بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در آغاز نشست کابینه گفت حزبالله در وضعیت فرار است و اسرائیل ضربات سنگینی به آن وارد کرده است.
او افزود طی یک هفته گذشته ۳۵۰ نفر از نیروهای حزبالله کشته شدند و اسرائیل اجازه نخواهد داد این گروه به خاک این کشور شلیک کند.
نتانیاهو همچنین گفت نیروهای اسرائیلی یک زیرساخت گسترده زیرزمینی متعلق به حزبالله را در قلعه بوفورت کشف کردند.
نخستوزیر اسرائیل در ادامه گفت اسرائیل حلقه محاصره را بر حماس در غزه تنگتر کرده است و در حال حاضر ۵۰ درصد از مساحت نوار غزه را در کنترل دارد و به زودی این رقم به ۷۰ درصد خواهد رسید.
پلیس یونان اعلام کرد یک فلسطینی ۳۷ ساله را به ظن عضویت در حماس و برنامهریزی برای انجام «حملات تروریستی» در جزیره کرت بازداشت کرده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس یکشنبه ۱۷ خرداد با استناد به بیانیه پلیس یونان گزارش داد این فرد همچنین به ظن سفر به خارج از کشور برای گذراندن آموزشهای مرتبط با اقدامات خرابکارانه، تحت تحقیق قرار دارد.
ماموران پلیس در بازرسی از خانههایی در جزیره کرت و آتن، پایتخت یونان، چندین تلفن همراه، یک لپتاپ، هارد دیسکهای خارجی و کارتهای بانکی را کشف و ضبط کردند.
به گفته پلیس، این فرد قرار است ۱۷ خرداد در برابر مقام قضایی حاضر شود.
در این بیانیه، به اهداف حملات احتمالی او اشارهای نشده است.
پلیس یونان افزود دستگیری این فرد با پرونده چهار فلسطینی بازداشتشده در قبرس مرتبط است که به اتهام «تروریسم» و «عضویت در یک سازمان مجرمانه» تحت بازجویی قرار دارند.
اول خرداد، پلیس قبرس دو فلسطینی را پس از آنچه «ارزیابی اطلاعات جمعآوریشده» خواند، بازداشت کرد.
به گفته پلیس، در دو محل سکونت یکی از این افراد، موادی کشف شده که میتواند در ساخت مواد منفجره به کار رود.
پلیس قبرس همچنین هشتم خرداد دو فلسطینی دیگر را در ارتباط با همین پرونده بازداشت کرد.
در سالهای اخیر، چند کشور غربی از خنثی شدن طرحهایی خبر دادهاند که به گفته مقامهای امنیتی، به جمهوری اسلامی یا نیروهای وابسته به آن مرتبط بوده است.
واشینگتنپست ۱۰ اردیبهشت گزارش داد بریتانیا با موجی از خشونت علیه شهروندان و مراکز یهودی روبهرو شده و برخی از این حملات بهدلیل احتمال ارتباط با جمهوری اسلامی در دست بررسی قرار دارد.
طبق این گزارش، دستکم ۲۷ مظنون در ارتباط با این پروندهها بازداشت شدهاند و تحقیقات از سوی واحد ضدتروریسم پلیس لندن و بخش مرتبط با جمهوری اسلامی در سازمان امنیت داخلی بریتانیا، امآی۵، دنبال میشود.
فایننشالتایمز نیز ۱۵ خرداد نوشت بخش قابل توجهی از بازداشتشدگان در ارتباط با حملات یهودستیزانه در نقاط مختلف اروپا که گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی موسوم به «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» مسئولیت آنها را بر عهده گرفته، نوجوانان زیر ۱۸ سال در کشورهایی از جمله بریتانیا، فرانسه و هلند بودهاند.
دولت استرالیا شهریور ۱۴۰۴ سفیر جمهوری اسلامی را اخراج و روابط دیپلماتیک خود با تهران را قطع کرد.
مقامهای استرالیایی در آن زمان اعلام کردند دستگاه اطلاعاتی این کشور به این نتیجه رسیده است که تهران در سازماندهی دو حمله علیه اهداف یهودی، از جمله حمله به کنیسه آداس اسرائیل در ملبورن، نقش داشته است.
همچنین مقامهای اسرائیلی و قبرسی در سالهای اخیر از خنثی شدن چندین طرح علیه اهداف اسرائیلی و یهودی در قبرس خبر دادهاند.
در یکی از مهمترین این پروندهها، دو پناهجوی ایرانی آذر ۱۴۰۲ بازداشت شدند.
به گفته مقامهای قبرس، این دو با فردی وابسته به سپاه پاسداران در ارتباط بودند و در طرحی برای هدف قرار دادن بازرگانان اسرائیلی دست داشتند. اسرائیل جمهوری اسلامی را مسئول این طرح دانست.
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد ایرانیان مقیم بریتانیا شنبه ۱۶ خرداد در خیابانهای لندن علیه جمهوری اسلامی راهپیمایی کردند.
شرکتکنندگان در این تجمع شعار «سپاه تروریست است» سر دادند.
حبیبالله سیاری، معاون هماهنگکننده ارتش جمهوری اسلامی، در مراسم تقدیر از «فعالان روابطعمومی و رسانه در جنگ رمضان» گفت میدان جنگ را رها نکردیم و آن را خالی نخواهیم کرد.
او افزود «دشمن» جنگ ۱۲ روزه را با هدف قطعی «سرنگونی نظام» آغاز کرد اما به نتیجهای نرسید و در «جنگ رمضان» نیز به هیچیک از اهداف خود دست پیدا نکرد.
سیاری گفت در جنگ ترکیبی، خط مقدم جنگ نرم است و «رسانه در خط مقدم جنگ نرم قرار دارد». او افزود در شرایط آتشبس، میدان از جنگ سخت به جنگ نرم منتقل شده است و هر طرفی که در این عرصه توانمندتر باشد، موفق خواهد بود.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در مصاحبه با سیانان گفت تبادل پیامها از طریق میانجیگران پاکستانی ادامه دارد.
او افزود مشکل اصلی مذاکره با دولت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، این است که با مواضع بسیار متغیر، اظهارات متفاوت و سخنان متناقض مقامهای مختلف روبهرو هستیم.
بقائی همچنین گفت آمریکا باید تحریمها را متوقف کند و داراییهای مسدودشده را آزاد کند.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت وضعیت «بسیار بیثبات و خطرناک» است و همه اینها به دلیل رویکرد «بیملاحظه» آمریکا نسبت به منطقه و آتشبس است.
اعتراض دانشآموزان به تاثیر قطعی معدل در کنکور و شیوه برگزاری امتحانات نهایی در برخی شهرهای ایران ادامه یافت. همزمان، یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت تجمعات دانشآموزان در این خصوص «فایدهای ندارد».
بر اساس ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال، گروهی از دانشآموزان یکشنبه ۱۷ خرداد در تجمع خود در مشهد، شعارهایی از جمله «وعده زیاد شنیدیم، نتیجهای ندیدیم» و «مشکلمون حل نشه، هر روز تجمع میشه» سردادند.
ویدیوهای دیگری از اصفهان نشان میدهد شماری از دانشآموزان معترض در این شهر شعار میدادند: «محصل داد بزن، حقتو فریاد بزن.»
همزمان، عبدالوحید فیاضی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در مصاحبه با ایلنا اعلام کرد مسئولیت پاسخگویی درباره مصوبه کنکوری بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است و این نهاد همچنان بر تاثیر معدل در کنکور پافشاری میکند.
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