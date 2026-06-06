زلنسکی، در نامه خود که برای کشورهای دیگر از جمله ایالات متحده نیز ارسال شد، نوشت اکثریت روس‌ها از حملات موشکی و پهپادی اوکراین، تورم بالا و کمبود سوخت خسته شده‌اند و آماده صلح هستند.

او در این نامه که شامگاه پنج‌شنبه ۱۴ خرداد منتشر شد ، گفت که ادامه جنگ می‌تواند موقعیت خود پوتین را تهدید کند و تاریخ نشان داده است هر گاه روسیه خسته شده، تغییر نیز به دنبال آن آمده است.

در پاسخ، پوتین که در یک مجمع اقتصادی سالانه در روسیه سخن می‌گفت، در واکنش به نامه زلنسکی گفت: «به نظر نمی‌رسد پیشنهادی صادقانه برای گفت‌وگو باشد.»

پوتین ادامه داد: «این نامه حاوی برخی اظهارات نسبتا گستاخانه است. آیا هدف آن ایجاد شرایط برای یک دیدار رو در رو بوده یا راهی برای جلوگیری از برگزاری چنین دیداری؟ من فکر می‌کنم دومی درست باشد.»

ريیس‌جمهوری روسیه در پاسخ به این پرسش که آیا با زلنسکی دیدار خواهد کرد یا نه، بدون نام بردن از رییس‌جمهوری اوکراین و تنها با اشاره به او به عنوان «نویسنده نامه»، صریح پاسخ داد: «من دلیلی برای دیدار نمی‌بینم. تنها دلیل آن می‌تواند این باشد که طرف اوکراینی پیشروی نیروهای مسلح ما را متوقف کند. ما به توافق نیاز داریم، اما نه یک توافق سه یا شش ماهه، بلکه یک توافق بلند‌مدت.»

او ادامه داد: «بگذارید کارشناسان کار خود را انجام دهند و راه‌حل‌هایی ارائه کنند. پس از آن می‌توانیم دیدار کنیم.»

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پس از این اظهارات، زلنسکی در سخنرانی ویدیویی شبانه خود گفت پاسخ پوتین به پیشنهاد دیدار رو در رو به‌وضوح نشان می‌دهد رهبر کرملین نمی‌خواهد به جنگ پایان دهد.

او گفت: «متاسفانه طرف روسی بار دیگر جنگ را انتخاب می‌کند. همه پاسخ را شنیدند. پاسخی ضعیف. فکر می‌کنم این پاسخ بسیاری از مردم جهان را ناامید کرده باشد.»

روسیه اسفندماه ۱۴۰۰ عملیات نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیری‌های مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.

اوکراین در هفته‌های اخیر حملات خود را به زیرساخت‌های انرژی روسیه تشدید کرده است. اقدامی که با هدف کاهش درآمدهای مسکو و محدود کردن منابع مالی جنگ انجام می‌شود.

روسیه نیز در جریان کارزار نظامی خود، بارها به زیرساخت‌ها و شبکه تامین برق اوکراین حمله کرده است.