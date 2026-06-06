خبرگزاری میزان از تجمع دانشآموزان مقابل شورای عالی انقلاب فرهنگی نوشت
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی با تایید حضور اعتراضی دانشآموزان مقابل شورای عالی انقلاب فرهنگی در تهران نوشت اختلاف بر سر تاثیر قطعی معدل در کنکور ۱۴۰۵ ادامه دارد و این تجمع پایان یافته است.
این در حالی است که ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد دختران و پسران دانشآموز در بیش از ۲۰ استان کشور در اعتراض به سیاستهای آموزشی جمهوری اسلامی تجمع کردند؛ اعتراضاتی که با درگیری در یزد و بازداشت یک دانشآموز در قم همراه شد.