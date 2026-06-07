یاسر عربی، نماینده گرمسار در مجلس، در تجمع حامیان حکومت در این شهر، گفت: «مردم ایران در برابر تهدیدها، تحریمها و فشارهای دشمنان تسلیم نمیشوند و با اتکا به ظرفیتهای داخلی و روحیه مقاومت، از آرمانهای خود دفاع میکنند.»او اضافه کرد: «دو رهبر پیشین ما همواره بر ایستادگی در برابر زیادهخواهی دشمنان تاکید داشتند و معتقد بودند عقبنشینی در برابر فشارهای خارجی راهگشا نیست؛ رویکردی که امروز نیز در سیاستها و رفتار ملت ایران تداوم یافته است.»
اسرائیلهیوم در تحلیلی نوشت با وجود اظهارات متناقض ترامپ درباره جمهوری اسلامی و آتشبس او با حکومت ایران، کارنامه عملی رییسجمهوری آمریکا نشان میدهد که او همچنان به ادامه فشار بر تهران و تلاش نظامی برای از میان بردن تهدید آیتاللهها متعهد است.
اسرائیلهیوم در تحلیلی نوشت با وجود اظهارات متناقض ترامپ درباره جمهوری اسلامی و آتشبس او با حکومت ایران، کارنامه عملی رییسجمهوری آمریکا نشان میدهد که او همچنان به ادامه فشار بر تهران و تلاش نظامی برای از میان بردن تهدید آیتاللهها متعهد است.
این تحلیل به قلم دیوید واینبرگ، مدیر ارشد پژوهشی موسسه میسگاو اسرائیل،نوشت ترامپ درگیری کنونی را در اصل نوعی جنگ جهانی علیه بزرگترین رقبای راهبردی آمریکا، از جمله چین و روسیه به عنوان متحدان جمهوری اسلامی، محسوب میکند و در نتیجه بسیار بعید است که او میدان نبرد را بدون مهار قابلتوجهتر تهران ترک کند.
این مطلب با تاکید بر اینکه آمریکا صرفا یک «پیروزی» مصنوعی اعلام نخواهد کرد و نیروهایش را عقب نخواهد کشید، افزود ترامپ ممکن است به دلایل گوناگون مدتی صبر کند، اما در نهایت تلاش نظامی را برای از میان بردن تهدید آیتاللهها علیه کشورهای عرب خلیج فارس، اسرائیل و جهان غرب ادامه خواهد داد.
اسرائیلهیوم با اشاره به اظهارنظرهای متناقض ترامپ درباره جمهوری اسلامی نوشت: «ابهام در مواضع آمریکا، دشمن را سردرگم میکند. اگر ما درباره گامهای بعدی ترامپ در حال حدسوگمان باشیم، آیتاللهها نیز همین وضعیت را دارند.»
این تحلیل با اشاره به اقدامات مختلف دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی، از جمله خروج از برجام، کشتن قاسم سلیمانی و عملیات نظامی «چکش نیمه شب» و «خشم حماسی» نوشت: ترامپ نشان داده که در ارتباط با تهران نه دمدمیمزاج است و نه بیثبات.
واینت در یادداشتی تحلیلی به قلم مایکل میلشتاین نوشت کارزار نظامی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی به هدف اصلی خود یعنی بیثباتسازی و سرنگونی حکومت ایران نرسیده و نشانهای از تداوم همان برداشتهای نادرستی است که پیشتر درباره حماس و حزبالله نیز وجود داشت.
میلشتاین، پژوهشگر ارشد مرکز موشه دایان دانشگاه تلآویو، در این یادداشت استدلال میکند شکاف قابل توجهی میان اهداف اولیه عملیات موسوم به «شیر خروشان» و نتایج واقعی آن وجود دارد. به گفته او، در حالی که یکی از اهداف اصلی این عملیات تضعیف یا سرنگونی حکومت ایران بود، جمهوری اسلامی نهتنها پابرجا مانده، بلکه ممکن است پس از جنگ مواضعی رادیکالتر از گذشته اتخاذ کرده باشد.
او نوشت با وجود این واقعیت، در محافل سیاسی و امنیتی اسرائیل همچنان از افزایش احتمال فروپاشی حکومت ایران سخن گفته میشود؛ ادعاهایی که به گفته او پیشتر نیز درباره حماس و حزبالله مطرح شده بود اما در عمل تحقق نیافت.
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انجمن صنفی معلمان فارس در بیانیهای خواستار آزادی تمامی معلمان و فعالان صنفی آنها شد.
این تشکل صنفی در این ارتباط به بازداشت محمدعلی زحمتکش، فعال صنفی معلمان فارس، به دست نیروهای امنیتی در منزلش در ۲۵ فروردین اشاره کرد و نوشت: «در روزهایی که مردم ایران در بی خبری از حال هم و خاموشی مطلق در فضای رسانهای بودند، فعالین صنفی، مدنی و سیاسی بسیاری بازداشت شدند.»
انجمن صنفی معلمان فارس افزود: «این بازداشتهای عجولانه و فشار بیرویه بر فعالین صنفی معلمان موجب نگرانی جدی جامعه فرهنگیان است.»
این تشکل در بیانیه خود همچنین به بازداشت عبدالرضا امانیفر، عضو هیاتمدیره کانون صنفی معلمان بوشهر، اصغر حاجب، عضو هیاتمدیره کانون صنفی معلمان بوشهر (که با قید وتیقه سنگین آزاد شد)، و سیامک صادقیچهرازی، عضو کانون صنفی معلمان خوزستان اشاره کرد.
انجمن صنفی معلمان فارس همچنین خبر داد که علی احمدی، معلم بازنشسته و فعال فرهنگی، که ۱۵ اسفند بازداشت شد، پس از «تحمل شکنجه جسمی و فشارهای روحی و روانی، هماکنون درزندان عادل آباد شیراز به سر میبرد.»
بر اساس این گزارش، احمدی معلم بازنشسته از نورآباد ممسنی در استان فارس شامگاه ۱۵ اسفند به دست نیروهیا امنیتی در منزلش بازداشت و به شیراز منتقل شد.
انجمن صنفی معلمان فارس اشاره کرد که او «با وجود کهولت سن، مدتها تحت شکنجه روحی و فیزیکی قرار داشت، و در پی وخامت حالش به بازداشتگاه عادل آباد منتقل شد.»
این گزارش میگوید احمدی با اتهامهایی مانند «افساد فی الارض»، «تبلیغ علیه امنیت ملی»، «همکاری با شبکه های معاند»، «تحریک و دخالت در اموال عمومی» روبهرو است که شعبه دهم بازپرسی دادگاه ابریشمی شیراز در حال رسیدگی به پرونده او است.
مقامهای پلیس شهر «تولدو» در ایالت اوهایو اعلام کردند در پی تبادل آتش میان دو فرد مسلح در نزدیکی یک جشنواره محلی، دستکم ۱۲ نفر زخمی شدند. حال دو نفر از مجروحان وخیم گزارش شده و تحقیقات برای شناسایی و بازداشت عاملان این حادثه ادامه دارد.
پلیس تولدو شامگاه شنبه ۱۶ خرداد اعلام کرد دستکم ۱۲ نفر در جریان تیراندازی در نزدیکی جشنواره «اولد وست اِند» در این شهر زخمی شدند.
به گفته مقامهای پلیس، این حادثه زمانی رخ داد که دو فرد مسلح به سوی یکدیگر آتش گشودند و شماری از حاضران در محل هدف گلوله قرار گرفتند. قربانیان این حادثه بین ۱۴ تا ۶۱ سال سن دارند و دو نفر از آنها در وضعیت بحرانی قرار دارند.
ستوان دن گرکن، از مقامهای پلیس تولدو، در یک نشست خبری گفت: «در طول خدمتم صحنههای زیادی دیدهام، اما این حادثه واقعاً فراتر از حد معمول بود.»
جوزف هفرنان، معاون رییس پلیس تولدو، اعلام کرد تحقیقات درباره این پرونده همچنان ادامه دارد و ماموران در حال بررسی شواهد و دنبال کردن سرنخهای موجود هستند. او این پرونده را «تحقیقی بسیار فعال» توصیف کرد.
پلیس همچنین اعلام کرد با شاهدان گفتوگو کرده و تصاویر دوربینهای نظارتی و فیلمهای ضبطشده توسط شهروندان را بررسی میکند. جورج کرال، مدیر امنیت عمومی شهر تولدو، از مردم خواست هرگونه تصویر یا ویدئوی مرتبط با حادثه را در اختیار پلیس قرار دهند.
بر اساس اعلام پلیس، ماموران حدود ساعت ۵:۳۷ عصر به وقت محلی و پس از دریافت گزارش تیراندازی به محل حادثه اعزام شدند. چندین نفر از مجروحان برای درمان به مراکز درمانی اطراف منتقل شدند.
مقامهای شهری اعلام کردند چند صد نفر در زمان وقوع حادثه در جشنواره حضور داشتند. کرال با ابراز تاسف از وقوع این تیراندازی گفت: «این یکی از شناختهشدهترین جشنوارههای شهر تولدو است و متاسفانه چنین حادثهای آن را تحت تاثیر قرار داد.»
بر اساس آمار «آرشیو خشونت با سلاح» در آمریکا، این حادثه در حالی رخ داده که از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون دستکم ۱۷۱ تیراندازی جمعی در ایالات متحده ثبت شده است.
ملانی فیلیپس، تحلیلگر بریتانیایی، در یادداشتی هشدار داد که اصرار دونالد ترامپ بر دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی ممکن است به تکرار تجربه توافق هستهای سال ۲۰۱۵ منجر شود و آمریکا را در مسیری قرار دهد که به گفته او به جای مهار ایران، به تقویت موقعیت تهران بینجامد.
فیلیپس در یادداشتی که در وبسایت «سندیکای اخبار یهودیان» منتشر شده، نوشت جنگ با [حکومت] ایران از ابتدا فراتر از یک رویارویی منطقهای بود و نتیجه آن میتوانست بر موازنه قدرت جهانی تاثیر بگذارد.
به نوشته او، در صورت موفقیت آمریکا و اسرائیل در حذف تهدید جمهوری اسلامی، نه تنها یکی از مهمترین تهدیدهای امنیتی علیه اسرائیل و منطقه از میان میرفت، بلکه شبکه همکاری میان ایران، روسیه، چین و کره شمالی نیز با چالش جدی مواجه میشد.
فیلیپس در مقابل هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی از جنگ عبور کند و همچنان به عنوان یک قدرت منطقهای باقی بماند، این موضوع میتواند از نگاه رقبای آمریکا نشانهای از ضعف واشینگتن تلقی شود.
ادعای تغییر رویکرد ترامپ در قبال تهران
این تحلیلگر با اشاره به مقالهای در نشریه فارنافرز که توسط نرگس باجغلی و ولی نصر نوشته شده، گفت برخی تحلیلگران نزدیک به جمهوری اسلامی از آنچه «پیروزی ایران» در برابر آمریکا توصیف میکنند سخن میگویند.
او نوشت هرچند این روایت را میتوان بخشی از تبلیغات تهران دانست، اما برخی تحولات اخیر باعث شده این پرسش مطرح شود که آیا دولت ترامپ ناخواسته در مسیری حرکت میکند که به سود جمهوری اسلامی تمام شود.
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