ارتش لبنان اعلام کرد که فرمانده ارتش این کشور، ژنرال رودولف هیکل، برای سفری به پاکستان عازم این کشور شده است.
ارتش لبنان شنبه اعلام کرد این سفر به دعوت عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان انجام شده است.
هنوز جزئیات بیشتری درباره هدف یا مدت زمان این سفر ارائه نشده است.
این سفر در بحبوحه تلاشهای پاکستان برای میانجیگری جهت پایان دادن به درگیری آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی انجام میشود؛ درگیریای که دامنه آن به لبنان نیز کشیده شده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، صبح شنبه ۱۶ خرداد، ماموران امنیتی بدون اطلاع قبلی و بدون به صدا درآوردن زنگ منزل، با استفاده از کلید وارد خانه پارسا نجفی، جوان ۱۹ ساله بهائی ساکن اصفهان، شدند و اعلام کردند که حکم بازداشت او را در اختیار دارند.
بازداشت پارسا با تفتیش کامل منزل همراه بود. ماموران ضمن بههمریختن وسایل خانه، تعدادی از اموال شخصی خانواده را نیز ضبط کردند؛ از جمله تلفنهای همراه و لپتاپهای شخصی، کارتهای بانکی، پول نقد، کتابهای مختلف از جمله کتابهای درسی و آموزشی، تابلوها، مدارک هویتی، گذرنامه و سایر وسایل شخصی.
بر اساس گزارش خانواده، ماموران در جریان این عملیات رفتارهای توهینآمیز و بیاحترامیهای شدیدی نسبت به اعضای خانواده داشته و در مواردی نیز از برخورد فیزیکی استفاده کردهاند.
این دومین بار است که منزل پارسا نجفی مورد تفتیش قرار میگیرد. پیش از این نیز در تاریخ ۲ دی ۱۴۰۳ ماموران به منزل او یورش برده بودند، اما تفتیش اخیر با بازداشت وی همراه شد.
خانواده پارسا تنها از طریق یک تماس تلفنی مطلع شدند که او به زندان مرکزی اصفهان منتقل شده است. با این حال، تاکنون هیچگونه اطلاعات دیگری درباره وضعیت او، دلایل بازداشت یا روند پرونده در اختیار خانواده قرار نگرفته است.
میرا آندریوا، تنیسور ۱۹ ساله روس، با پیروزی ۶-۳، ۶-۲ مقابل مایا خوالینسکا، نخستین عنوان گرنداسلم خود را در اوپن فرانسه به دست آورد. او با این قهرمانی، چهارمین عنوان دوران حرفهایاش را نیز کسب کرد.
آندریوا نخستین زن روس در ۱۲ سال گذشته است که موفق به فتح یک گرنداسلم میشود. پیش از او، ماریا شاراپووا در سال ۲۰۱۴ با قهرمانی در اوپن فرانسه آخرین زن روسی بود که به این افتخار دست یافت.
آندریوا با این پیروزی به این دوره انتظار پایان داد و همانند شاراپووا، نخستین قهرمانی بزرگ خود را در نوجوانی به دست آورد.
در چهار گیم نخست مسابقه، هر دو بازیکن سرویس یکدیگر را شکستند، اما سپس بازی به تعادل رسید. آندریوا که در ست اول ۳-۲ عقب افتاده بود، چهار گیم پیاپی برد و ست را از آن خود کرد؛ سپس پنج گیم ابتدایی ست دوم را نیز گرفت تا به قهرمانی نزدیک شود.
این تنیسور روس برابر نفر ۱۱۴ جهان از لهستان به پیروزی رسید؛ دیداری که در ابتدا جذاب و رقابتی آغاز شد اما در نهایت یکطرفه دنبال شد.
ایرانیان ساکن بریتانیا برای ششمین ماه متوالی، در ادامه تجمعهای اعتراضی خود، مقابل دفتر نخستوزیری این کشور تجمع اعتراضی برگزار کردند.
معترضان با انتقاد از رویکرد آمریکا در مذاکره با جمهوری اسلامی، خواستار توقف مذاکرات و حمایت از مطالبات مردم ایران شدند.
گزارش تاجالدین سروش، خبرنگار ایراناینترنشنال
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، لیندزی فورمن و کریگ فورمن، زوج بریتانیایی زندانی در اوین که ۱۷ ماه است در ایران زندانیاند، همچنان در اعتراض به محرومیت از تماس تلفنی، ملاقات با یکدیگر و دسترسی به وکیل، در اعتصاب غذا بهسر میبرند.
کریگ فورمن از یک ماه پیش و لیندزی فورمن از ۲۰ روز پیش دست به اعتصاب غذا زدهاند.
یک منبع آگاه از وضعیت این زندانیان به ایراناینترنشنال گفت مسئولان زندان طی هفتههای گذشته فشارهای متعددی بر این دو زندانی وارد کردهاند تا اعتصاب غذای خود را بشکنند.
به گفته این منبع، هر دو زندانی بهشدت وزن از دست دادهاند و در این مدت تنها یک بار معاون زندان برای دیدار با آنان به بندهای محل نگهداریشان مراجعه کرده است.
این منبع افزود لیندزی فورمن پس از حدود سه هفته اعتصاب غذا، بهسختی قادر به راه رفتن است.
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بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، یدالله اسکندری در اعتراضات ۱۸ دی در ارسنجان استان فارس با اصابت گلوله جنگی نیروهای حکومتی به ناحیه سینه کشته شد.
پیکر او یک هفته بعد به خانواده تحویل داده شد و در ساعات اولیه صبح، با حضور محدود اعضای درجهیک خانواده به خاک سپرده شد.
یدالله اسکندری ۳۳ ساله و پدر یک دختر یکسالوهفتماهه بود.