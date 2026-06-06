وزارت خارجه امارات متحده عربی در بیانیه‌ای اعلام کرد حملات «تروریستی» حکومت ایران با موشک و پهپاد به بحرین را نقض آشکار حاکمیت این کشور می‌داند و آن را به‌شدت محکوم می‌کند.

این وزارتخانه تاکید کرد این حملات تهدیدی برای امنیت و ثبات بحرین است و امارات با این کشور اعلام همبستگی کرده و از اقدامات بحرین برای حفظ امنیت و ثبات حمایت می‌کند.

سنتکام اعلام کرد جمهوری اسلامی بامداد شنبه ۱۶ خرداد هفت موشک بالستیک به سوی کویت و بحرین شلیک کرد که نیروهای آمریکا شش موشک را رهگیری کردند و موشک هفتم به هدف نرسید.