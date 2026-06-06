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بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، صبح شنبه ۱۶ خرداد، ماموران امنیتی بدون اطلاع قبلی و بدون به صدا درآوردن زنگ منزل، با استفاده از کلید وارد خانه پارسا نجفی، جوان ۱۹ ساله بهائی ساکن اصفهان، شدند و اعلام کردند که حکم بازداشت او را در اختیار دارند.

بازداشت پارسا با تفتیش کامل منزل همراه بود. ماموران ضمن به‌هم‌ریختن وسایل خانه، تعدادی از اموال شخصی خانواده را نیز ضبط کردند؛ از جمله تلفن‌های همراه و لپ‌تاپ‌های شخصی، کارت‌های بانکی، پول نقد، کتاب‌های مختلف از جمله کتاب‌های درسی و آموزشی، تابلوها، مدارک هویتی، گذرنامه و سایر وسایل شخصی.

بر اساس گزارش خانواده، ماموران در جریان این عملیات رفتارهای توهین‌آمیز و بی‌احترامی‌های شدیدی نسبت به اعضای خانواده داشته و در مواردی نیز از برخورد فیزیکی استفاده کرده‌اند.

این دومین بار است که منزل پارسا نجفی مورد تفتیش قرار می‌گیرد. پیش از این نیز در تاریخ ۲ دی ۱۴۰۳ ماموران به منزل او یورش برده بودند، اما تفتیش اخیر با بازداشت وی همراه شد.

خانواده پارسا تنها از طریق یک تماس تلفنی مطلع شدند که او به زندان مرکزی اصفهان منتقل شده است. با این حال، تاکنون هیچ‌گونه اطلاعات دیگری درباره وضعیت او، دلایل بازداشت یا روند پرونده در اختیار خانواده قرار نگرفته است.