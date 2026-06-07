به گزارش خبرگزاری رویترز، ارتش اسرائیل اعلام کرد که موشکهایی را که از ایران به سمت خاک اسرائیل شلیک شدهاند، شناسایی کرده است.
بر اساس این گزارش، ارتش اسرائیل افزود که سامانههای دفاعی در حال عملیات برای رهگیری این تهدید هستند.
دو منبع نزدیک به نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به ایراناینترنشنال گفتند در پی حملات یکشنبه اسرائیل به مقر فرماندهی و برنامهریزی حزبالله در حومه جنوبی بیروت، یگانهای موشکی سپاه پاسداران در آستانه یک رویارویی نظامی جدید، به حالت آمادهباش کامل درآمدهاند.
به گفته این منابع، در ساعات گذشته، فرماندهان ارشد سپاه درخواست رسمی خود برای صدور مجوز آغاز حملات موشکی به اسرائیل را به دفتر مجتبی خامنهای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، ارسال کردهاند.
هر دو منبع تایید کردند که با وجود این درخواست، هنوز مجتبی خامنهای یا دفتر او پاسخی به این درخواست ندادهاند و مشخص نیست که آیا با این حمله موافقت خواهد شد یا خیر.
این آمادهباش موشکی در حالی طرح شده است که پیش از این، علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا، بهطور رسمی به ساکنان شمال اسرائیل هشدار داده بود که در صورت حمله به بیروت، این مناطق «آماج حملات موشکی» قرار خواهند گرفت.
همزمان، ارتش اسرائیل در بیانیه کوتاهی در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که خود را برای حملات موشکی احتمالی و متقابل در ساعتهای آینده آماده میکند.
در پی صدور این هشدار تخلیه از سوی سپاه، با میانجیگری و فشار مستقیم دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اسرائیل بهطور موقت از حمله گسترده به بیروت خودداری کرد و تنشها برای مدتی کاهش یافت، اما حملات یکشنبه ۱۷ خرداد جنگندههای اسرائیل به ضاحیه، بار دیگر احتمال یک درگیری مستقیم را افزایش داده است.
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، اسرائیل را به حملات تلافیجویانه تهدید کرد و گفت: «امشب باید منتظر پاسخ در آسمان اراضی اشغالی بود.»
این دو منبع به ایراناینترنشنال گفتند سپاه پاسداران نگران است که سکوت در برابر حملات اسرائیل به ضاحیه، این کشور را به تشدید حملات علیه حزبالله ترغیب کند.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، حملات یکشنبه را پاسخی به موشکهایی خواند که که حزبالله بامداد یکشنبه به سوی شمال اسرائیل شلیک کرد. ارتش اسرائیل اعلام کرد این موشکها رهگیری شدند.
یکی از این دو منبع در گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید کرد فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی معتقدند که عمل نکردن به خطوط قرمز اعلامشده از سوی حکومت، روحیه بدنه متزلزل حزبالله را به شدت تضعیف میکند و جایگاه جمهوری اسلامی را در میان گروههای نیابتیاش به خطر میاندازد.
شبکه خبری الحدث، متعلق به عربستان سعودی، عصر یکشنبه به نقل از منابع آگاه نوشت که پس از حمله به ضاحیه، اعضای حزبالله غافلگیر شدند، زیرا پیشتر جمهوری اسلامی به آنها اطمینان داده بود که این منطقه هدف قرار نخواهد گرفت.
به گزارش الحدث، دولت لبنان به حزبالله توصیه کرده بود که نسبت به توافق پیشنهادی واشینگتن رویکردی مثبت داشته باشد، اما حزبالله این پیشنهاد را نپذیرفته است.
همچنین الحدث اعلام کرد مذاکرات میان حماس و اسرائیل در قاهره به دلیل شروط مطرحشده از سوی اسرائیل با بنبست مواجه شده و روند آن پیچیده شده است.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی و مذاکرهکننده ارشد تهران، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس تهدید کرد که حملات اسرائیل به جنوب لبنان و «چراغ سبز امروز آمریکا» به اسرائیل، پایگاهها و داراییهای آمریکا و اسرائیل در منطقه را به «اهداف مشروع» برای جمهوری اسلامی تبدیل میکند.
رسانه اکسیوس در گزارشی که شامگاه یکشنبه ۱۷ خرداد منتشر شد، به نقل از یک مقام آمریکایی و دو منبع آگاه دیگر نوشت که اسرائیل پیش از حملات یکشنبه دولت ترامپ را در جریان قرار داده بود.
این مقام آمریکایی به آکسیوس گفت: «ایالات متحده از حق اسرائیل برای دفاع از خود حمایت میکند و در کنار دولت قانونی لبنان در فراهم کردن آیندهای بهتر برای شهروندانش ایستاده است.» او افزود حزبالله «باید بیدرنگ شلیک را متوقف کند و اجازه دهد این توافقها اجرا شوند.»
ارتش اسرائیل شنبه ۱۶ خرداد اعلام کرد که در طول آخر هفته «حدود ۱۵۰ زیرساخت سازمان تروریستی حزبالله» را در جنوب لبنان مورد حمله قرار داد.
بر اساس اعلام ارتش اسرائیل، این اهداف شامل «انبارهای تسلیحات، مراکز فرماندهی، سکوهای پرتاب و زیرساختهای دیگر» بود.
ارتش اسرائیل شنبه ۱۵ خرداد در اطلاعیهای نوشت: «این زیرساختها توسط تروریستهای این سازمان برای پیشبرد و اجرای طرحهای تروریستی علیه نیروهای ارتش اسرائیل مورد استفاده قرار میگرفتند.»
وزارت بهداشت لبنان شامگاه یکشنبه از افزایش شمار زخمیهای حمله اسرائیل به ضاحیه خبر داد و اعلام کرد تعداد مجروحان این حمله به ۲۰ نفر رسیده است. پیشتر خبرگزاری ملی لبنان گزارش داده بود که در این حمله، دستکم دو نفر کشته و ۱۱ نفر زخمی شدند.
دو منبع نزدیک به نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به ایراناینترنشنال گفتند در پی حملات یکشنبه اسرائیل به مقر فرماندهی و برنامهریزی حزبالله در حومه جنوبی بیروت، یگانهای موشکی سپاه پاسداران در آستانه یک رویارویی نظامی جدید، به حالت آمادهباش کامل درآمدهاند.
به گفته این منابع، در ساعات گذشته، فرماندهان ارشد سپاه درخواست رسمی خود برای صدور مجوز آغاز حملات موشکی به اسرائیل را به دفتر مجتبی خامنهای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، ارسال کردهاند.
هر دو منبع تایید کردند که با وجود این درخواست، هنوز مجتبی خامنهای یا دفتر او پاسخی به این درخواست ندادهاند و مشخص نیست که آیا با این حمله موافقت خواهد شد یا خیر.
این آمادهباش موشکی در حالی طرح شده است که پیش از این، علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا، بهطور رسمی به ساکنان شمال اسرائیل هشدار داده بود که در صورت حمله به بیروت، این مناطق «آماج حملات موشکی» قرار خواهند گرفت.
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کریستین اریکسن، بازیکن تیم ملی دانمارک هافبک باتجربه تیم ملی دانمارک، در میانه نیمه دوم این مسابقه روی زمین افتاد و برای لحظاتی هوشیاری خود را از دست داد. اریکسن پیشتر در یورو ۲۰۲۰ مقابل فنلاند رخ داده بود.
داور مسابقه بلافاصله بازی را متوقف کرد و کادر پزشکی برای رسیدگی به وضعیت اریکسن وارد زمین شد. گزارشها حاکی از آن است که این بازیکن پس از دقایقی به هوش آمد و تحت مراقبتهای پزشکی قرار گرفت.
اریکسن در نهایت با پای خود زمین مسابقه را ترک کرد و هواداران حاضر در ورزشگاه نیز او را با تشویق ایستاده بدرقه کردند.
این اتفاق یادآور حادثه تلخ یورو ۲۰۲۰ است؛ جایی که اریکسن در جریان دیدار دانمارک و فنلاند دچار ایست قلبی شد و پس از احیا، به فوتبال بازگشت. او از آن زمان با دستگاه دفیبریلاتور قلبی (ICD) به فعالیت حرفهای خود ادامه میدهد.
هنوز جزئیات بیشتری درباره علت این حادثه و وضعیت جسمانی اریکسن منتشر نشده است.
فدراسیون فوتبال دانمارک با انتشار بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: «کریستین اریکسن هوشیار است و با توجه به شرایط پیشآمده، وضعیت خوبی دارد.»
اکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد که اسرائیل پیش از حمله به ضاحیه در جنوب بیروت، دولت ترامپ را در جریان این اقدام قرار داده بود.
یک مقام آمریکایی نیز به این رسانه گفت نیروهای آمریکا در خاورمیانه در صورت عملی شدن تهدیدهای تهران و آغاز حملات جدید، برای دفاع آماده هستند.
اکسیوس همچنین به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت واشینگتن از حق اسرائیل برای دفاع از خود حمایت میکند و حزبالله باید فورا حملات خود را متوقف کند تا توافقهای موجود اجرایی شوند.
اکسیوس به نقل از منابع خود گزارش داد اسرائیل به دولت ترامپ اعلام کرده است که حملات مداوم حزبالله به شمال اسرائیل نقض آتشبس محسوب میشود و از این رو تلآویو خود را محق به هدف قرار دادن بیروت میداند.
به گفته این منابع، اسرائیل تاکید کرده است که در صورت تکرار حملات حزبالله، به حملات خود علیه بیروت ادامه خواهد داد.
یک مقام آمریکایی نیز گفت حزبالله میتواند یا به «جنگی بینتیجه» ادامه دهد یا زمینه بازگشت آوارگان و بازسازی لبنان را فراهم کند.
او تاکید کرد که مسئولیت هرگونه ادامه درگیریها بر عهده حزبالله است.
العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داد وزیر کشور پاکستان در جریان سفر خود به ایران، پیامی هشدارآمیز به تهران درباره هرگونه تشدید تنش در گذرگاههای دریایی منتقل کرده است.
بر اساس این گزارش، فرمانده ارتش پاکستان از تهران خواسته است از فرصت کنونی برای دستیابی به یک توافق استفاده کند.
همچنین وزیر کشور پاکستان از جمهوری اسلامی خواسته است هرچه سریعتر موضع خود را درباره درخواستهای آمریکا مشخص و نهایی کند.