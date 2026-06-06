ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، در شبکه ایکس نوشت: «ما در حال تثبیت یک معادله ایرانی در منطقه هستیم که طی آن، جمهوری اسلامی دیگر در برابر هیچ شرارت و بینظمی خویشتنداری نمیکند.»او اضافه کرد: «مقداری برای آمریکاییها درد و خرج دارد اما عادت خواهند کرد.»
ایرانیان ساکن بریتانیا برای ششمین ماه متوالی، در ادامه تجمعهای اعتراضی خود، مقابل دفتر نخستوزیری این کشور تجمع اعتراضی برگزار کردند.
معترضان با انتقاد از رویکرد آمریکا در مذاکره با جمهوری اسلامی، خواستار توقف مذاکرات و حمایت از مطالبات مردم ایران شدند.
گزارش تاجالدین سروش، خبرنگار ایراناینترنشنال
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، لیندزی فورمن و کریگ فورمن، زوج بریتانیایی زندانی در اوین که ۱۷ ماه است در ایران زندانیاند، همچنان در اعتراض به محرومیت از تماس تلفنی، ملاقات با یکدیگر و دسترسی به وکیل، در اعتصاب غذا بهسر میبرند.
کریگ فورمن از یک ماه پیش و لیندزی فورمن از ۲۰ روز پیش دست به اعتصاب غذا زدهاند.
یک منبع آگاه از وضعیت این زندانیان به ایراناینترنشنال گفت مسئولان زندان طی هفتههای گذشته فشارهای متعددی بر این دو زندانی وارد کردهاند تا اعتصاب غذای خود را بشکنند.
به گفته این منبع، هر دو زندانی بهشدت وزن از دست دادهاند و در این مدت تنها یک بار معاون زندان برای دیدار با آنان به بندهای محل نگهداریشان مراجعه کرده است.
این منبع افزود لیندزی فورمن پس از حدود سه هفته اعتصاب غذا، بهسختی قادر به راه رفتن است.
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بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، یدالله اسکندری در اعتراضات ۱۸ دی در ارسنجان استان فارس با اصابت گلوله جنگی نیروهای حکومتی به ناحیه سینه کشته شد.
پیکر او یک هفته بعد به خانواده تحویل داده شد و در ساعات اولیه صبح، با حضور محدود اعضای درجهیک خانواده به خاک سپرده شد.
یدالله اسکندری ۳۳ ساله و پدر یک دختر یکسالوهفتماهه بود.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، لیندزی فورمن و کریگ فورمن، زوج بریتانیایی زندانی در اوین که ۱۷ ماه است در ایران زندانیاند، همچنان در اعتراض به محرومیت از تماس تلفنی، ملاقات با یکدیگر و دسترسی به وکیل، در اعتصاب غذا بهسر میبرند.
کریگ فورمن از یک ماه پیش و لیندزی فورمن از ۲۰ روز پیش دست به اعتصاب غذا زدهاند.
یک منبع آگاه از وضعیت این زندانیان به ایراناینترنشنال گفت مسئولان زندان طی هفتههای گذشته فشارهای متعددی بر این دو زندانی وارد کردهاند تا اعتصاب غذای خود را بشکنند.
به گفته این منبع، هر دو زندانی بهشدت وزن از دست دادهاند و در این مدت تنها یک بار معاون زندان برای دیدار با آنان به بندهای محل نگهداریشان مراجعه کرده است.
این منبع افزود لیندزی فورمن پس از حدود سه هفته اعتصاب غذا، بهسختی قادر به راه رفتن است.
به گفته او، رییس زندان اوین ورود پرستار به بند زنان را متوقف کرده است؛ در حالی که پیشتر پرستاران بهطور منظم در این بند حضور داشتند. بر همین اساس، حدود یک هفته است که فشار خون لیندزی اندازهگیری و ثبت نشده است.
بهگفته این منبع مطلع از وضعیت زندانیان سیاسی در اوین، در روزهای گذشته همبندیهای لیندزی پس از اعتراض و پیگیری، دستگاه فشار خون را از افسر نگهبان گرفتند و فشار خون او را هشت روی پنج اندازهگیری کردند.
با این حال، انتقال او به بهداری نیز با دشواری همراه بود، زیرا برای رساندن لیندزی فورمن به بهداری باید او را از حدود ۳۰ پله بالا میبردند. با وجود این وضعیت، مسئولان زندان از ثبت وضعیت پزشکی و رسیدگی لازم خودداری کردند و او را به بند بازگرداندند.
این منبع همچنین گفت در هفتههای گذشته با ورود عینک، قرصهای ویتامین و برخی لوازم بهداشتی مورد نیاز لیندزی مخالفت شده است؛ موضوعی که بهگفته او، حتی در موارد مشابه نیز معمولا پس از مدتی با آن موافقت میشود.
در همین حال، یک منبع نزدیک به خانواده یکی از زندانیان محبوس در اوین به ایراناینترنشنال گفت یکی از همبندیهای لیندزی از قول او نقل کرده است: «ما فقط درباره شرایطی که در آن زندگی میکنیم حرف زدیم؛ درباره اعدامهایی که میبینیم و میشنویم و نام کسانی که هر روز اعلام میشود. این واقعیت زندگی ماست. حالا بهخاطر گفتن آنچه در حال رخ دادن است، از تماس تلفنی و ملاقات محروم شدهایم؛ در حالی که از خانواده و فرزندانمان دور هستیم. ما چیز تازهای نگفتیم؛ فقط همان چیزی را بازگو کردیم که هر روز در ایران جریان دارد.»
این منبع افزود کریگ فورمن نیز در توضیح دلایل اعتصاب غذای خود به همبندیهایش گفته است: «علاوه بر محرومیت از تماس و ملاقات، در این ماهها شمار زیادی از همبندیهای من برای اجرای حکم اعدام برده شدند و هرگز بازنگشتند. فقط از اتاقی که من در آن نگهداری میشوم، پنج نفر اعدام شدهاند.»
لیندزی فورمن و کریگ فورمن، زوج بریتانیایی زندانی در اوین، پس از مصاحبه با بخش جهانی بیبیسی، از تماس تلفنی، ملاقات با یکدیگر و دیدار با وکیل محروم شدند و در اعتراض به این محدودیتها دست به اعتصاب غذا زدند.
رسانههای ایران خبر دادهاند که نورافکن و کسری طاهری با بقیه تیم ملی به مکزیک نمیروند و به تهران بر میگردند. امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی محمد خلیفه، هادی حبیبینژاد و امیرحسین محمودی را به عنوان بازیکن جایگزین با خود به مکزیک برده است.
این درحالی است که هفته گذشته اعلام شد امید نورافکن یکی از دو بازیکن جایگزین خواهد بود و امیر قلعهنویی روی نام کسری طاهری، امیرحسین محمودی و هادی حبیبینژاد، سه بازیکن جوان اردوها خط قرمز کشیده است.
از سوی دیگر، قلعهنویی در دیدار تدارکاتی با مالی به امیرحسین محمودی و هادی حبیبینژاد بازی داده بود.
اردوی تیم ملی فوتبال امروز در آنتالیای ترکیه به پایان رسید و تیم تا ساعاتی دیگر راهی تیخوانا مکزیک میشود.
شب گذشته خبر رسید که آمریکا برای بازیکنان تیم فوتبال ایران ویزا صادر کرده است، اما برای ۱۵ نفر از لیست اعلامی فدراسیون فوتبال از جمله مهدی تاج، رییس فدراسیون، هدایت ممبینی، دبیرکل فدراسیون و مهدی محمدنبی، مدیر تیم ملی، برخی دستیاران قلعهنویی و همچنین مقاماتی از فدراسیون که شغل امنیتی و یا سوابق امنیتی دارند، ویزا صادر نشده است.