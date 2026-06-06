وزارت دفاع کویت در بیانیهای اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور بامداد شنبه ۱۶ خرداد هفت موشک بالستیک متخاصم را در حریم هوایی کویت رهگیری کردند که در پی آن برخی ترکشها در مناطق مسکونی سقوط کرد.
این وزارتخانه افزود در پی حمله جمهوری اسلامی خساراتی مادی وارد شده است اما گزارشی از تلفات انسانی منتشر نشده است.
ارتش اسرائیل خودرویی را در روستای تبنیت در شهر نبطیه لبنان هدف قرار داد که در نتیجه آن دو افسر و یک سرباز ارتش لبنان کشته شدند.
ژوزف عون، رییسجمهوری لبنان، این اقدام را نقض آشکار آتشبس خواند. اسرائیل اعلام کرد این حمله در جریان تعقیب یک عملیات مشکوک وابسته به حزبالله انجام شده و ارتش لبنان هدف این اقدام نبوده است.
همزمان با گسترش سراسری اعتراضات دانشآموزی، محصلان استان خراسان رضوی روز شنبه ۱۶ خرداد در مشهد مقابل ادارهکل آموزش و پرورش تجمع کردند.
آنها در اعتراض به تاثیر معدل پایه یازدهم در کنکور و شیوه برگزاری کلاسها و امتحانات شعار دادند و خواستار استعفای دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی شدند.
گزارشها حاکی است همزمان با تجمعهای اعتراضی دانشآموزان در کشور، در جریان اعتراضات دانشآموزی در قم یک دانشآموز بازداشت شده است.
در مقابل ادارهکل آموزش و پرورش یزد نیز برخی از دانشآموزان زخمی شدند. در ساوه نیز کارمندان آموزش و پرورش با دانشآموزان درگیر شدند.
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد دختران و پسران دانشآموز در بیش از ۲۰ استان کشور در اعتراض به سیاستهای آموزشی جمهوری اسلامی تجمع کردند.
دولت قطر با صدور بیانیهای حملات مکرر جمهوری اسلامی به کویت و بحرین را به شدت محکوم و همبستگی کامل خود را با این کشورها اعلام کرد.
قطر این حملات را نقض آشکار حاکمیت این دو کشور و تخطی صریح از قواعد حقوق بینالملل دانست و تاکید کرد از تمامی اقداماتی که این دو کشور برای حفظ حاکمیت و امنیت خود اتخاذ میکنند، حمایت میکند.
در بیانیه وزارت خارجه قطر آمده است این حملات منطقه را در معرض پیامدهای خطرناک قرار میدهد و ضرورت دارد از تشدید تنش جلوگیری شود تا امنیت و ثبات در سطح منطقهای و بینالمللی بازگردد.
وزارت خارجه امارات متحده عربی در بیانیهای اعلام کرد حملات «تروریستی» حکومت ایران با موشک و پهپاد به بحرین را نقض آشکار حاکمیت این کشور میداند و آن را بهشدت محکوم میکند.
این وزارتخانه تاکید کرد این حملات تهدیدی برای امنیت و ثبات بحرین است و امارات با این کشور اعلام همبستگی کرده و از اقدامات بحرین برای حفظ امنیت و ثبات حمایت میکند.
سنتکام اعلام کرد جمهوری اسلامی بامداد شنبه ۱۶ خرداد هفت موشک بالستیک به سوی کویت و بحرین شلیک کرد که نیروهای آمریکا شش موشک را رهگیری کردند و موشک هفتم به هدف نرسید.