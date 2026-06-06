محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، در بازدید از دانشگاه علم و صنعت گفت: «در جنگ‌های اخیر شاهد مهاجرت معکوس نخبگان و مردم به کشور بودیم. باید از ظرفیت ایرانیان علاقه‌مند به خدمت به کشور استفاده کنیم و با طراحی مشوق‌های مناسب، زمینه بازگشت نخبگان و استادانان را فراهم سازیم.»



او افزود: «نباید دنبال این باشیم چرا استادان مهاجرت کرده‌اند، بلکه باید به بازگرداندن آنان بیندیشیم.»



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