پلیس اسرائیل اعلام کرد تیراندازی در مرکز اسرائیل ممکن است یک حمله باشد. ارتش اسرائیل اعلام کرد هر دو فرد «مهاجم» که تیراندازی در منطقه کوخاو یایر را انجام دادند، به دست نیروهای امنیتی کشته شدند.
به گفته ارتش، یکی از این افراد در نزدیکی تسور ییتسحاک به ضرب گلوله پلیس کشته شد و فرد دوم زخمی شد و گریخت. ارتش اسرائیل افزود پس از عملیات تعقیب، فرد دوم در نزدیکی طیبَه کشته شد. بر اساس اعلام ارتش، این افراد از خودرویی با پلاک اسرائیلی استفاده کردند که بهصورت غیرقانونی در جاده تردد میکرد. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد چندین روستای فلسطینی در این منطقه را محاصره کرده و گذرگاه کرانه باختری در نزدیکی محل را بسته است.
مقامهای امدادی اسرائیل اعلام کردند در این تیراندازی یک نفر کشته و شش نفر زخمی شدند.
دفتر نخستوزیر اسرائیل نیز اعلام کرد بنیامین نتانیاهو در حال بررسی جزئیات این تیراندازی است.
مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال یک روز پس از رد درخواست ویزای خود و مدیران ارشد فدراسیون فوتبال برای ورود به آمریکا گفت: «آنقدر حاکمان آمریکا منفورند که هیچکس دلش نمیخواهد به آن کشور برود، اما بالاخره جام جهانی در آن کشور برگزار میشود و به اجبار باید بازیکنان به آنجا بروند.»
او با تایید محدودیت ویزا برای تیم ملی گفت: «یک روز قبل از مسابقات به تیم ملی فوتبال اجازه ورود دادند. این به معنای خباثت، جانبداری و نابرابری است. این درحالی است که شعار اصلی فیفا، فرپلی (بازی جوانمردانه) است. نمیدانیم در فرودگاه چه شیطنتهایی انجام میدهد.»
تاج گفت: «ما از اینکه در آمریکا نیستیم، خیلی ناراحت نیستیم، شاید این خودش یک مزیت باشد.»
او گفت: «اینها شکستهایی که خوردند را در فوتبال جبران میکنند. عقدهگشایی میکنند.»
جمعه شب و در فاصله پنج روز تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، تیم ملی فوتبال پس از جنجالهای فراوان، ویزای آمریکا را دریافت کرد و راهی تیخوانا در مکزیک شد تا در کمپ اصلی خود مستقر شود.
هرچند وزارت خارجه آمریکا برای تمامی بازیکنان، سرمربی و دستیاران اصلی امیر قلعهنویی مجوز ورود به خاک این کشور را صادر کرده است، اما درخواست ۱۵ نفر از فهرست اعلامی فدراسیون فوتبال ایران برای دریافت ویزا رد شد؛ از جمله مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، مهدی محمدنبی، مدیر تیم ملی، هدایت ممبینی، دبیرکل فدراسیون، و همچنین برخی مقامهای فدراسیون که دارای مسئولیت یا سوابق امنیتی هستند.
یک مقام دولت آمریکا به وبسایت «اتلتیک» گفته است «ویزاهای لازم» برای حضور تیم ملی فوتبال و «کادر پشتیبانی ضروری» آن پیش از جام جهانی صادر شده، اما دولت دونالد ترامپ «اجازه نخواهد داد از این سازوکار سوءاستفاده شود تا تحت عناوین نادرست، تروریستها را به ایالات متحده وارد کنند.»
یک مقام ارشد پیشین موساد اعلام کرد طرح چندمرحلهای اسرائیل برای سرنگونی جمهوری اسلامی در پی تصمیم آمریکا برای توقف جنگ ناتمام ماند، اما همچنان میتواند در صورت ازسرگیری مراحل بعدی به نتیجه برسد.
به گزارش پایگاه خبری تایمز اسرائیل در یکشنبه ۱۷ خرداد، این مقام پیشین موساد در مصاحبه با کانال ۱۲ اسرائیل اعلام کرد طرح سرنگونی جمهوری اسلامی در صورت ادامه جنگ میتوانست به نتیجه برسد، اما تصمیم آمریکا برای توقف درگیریها مانع اجرای کامل آن شد.
او که در این گزارش با نام مستعار «الف» معرفی شده، گفت: «ما تا انتهای مسیر پیش نرفتیم؛ در میانه راه متوقف شدیم. این یک طرح چندمرحلهای است که در طول زمان آماده شده و فعلا متوقف شده است.»
به گفته او، اسرائیل این جنگ را با «یک شریک راهبردی» آغاز کرد، اما این شریک در مقطعی تصمیم به توقف درگیریها گرفت.
«الف» افزود «استفاده از شرکای کُرد» بخشی از این طرح چندمرحلهای به شمار میرفت و هدف آن جایگزینی حکومت ایران بود.
بر اساس گزارش کانال ۱۲، «الف» نزدیک به ۳۰ سال در موساد فعالیت کرد و تا ردههای عالی این سازمان پیش رفت. او سال گذشته پس از آنکه دریافت برای ریاست موساد در نظر گرفته نمیشود، بازنشسته شد.
رومان گوفمن، رییس جدید موساد، ۱۲ خرداد در مراسم معارفه خود گفت «تحول راهبردی» اسرائیل در محور ایران، موازنه قدرت را در سراسر منطقه تغییر داده و به «محور شیعه» ضربهای شدید وارد شده است، اما «ماموریت هنوز پایان نیافته است».
او تاکید کرد هسته اصلی موساد در عملیاتهای مخفی میدانی نهفته است و این سازمان به توسعه توانمندیها و روشهای جدید برای غافلگیری و افزایش اثربخشی ادامه خواهد داد.
دیوید بارنئا، رییس پیشین موساد، ۲۵ فروردین اعلام کرده بود ماموریت این سازمان علیه جمهوری اسلامی هنوز به پایان نرسیده است و زمانی خاتمه مییابد که «این رژیم افراطی» تغییر کند.
«الف» در واکنش به گزارش نیویورکتایمز مبنی بر اینکه جان رتکلیف، رییس سازمان سیا و مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، طرح بنیامین نتانیاهو و بارنئا برای سرنگونی جمهوری اسلامی را «مضحک» و «مزخرف» توصیف کرده بودند، از این طرح دفاع کرد.
این مقام پیشین موساد گفت: «این طرح قطعا نه مزخرف بود و نه مضحک. در موساد، تخیل به واقعیت تبدیل میشود.»
او ابراز امیدواری کرد مراحل بعدی این طرح در آینده مجوز اجرا دریافت کند و افزود چنین برنامهای ماهیتی بلندمدت دارد و اجرای آن نیازمند استمرار در همه مراحل است.
«الف» افزود با وجود عدم اجرای کامل این طرح، شرایطی ایجاد شده که در نهایت میتواند به از دست رفتن قدرت جمهوری اسلامی منجر شود: «اینکه حکومت شش ماه دیگر سقوط میکند یا سه سال دیگر، نمیتوانم پیشبینی کنم، اما تردیدی ندارم که این حکومت سقوط خواهد کرد.»
این اظهارات در شرایطی مطرح میشوند که چشمانداز مذاکرات تهران و واشینگتن برای پایان دادن به جنگ، بهدلیل تداوم اختلافات بر سر بحران تنگه هرمز، پرونده هستهای جمهوری اسلامی و مناقشه لبنان با ابهامات جدی روبهرو است.
مقام پیشین موساد در بخش دیگری از مصاحبه خود با ۱۲ اسرائیل، به فعالیتهای موساد در جریان جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت موساد از شبکهای از عوامل عملیاتی در داخل ایران استفاده کرد که با سلاح، تجهیزات دید در شب و توانایی هدایت موشکها فعالیت میکردند.
او این تحول را «انقلابی بزرگ» در موساد خواند و اضافه کرد چنین عملیاتی تا چند سال پیش قابل تصور نبود.
هشتم خرداد، روزنامه یدیعوت آحرونوت گزارش داد موساد از سال ۲۰۲۱ شاخهای ویژه برای عملیات نفوذ، جنگ روانی و تاثیرگذاری بر افکار عمومی در ایران ایجاد کرده و هدف نهایی آن را تضعیف و در نهایت سقوط جمهوری اسلامی در نظر گرفته است.
«الف» در ادامه اعلام کرد موساد در سالهای اخیر جذب، آموزش و اعتماد به عوامل بومی در کشورهای متخاصم را افزایش داده و بخشی از عملیاتهایی را که پیشتر تنها به دست ماموران اسرائیلی انجام میشد، به این افراد سپرده است.
به گفته او، بسیاری از ایرانیانی که با موساد همکاری کردهاند، بهدلیل مخالفت با حکومت جذب این سازمان شدهاند.
این مقام پیشین موساد افزود: «بسیاری از آنها از حکومت، از آنچه بر آنها تحمیل میشود و از آنچه بر دختران و همسرانشان میگذرد، نفرت دارند. برای برخی نیز انگیزه انتقام بهدلیل اتفاقاتی است که برای خانوادههایشان رخ داده است.»
الف همچنین احتمال انتقال برخی ایرانیان به اسرائیل برای آموزش را رد نکرد.
او درباره وضعیت مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، گفت اگر اسرائیل از وضعیت دقیق او مطلع نباشد، «بسیار شگفتزده خواهم شد».
مجتبی خامنهای از زمان کشته شدن پدرش، علی خامنهای، در نخستین روز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴، در انظار عمومی حضور نیافته و هیچ تصویر یا ویدیوی تازهای از او منتشر نشده است.
روزنامه کیهان امروز در یادداشتی با اشاره به رد درخواست ویزای ۱۵ عضو تیم ملی برای ورود به آمریکا نوشته است: «فقط یک لحظه تصور کنید، اهرم تنگه هرمز و بابالمندب هم در اختیار آمریکا بود. دشمنی که از اهرم «ویزا» برای ورزشکاران کشورمان نمیگذرد، از این تنگهها میگذشت؟!»
روزنامه وابسته به رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری نوشت: «بسته ماندن نصفه و نیمه تنگه هرمز و ته کشیدن ذخایر استراتژیک کشورها، اقتصاد حریف را تهدید میکند، تحریم و محاصره دریایی و برخی ندانم کاریها و نفوذ نیز اقتصاد ما را تهدید میکند. آنچه در این بین تعیینکننده خواهد بود «تابآوری» است. هر طرف بتواند بیشتر تاب بیاورد، برنده خواهد بود.»
کیهان در ادامه نوشته است: «با بستن مؤثر تنگه هرمز و بابالمندب و صد البته واکنشهای سریع و به موقع مسئولین به جنگ روانی ترامپ، میتوان پیروز «جنگ تابآوری» شد و بازی او را به هم ریخت. نفت که ۳۰۰ دلار شد، همین ترامپ جلوی نتانیاهو خواهد ایستاد.»
این روزنامه در ادامه نوشته که احتمال دارد ماجرای پناهندگی بازیکنان تیم ملی زنان برای تیم ملی مردان هم تکرار شود: «درباره ماجرای ویزای تیم ملی فوتبال بد نیست یک احتمال را هم در نظر بگیریم. همان که برای تیم فوتبال زنان در استرالیا رخ داد. هیچ بعید نیست دشمن خوابهایی برای بازیکنان تیم فوتبال کشورمان دیده باشد.»