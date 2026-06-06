روزنامه رودونگ سینمون، ارگان حزب حاکم کره شمالی، شنبه ۱۶ خرداد در گزارشی درباره یک آزمایش دریایی که پیش از این با نظارت کیم جونگ اون انجام شد ، نوشت رهبر کره شمالی دستور داده ناوشکن «کانگ کون» و یک ناو جنگی پنج هزار تنی دیگر به نام «چوئه هیون»، هرچه سریع‌تر به نیروی دریایی این کشور ملحق شوند.

این روزنامه جزییات بیشتری درباره برنامه ساخت ناوشکن ۱۰ هزار تنی یا تسلیحات زیرآبی مورد اشاره، منتشر نکرد.

نخستین اشاره رسمی به ناوشکن ۱۰ هزار تنی

هونگ مین، پژوهشگر ارشد موسسه اتحاد ملی کره در کره جنوبی، گفت این نخستین بار است که کره شمالی به‌طور رسمی از برنامه ساخت یک ناوشکن ۱۰ هزار تنی سخن می‌گوید.

به گفته او، کیم احتمالا در آستانه سفر شی جین‌پینگ، رییس‌جمهوری چین، به کره شمالی، تلاش دارد توانمندی‌های نظامی کشورش را به نمایش بگذارد.

شی قرار است دوشنبه و سه‌شنبه، ۱۸ و ۱۹ خرداد، به کره شمالی سفر کند.

این نخستین سفر او به پیونگ‌یانگ در نزدیک به هفت سال گذشته خواهد بود. سفری که در شرایط تلاش پکن برای تقویت روابط با تنها متحد رسمی خود انجام می‌شود.

رودونگ سینمون به نقل از کیم نوشت که پیونگ‌یانگ باید توانایی‌های دریایی خود را برای بازدارندگی در برابر جنگ هسته‌ای افزایش دهد.

رهبر کره شمالی همچنین بر ضرورت تقویت هم‌زمان توانمندی‌های نظامی این کشور در زمین، دریا و هوا، تاکید کرده است.

توسعه زرادخانه هسته‌ای و نوسازی نیروی دریایی

اعلام برنامه ساخت ناوشکن جدید تنها چند روز پس از آن صورت گرفت که رهبر کره شمالی خواستار گسترش «تصاعدی» زرادخانه هسته‌ای این کشور شد.

کیم ۱۴ خرداد در جریان بازدید از یک کارخانه تازه راه‌اندازی شده تولید مواد هسته‌ای، بر لزوم افزایش سریع توان هسته‌ای کشورش تاکید کرد.

تصاویر منتشرشده از بازدید کیم از شناورهای نظامی همچنین نشان داد دختر او، جو ئه ، که گمان می‌رود نوجوان باشد، در این بازدید همراهش بوده است.

کره شمالی پیش‌تر در اردیبهشت ۱۴۰۴ اعلام کرده بود یک ناوشکن پنج هزار تنی این کشور در جریان مراسم به آب‌اندازی در بندر چونگجین به‌طور جزیی واژگون شده است.

کیم که شخصا بر آن مراسم نظارت داشت، این حادثه را «اقدامی جنایتکارانه» توصیف کرده و گفته بود چنین اشتباهی قابل تحمل نیست.

پس از انتقال شناور به بندر راجین و انجام تعمیرات، مراسم دوم به آب‌اندازی آن در ماه بعد برگزار شد و این ناوشکن «کانگ کون» نام گرفت.