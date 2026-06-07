اسرائیل‌هیوم در تحلیلی نوشت با وجود اظهارات متناقض ترامپ درباره جمهوری اسلامی و آتش‌بس او با حکومت ایران، کارنامه عملی رییس‌جمهوری آمریکا نشان می‌دهد که او همچنان به ادامه فشار بر تهران و تلاش نظامی برای از میان بردن تهدید آیت‌الله‌ها متعهد است.

این تحلیل به قلم دیوید واینبرگ، مدیر ارشد پژوهشی موسسه میسگاو اسرائیل،نوشت ترامپ درگیری کنونی را در اصل نوعی جنگ جهانی علیه بزرگ‌ترین رقبای راهبردی آمریکا، از جمله چین و روسیه به عنوان متحدان جمهوری اسلامی، محسوب می‌کند و در نتیجه بسیار بعید است که او میدان نبرد را بدون مهار قابل‌توجه‌تر تهران ترک کند.

این مطلب با تاکید بر اینکه آمریکا صرفا یک «پیروزی» مصنوعی اعلام نخواهد کرد و نیروهایش را عقب نخواهد کشید، افزود ترامپ ممکن است به دلایل گوناگون مدتی صبر کند، اما در نهایت تلاش نظامی را برای از میان بردن تهدید آیت‌الله‌ها علیه کشورهای عرب خلیج فارس، اسرائیل و جهان غرب ادامه خواهد داد.

اسرائیل‌هیوم با اشاره به اظهارنظرهای متناقض ترامپ درباره جمهوری اسلامی نوشت: «ابهام در مواضع آمریکا، دشمن را سردرگم می‌کند. اگر ما درباره گام‌های بعدی ترامپ در حال حدس‌وگمان باشیم، آیت‌الله‌ها نیز همین وضعیت را دارند.»

این تحلیل با اشاره به اقدامات مختلف دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی، از جمله خروج از برجام، کشتن قاسم سلیمانی و عملیات نظامی «چکش نیمه شب» و «خشم حماسی» نوشت: ترامپ نشان داده که در ارتباط با تهران نه دمدمی‌مزاج است و نه بی‌ثبات.