به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محسن زنگنه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: «زمانی میتوان درباره اصلاح قیمتها صحبت کرد که نرخ تورم در سطح قابل قبولی قرار داشته باشد، اما اکنون با تورم نقطهبهنقطه بالای ۷۰ درصد و تورم مواد غذایی بیش از ۱۰۰ درصد مواجه هستیم.»او ضافه کرد: «بنابراین هرگونه افزایش قیمت حاملهای انرژی عملا فشار مضاعفی بر مردم وارد کرده و تابآوری اقتصادی کشور را کاهش میدهد.»
کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد پیشین موساد گزارش داد طرح چند مرحلهای اسرائیل و موساد برای سرنگونی جمهوری اسلامی به مرحله نهایی نرسیده است.
به گفته این مقام پیشین، تصمیم آمریکا برای توقف جنگ در ماه آوریل باعث شد این طرح ناتمام بماند.
اعتراض دانشآموزان به وضعیت امتحانات و کنکور در شهرهای مختلف برای دومین روز متوالی در هفته جاری ادامه یافت.
دانشآموزان در چند شهر تجمعهای اعتراضی برگزار کردند و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.
یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال، از بازداشت خشن یک مرد جوان به دست ماموران مسلح در یکی از خیابانهای فردیس در استان البرز در روز ۱۴ خرداد خبر داد.
بر اساس این ویدیو، ماموران این فرد را در خیابان متوقف و بازداشت کردند.
به گفته ارسالکننده ویدیو، این مرد جوان در برابر تجسس بدنی و بررسی محتوای تلفن همراهش مقاومت کرده بود.
رسانههای اسرائیلی گزارش دادند در پی وقوع یک حمله مسلحانه در مرکز این کشور، یک نفر کشته و دستکم پنج تن دیگر زخمی شدند. دو مهاجم مسلح نیز پس از درگیری با نیروهای امنیتی از پا درآمدند.
پایگاه خبری تایمز اسرائیل یکشنبه ۱۷ خرداد نوشت این تیراندازی در سه نقطه مختلف در نزدیکی دیوار امنیتی کرانه باختری رخ داده است.
بر اساس این گزارش، بهدنبال این حمله «تروریستی»، نیروهای امدادی به چندین مجروح در مناطق کوخاو یائیر، تسور ییتسخاک و تسور ناتان در مرکز اسرائیل خدمات درمانی ارائه کردند.
سازمان امداد و نجات اسرائیل اعلام کرد یک مرد ۳۱ ساله در پی این حمله در نزدیکی تسور ناتان جان خود را از دست داد و فرد دیگری که حدود ۴۰ سال سن دارد، در وضعیتی «وخیم» به بیمارستان منتقل شده است.
دفتر نخستوزیری اسرائیل با انتشار بیانیهای خبر داد بنیامین نتانیاهو جلسهای برای ارزیابی وضعیت در پی این حمله مرگبار برگزار کرده و در حال پیگیری تحولات این حادثه است.
کشته شدن دو مهاجم مسلح
ارتش اسرائیل در بیانیهای خبر داد در پی این تیراندازی مرگبار، نیروهای خود را به این منطقه اعزام کرده است.
بر اساس این بیانیه، یکی از مهاجمان در نزدیکی تسور ییتسخاک هدف قرار گرفت و کشته شد و مهاجم دوم پس از زخمی شدن از محل گریخت.
ارتش اسرائیل افزود این فرد پس از عملیات تعقیب و جستوجو در نزدیکی شهر طیبه شناسایی و کشته شد.
به گفته ارتش، مهاجمان از خودرویی با پلاک اسرائیل استفاده میکردند که بهطور غیرقانونی در جاده تردد داشت.
ارتش اسرائیل همچنین از محاصره چندین روستای فلسطینی در منطقه و مسدود شدن گذرگاه مجاور کرانه باختری در پی این حمله خبر داد.
تایمز اسرائیل گزارش داد در پی این حمله، هشدار «نفوذ تروریستی» در منطقه تسور ییتسخاک فعال شد.
ارتش اسرائیل به ساکنان این شهر دستور داد تا اطلاع ثانوی در خانههای خود بمانند و درها را قفل کنند.
پلیس اسرائیل اعلام کرد تیراندازی در مرکز اسرائیل ممکن است یک حمله باشد. ارتش اسرائیل اعلام کرد هر دو فرد «مهاجم» که تیراندازی در منطقه کوخاو یایر را انجام دادند، به دست نیروهای امنیتی کشته شدند.
به گفته ارتش، یکی از این افراد در نزدیکی تسور ییتسحاک به ضرب گلوله پلیس کشته شد و فرد دوم زخمی شد و گریخت. ارتش اسرائیل افزود پس از عملیات تعقیب، فرد دوم در نزدیکی طیبَه کشته شد.
بر اساس اعلام ارتش، این افراد از خودرویی با پلاک اسرائیلی استفاده کردند که بهصورت غیرقانونی در جاده تردد میکرد.
ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد چندین روستای فلسطینی در این منطقه را محاصره کرده و گذرگاه کرانه باختری در نزدیکی محل را بسته است.
مقامهای امدادی اسرائیل اعلام کردند در این تیراندازی یک نفر کشته و شش نفر زخمی شدند.
دفتر نخستوزیر اسرائیل نیز اعلام کرد بنیامین نتانیاهو در حال بررسی جزئیات این تیراندازی است.