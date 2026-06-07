او با تایید محدودیت ویزا برای تیم ملی گفت: «یک روز قبل از مسابقات به تیم ملی فوتبال اجازه ورود دادند. این به معنای خباثت، جانبداری و نابرابری است. این درحالی است که شعار اصلی فیفا، فرپلی (بازی جوانمردانه) است. نمی‌دانیم در فرودگاه چه شیطنت‌هایی انجام می‌دهد.»

تاج گفت: «ما از اینکه در آمریکا نیستیم، خیلی ناراحت نیستیم، شاید این خودش یک مزیت باشد.»

او گفت: «اینها شکست‌هایی که خوردند را در فوتبال جبران می‌کنند. عقده‌گشایی می‌کنند.»

جمعه شب و در فاصله پنج روز تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، تیم ملی فوتبال پس از جنجال‌های فراوان، ویزای آمریکا را دریافت کرد و راهی تیخوانا در مکزیک شد تا در کمپ اصلی خود مستقر شود.

هرچند وزارت خارجه آمریکا برای تمامی بازیکنان، سرمربی و دستیاران اصلی امیر قلعه‌نویی مجوز ورود به خاک این کشور را صادر کرده است، اما درخواست ۱۵ نفر از فهرست اعلامی فدراسیون فوتبال ایران برای دریافت ویزا رد شد؛ از جمله مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، مهدی محمدنبی، مدیر تیم ملی، هدایت ممبینی، دبیرکل فدراسیون، و همچنین برخی مقام‌های فدراسیون که دارای مسئولیت یا سوابق امنیتی هستند.

یک مقام دولت آمریکا به وب‌سایت «اتلتیک» گفته است «ویزاهای لازم» برای حضور تیم ملی فوتبال و «کادر پشتیبانی ضروری» آن پیش از جام جهانی صادر شده، اما دولت دونالد ترامپ «اجازه نخواهد داد از این سازوکار سوءاستفاده شود تا تحت عناوین نادرست، تروریست‌ها را به ایالات متحده وارد کنند.»