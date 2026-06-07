رویترز گزارش داد که آمریکا در حال رایزنی با دیگر کشورهای عضو شورای حکام است تا از پیش‌نویس قطعنامه‌ای حمایت کنند که از تهران می‌خواهد به این نهاد توضیح دهد چه بر سر تاسیسات هسته‌ای بمباران‌شدند، آمده و اورانیوم غنی‌شده‌اش در چه وضعیتی است.

این خبرگزاری یکشنبه ۱۷ خرداد در گزارشی نوشت که متن تهیه‌شده از سوی آمریکا را مشاهده کرده است. این متن پیش از نشست فصلی این هفته شورای حکام، نهاد ناظر هسته‌ای سازمان ملل، میان ۳۵ کشور عضو توزیع شده است.

در پیش‌نویس آمریکا آمده است ایران باید «اطلاعات دقیق درباره حسابرسی مواد هسته‌ای و تاسیسات هسته‌ای تحت پادمان در ایران» را در اختیار آژانس قرار دهد و «تمام دسترسی‌هایی را که برای راستی‌آزمایی این اطلاعات لازم دارد» فراهم کند. در این متن، هر دو اقدام «ضروری و فوری» توصیف شده و آمده است که باید «بی‌درنگ» انجام شوند.

این متن از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل خودداری کرده است؛ اقدامی که برخی دیپلمات‌ها گفته بودند در دست بررسی است. چنین اقدامی می‌توانست در ادامه قطعنامه ۱۲ ژوئن ۲۰۲۵ باشد که ایران را ناقض تعهداتش در زمینه منع اشاعه اعلام کرده بود.

نمایندگی آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از اظهار نظر خودداری کرد.

خبرگزاری رویترز تاکید کرده است هرچند توزیع یک پیش‌نویس تضمین نمی‌کند که این متن به‌طور رسمی به شورای حکام ارائه شود تا سپس درباره آن رای‌گیری صورت گیرد، اما نشانه‌ای از قصد برای انجام این کار است.

همزمان با انتشار این گزارش، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، در گفت‌وگو با ان‌بی‌سی نیوز هشدار داد که اگر مذاکرات واشینگتن و تهران به توافق منجر نشود، آمریکا توان نظامی حکومت ایران را به‌حدی تضعیف می‌کند که نیروهای آمریکایی بتوانند در شرایطی امن، اورانیوم با غنای بالا را از ایران خارج کنند. او تاکید کرد آنها «تا تکمیل کار» در منطقه خواهند ماند.

ترامپ همچنین گفت دو طرف به امضای یک پیمان «بسیار نزدیک» هستند، اما او از حکومت ایران می‌خواهد در کنار گذاشتن جاه‌طلبی‌های هسته‌ای خود فراتر برود.

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