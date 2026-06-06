خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه، نوشت که محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، وارد تهران شد و قرار است با عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار کند.
رسانه وابسته به سپاه نوشت که نقوی پیش از سفر به تهران با شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان دیدار و درباره مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا دستوراتی به او ابلاغ شد.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، شنبه ۱۶ خرداد در مراسم گرامیداشت سالگرد عملیات دی دی (D-Day) در نرماندی نسبت به افزایش مهاجرت به اروپا هشدار داد و گفت این قاره با تهاجم ایدئولوژیهای خطرناک از مسیر دریا مواجه است.
در سالهای اخیر، مقامهای دولت ترامپ، از جمله خود رییسجمهوری و معاونش جیدی ونس، بارها از کشورهای اروپایی به دلیل ناتوانی در کنترل مهاجرت انتقاد کردهاند و گفتهاند اروپا از ضعف دفاعی، ناتوانی در کنترل مهاجرت، قانونگذاری بیش از حد و همچنین سانسور جریانهای راستگرا و ملیگرا رنج میبرد.
هگست در سخنرانی خود در گورستان نظامی آمریکایی نرماندی در شهر کولویل سور مر گفت: «متاسفانه امروز سواحل دیگری در اروپا از سوی ایدئولوژیهای متفاوت اما خطرناک مورد هجوم قرار گرفتهاند. در سواحل اسپانیا، ایتالیا، یونان و بلغارستان، قایقها و مردانی از راه میرسند.»
او افزود: «چه زمانی پایتختهای اروپایی برای مقابله با این تهاجم اقدامی خواهند کرد؟ یا دیگر خیلی دیر شده است؟ من دعا میکنم که دیر نشده باشد و معتقدم که هنوز دیر نشده است.»
پیوند مهاجرت با سالگرد عملیات نرماندی
هگست این سخنان را در مراسم هشتاد و دومین سالگرد عملیات نرماندی بیان کرد؛ عملیاتی که در آن نیروهای آمریکایی و متحدانشان از کانال مانش عبور و روند آزادسازی اروپای غربی از اشغال آلمان نازی را آغاز کردند.
دولت ترامپ در «راهبرد امنیت ملی» منتشرشده در سال گذشته هشدار داده بود که اروپا با خطر «محو تمدنی» روبهرو است و اگر میخواهد همچنان متحدی قابل اتکا برای آمریکا باقی بماند، باید مسیر خود را اصلاح کند.
بهنوشته خبرگزاری رویترز، این سند و اظهارات مشابه مقامهای ارشد دولت ترامپ، بسیاری از فرضیات دوران پس از جنگ جهانی دوم درباره روابط نزدیک اروپا و ایالات متحده را زیر سوال برده است.
رویترز همچنین سخنان هگست در یکی از نمادینترین مراسمهای تاریخی جنگ جهانی دوم را نشاندهنده ادامه شکاف دیدگاه میان واشینگتن و بسیاری از دولتهای اروپایی درباره مهاجرت، امنیت و هویت فرهنگی قاره اروپا دانسته و افزوده است در نتیجه این وضعیت، پایتختهای اروپایی بیش از پیش به ضرورت کاهش وابستگی به فناوری و توان دفاعی آمریکا و تنوعبخشی به منابع امنیتی و صنعتی خود توجه کردهاند.
جمشید برزگر، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، به ایران اینترنشنال گفت که تعطیلیهای پیدرپی مدارس، آموزش مجازی ناکارآمد و قطع اینترنت، دانشآموزان را از آموزش موثر محروم کرده است.
به گفته او، اعتراضها به وضعیت کنکور و امتحانات، نتیجه بلاتکلیفی ایجادشده و نبود پاسخگویی مسئولان جمهوری اسلامی است.
سایت هرانا گزارش داد که با وجود تشدید وضعیت جسمانی نامناسب مطلب احمدیان، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، ممانعت از دسترسی او به خدمات درمانی و داروهای مورد نیاز همچنان ادامه دارد.
بر اساس این گزارش، سرطان این زندانی به معده و لوزالمعده گسترش یافته و وی پس از بازگشت از بیمارستان، با کاهش شدید وزن مواجه شده است.
بر اساس این گزارش، با وجود نیاز مستمر این زندانی سیاسی به مراقبتهای تخصصی پس از عمل جراحی و آغاز مراحل درمان سرطان، در تحویل داروهای مورد نیاز او اخلال ایجاد شده و دسترسی وی به خدمات پزشکی با محدودیت مواجه است.
سازمان حقوق بشری کارون، شنبه ۱۶ خرداد خبر داد که دیوان عالی جمهوری اسلامی احکام اعدام پنج زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز را تایید و به آنها ابلاغ کرده است.
بهگزارش این سازمان، با تایید این احکام که روند دادرسی آنها با نقض فاحش حقوق متهمان، محرومیت از وکیل مستقل و اتکا به «اعترافات اجباری» همراه بوده، جان مسعود جامعی، علیرضا مرداسی (حمیداوی)، رضا عبدالی (دغاغله)، حسن مصلاوی (طرفی)، شهروندان عرب و فرشاد اعتمادیفر از استان کهگیلویه و بویر احمد در معرض خطر جدی و فوری قرار دارد.
وبسایت کارون بهنقل از منابع موثق نوشت: « دیوان عالی کشور در روز چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴، حکم دو بار اعدام مسعود جامعی و علیرضا مرداسی (حمیداوی)، دو شهروند عرب اهل اهواز، و فرشاد اعتمادیفر از استان کهگیلویه و بویراحمد را تایید و از طریق سامانه ثنا به وکلای آنها ابلاغ کرد. گزارشها حاکی از آن است که این روند در دیوان عالی بسیار سریع و ویژه طی شده است. این سه نفر که اکنون در بند پنج زندان شیبان نگهداری میشوند، در تاریخ ۲۳ تیر ۱۴۰۴ در شعبه یک دادگاه انقلاب اهواز از سوی قاضی احسان ادیبیمهر با اتهاماتی از جمله «افساد فیالارض»، «عضویت در گروههای باغی مخالف جمهوری اسلامی»، «تبلیغ علیه نظام» و «اجماع و تبانی» محاکمه شده بودند.
منابع مطلع میگویند روند بازجویی از این زندانیان سیاسی با فشارهای شدید امنیتی همراه بوده است. در همین پرونده، دو متهم دیگر به نامهای سامان و داوود حرمتنژاد به ترتیب به ۱۲ و ۱۵ سال حبس محکوم شدهاند.
در همین حال حسن مصلاوی (طرفی)، فعال مدنی و فرهنگی ۳۸ ساله عرب، در خرداد ۱۴۰۵ حکم اعدام خود را رسما در زندان دریافت کرد. او که از سال ۱۴۰۱ در بازداشت به سر میبرد، در مرداد ۱۴۰۲ در شعبه یکم دادگاه انقلاب معشور (ماهشهر) به ریاست قاضی مهران مهماننواز، در حکمی غیابی به اعدام محکوم شده بود. اتهامات این شهروند اهل روستای مصلاویه در خرمشهر، «محاربه با خدا» و «عضویت در گروههای عرب مخالف جمهوری اسلامی» عنوان شده است. دیوان عالی کشور حکم اعدام او را در اسفند ۱۴۰۳ تایید کرد.
مصلاوی پیشتر نیز در سال ۱۳۹۸ بهدلیل فعالیتهای فرهنگی بازداشت شده و با وجود صدور وثیقه، ۱۰ ماه در وضعیت بلاتکلیف در حبس نگه داشته شده بود.
حکم اعدام رضا عبدالی (دغاغله)، زندانی سیاسی ۳۵ ساله محبوس در بند هشت زندان شیبان اهواز، نیز پنجشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۴ از سوی دیوان عالی کشور تایید و ابلاغ شد. او که در بهمن ۱۴۰۳ بازداشت شده بود، در تیرماه ۱۴۰۴ در شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به ریاست احسان ادیبیمهر با اتهام «ارتباط با سازمانهای خارج از کشور» به اعدام و ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
رسانههای حقوق بشری، همچنین جمعه ۱۵ خرداد گزارش دادند که حسن و حسین امیری، برادران دوقلوی ۲۰ساله محبوس در زندان قزلحصار کرج، به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل»با حکم شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به اعدام محکوم شدهاند.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، حسن امیری روز ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ در یک ایست بازرسی به اتهام اینکه ماموران در تلفن همراه او تصویری از یک محل بمبارانشده پیدا کرده بودند، بازداشت شد.
این سازمان به نقل از یک منبع آگاه نوشت حسن تحت شکنجه قرار گرفت تا اعترافات دروغین انجام دهد و بگوید که برادر دوقلویش حسین، تصاویر بیشتری را در لپتاپ خود نگهداری میکند؛ این درحالیاست که هیچیک از این دو برادر لپتاپ ندارند.
در نهایت، حسین امیری، مکانیک خودرو در کرج، روز ۳ فروردین ۱۴۰۵ بازداشت شد و شش روز بعد، هر دو برادر برای بازجویی به زندان قزلحصار منتقل شدند.
هرانا به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد در کیفرخواست صادر شده علیه این دو برادر، مشاهده تصاویری از ساختمانهای آسیبدیده، مبنای طرح اتهام «جاسوسی به نفع اسرائیل» در پرونده قرار گرفته بود.
طبق گزارشهای منتشر شده، این دو برادر بهصورت جداگانه در «سوییت ۳۵» زندان قزلحصار نگهداری میشوند و از حق ملاقات با یکدیگر محروم هستند.
منابع نزدیک به خانواده او اعلام کردهاند که عبدالی در مراحل بازجویی تحت فشار شدید و تهدید قرار داشته و از حق دسترسی به وکیل مستقل محروم مانده است. او هماکنون در وضعیت نامناسبی در زندان مرکزی اهواز نگهداری میشود.
کمتر از دو هفته پیش نیز، وبسایت حقوق بشری هرانا در چهارم خرداد گزارش داد هرانا گزارش داد روحالله کرکی، زندانی سیاسی در زندان شیبان اهواز، به اعدام محکوم شده است.
او با اتهاماتی از جمله همکاری با مجاهدین خلق، جاسوسی برای اسرائیل و اقدام علیه امنیت ملی روبهروست و برادر امین کرکی، از بازداشتشدگان دی۹۶ است.
بر اساس این گزارش، چندی پیش، کیفرخواست پرونده کرکی بابت اتهامات «انتشار و افشای اسناد محرمانه»، «همکاری با سازمان مجاهدین خلق»، «جاسوسی برای اسرائیل و تبادل اطلاعات نظامی و امنیتی»، «توهین به مقدسات و مقامات» و «اقدام علیه امنیت ملی» صادر و به دادگاه کیفری دو اهواز ارجاع شده بود.
به نوشته هرانا، این زندانی سیاسی دهم مهر سال گذشته به زندان شیبان اهواز منتقل شد. او ۱۴ مرداد سال گذشته به دست نیروهای امنیتی در اندیمشک بازداشت شده بود.
این وبسایت اشاره کرد روحالله کرکی، برادر امین کرکی، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دی ۹۶ است، و افزود: «امین کرکی در فروردین ۹۷ پس از بازداشت مجدد، در شرایطی پرابهام درگذشت.»
امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال در یک گفتگوی تلویزیونی درباره رد ویزاهای برخی همراهان تیم ملی برای ورود به آمریکا گفت: «آقای ترامپ پاسخ بدهد وقتی مدیر تیم و مدیر رسانهای تیم حضور ندارند، چه کسی قرار است در نشست هماهنگی قبل از مسابقات شرکت کند؟»
او همچنین گفت که در فدراسیون فوتبال در واکنش به رد ویزای همراهان تیم ملی، نامهای را به فیفا ارسال کرده است.»
علوی درباره نوع ویزای تیم ملی گفت: «ویزاهای صادر شده برای تیم ملی، ویزای مولتی است و تیم ملی یک روز قبل از بازی اول و بازیهای بعدی، دو روز قبل از بازی در محل مسابقه حاضر خواهد شد. امیدوارم با صعود از این مرحله، تیم ملی از شر میزبانی این کشور خلاص شود.»
او در پاسخ به سوالی درباره تصمیم به شرکت نکردن تیم ملی در جام جهانی گفت: «اعزام تیم ملی در هماهنگی با مراجع ذیصلاح مطرح شد و در حال پیگیری است و به طور کلی فدراسیون فوتبال طبق روال برنامهها، اردوها و تدارکات را پیش برده است.»
اواخر روز گذشته خبرگزاری رویترز خبر داد که آمریکا برای همه بازیکنان تیم ملی ویزا صادر کرده است.
بامداد امروز وبسایت اتلتیک نوشت آمریکا برای مهدی تاج و برخی دیگر از اسامی ارائه شده از سوی فدراسیون فوتبال که به عنوان عضوی از کادر فنی و اجرایی تیم ملی معرفی شدهاند، ویزا صادر نکرده است. به نوشته الجزیره، این لیست ۱۵ نفره است.
مهدی محمدنبی، مدیر تیم ملی و هدایت ممبینی، دبیر کل فدراسیون و همچنین مقاماتی از فدراسیون که شغل امنیتی و یا سوابق امنیتی دارند، از جمله افرادی هستند که آمریکا به آنها ویزا نداده است.
فارس، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران اسامی ۱۴ نفر را که تعدادی از آنها مقامات امنیتی شاغل در فدراسیون فوتبال هستند، به عنوان همراهانی از تیم ملی که ویزا برای آنها صادر نشده، اعلام کرد.
نام مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال در این لیست نیست، خبرگزاری فارس مدعی شده تاج درخواست ویزا نداده است.
اما سایت ورزش سه که روابط نزدیکی با کادر فنی تیم ملی دارد، اشاره کرده که مهدی تاج هم یکی از مقاماتی است که آمریکا برای آنها ویزا صادر نکرده است.