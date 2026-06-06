اسکاننیوز در گزارشی با عنوان «انفجار قیمت مواد غذایی در یک سال» نوشت: بررسیها از بازه اردیبهشت ۱۴۰۴ تا اردیبهشت سال جاری نشان میدهد که برخی اقلام اساسی با «جهش قیمتی بیسابقهای» مواجه شدهاند.
بر اساس این گزارش، قیمت شماری از اقلام اساسی بیش از ۳۰۰ درصد افزایش یافته است. برای مثال، قیمت روغن نباتی در این مدت ۴۳۱ درصد افزایش یافته و روغن مایع نیز رشد ۳۵۳ درصدی را ثبت کرده است.
همچنین قیمت تخممرغ به عنوان یکی از اصلیترین منابع پروتئین خانوارهای کمدرآمد، ۳۴۲ درصد افزایش داشته است.
قیمت مرغ نیز در همین بازه زمانی رشدی ۳۴۲.۹ درصدی را تجربه کرده است.
کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران «برخورد نامناسب» با استادان اخراجی تربیت معلم در جریان تجمع دهم خرداد در مقابل وزارت آموزش و پرورش در تهران را محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، این تشکل صنفی بدون اشاره به نوع این برخورد، از وزارت آموزش و پرورش خواست تا به این موضوع رسیدگی کند.
در این ارتباط، شورای مرکزی کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران (واحد دانشگاه فرهنگیان) تاکید کرد که حرمت و شان اساتید باید حفظ و با متخلفان برخورد شود.
بیش از ۳۰۰ عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان که ماهها پیش اخراج شدند، میگویند حدود ۱۰ ماه است که حقوق و مزایایشان قطع شده است.
آنها بارها به اخراج غیرقانونی خود اعتراض کردهاند. در این ارتباط، بهرغم گرفتن تایید اعتراضشان از سوی مراجع مختلف قانونی، تاکنون رییس دانشگاه فرهنگیان و وزیر آموزش و پرورش از اجرای قانون خودداری کردهاند.
محمدجواد لاریجانی، مدیر پژوهشگاه دانشهای بنیادی به صداوسیما گفت: «وقتی با آمریکا مذاکره میکنیم، داریم سیگنال میدهیم که میتوانیم کنار بیاییم؛ رفتن جمهوری اسلامی و محمدباقر قالیباف به اسلامآباد غلط و یک هزینه بزرگ بود.»
لاریجانی افزود: «نخستوزیر پاکستان، آدم خوبی است، اما لازم نیست ما و آمریکاییها را مقابل هم قرار دهد تا مذاکره کنیم، باید میانجیگری بلد باشد. اگر ما بخواهیم خودمان با آمریکا صحبت میکنیم، نیازی به میانجی نداریم.»
او گفت: «مردم خیالشان جمع باشد که جمهوری اسلامی برنامه هستهای خودش را به هیچ وجه از دست نمیدهد.»
خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، از شنیدهشدن صدای انفجار در حوالی جزیره خارک خبر داد.
این خبرگزاری نوشت: «دقایقی پیش ساکنان جزیره خارک متوجه صدای یک انفجار نسبتا شدید شدند. هنوز محل دقیق و منشا این انفجار مشخص نیست اما بررسیها نشان میدهد این انفجار خارج از جزیره رخ داده است.»
خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد که صدای انفجار از اطراف جزیره خارک، مربوط به «خنثیسازی مهمات باقیمانده از جنگ» در منطقه بهرگان بوده است.
ارتش اسرائیل اعلام کرد که در طول آخر هفته «حدود ۱۵۰ زیرساخت تروریستی سازمان تروریستی حزبالله» را در جنوب لبنان مورد حمله قرار داد.
بر اساس این گزارش، این اهداف شامل «انبارهای تسلیحات، مراکز فرماندهی، سکوهای پرتاب و زیرساختهای دیگر» بود.
ارتش اسرائیل نوشت: «این زیرساختها توسط تروریستهای این سازمان برای پیشبرد و اجرای طرحهای تروریستی علیه نیروهای ارتش اسرائیل مورد استفاده قرار میگرفتند.»
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، شنبه ۱۶ خرداد در مراسم گرامیداشت سالگرد عملیات دی دی (D-Day) در نرماندی نسبت به افزایش مهاجرت به اروپا هشدار داد و گفت این قاره با تهاجم ایدئولوژیهای خطرناک از مسیر دریا مواجه است.
در سالهای اخیر، مقامهای دولت ترامپ، از جمله خود رییسجمهوری و معاونش جیدی ونس، بارها از کشورهای اروپایی به دلیل ناتوانی در کنترل مهاجرت انتقاد کردهاند و گفتهاند اروپا از ضعف دفاعی، ناتوانی در کنترل مهاجرت، قانونگذاری بیش از حد و همچنین سانسور جریانهای راستگرا و ملیگرا رنج میبرد.
هگست در سخنرانی خود در گورستان نظامی آمریکایی نرماندی در شهر کولویل سور مر گفت: «متاسفانه امروز سواحل دیگری در اروپا از سوی ایدئولوژیهای متفاوت اما خطرناک مورد هجوم قرار گرفتهاند. در سواحل اسپانیا، ایتالیا، یونان و بلغارستان، قایقها و مردانی از راه میرسند.»
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