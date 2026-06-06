محمدقسیم عثمانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس جمهوری اسلامی، با اشاره به روند صعودی قیمت کالاها و خدمات و تشدید بحران اقتصادی، عرضهکنندگان را به «همکاری با دشمن» متهم کرد. او گفت بخشی از افزایش قیمتها با هدف «ناراضیسازی مردم و تعمدا» انجام میشود و صرفا ناشی از منطق اقتصادی نیست.
عثمانی افزود: «ما وقتی برای افزایش قیمت منطق اقتصادی داریم، میدانیم با تورم مواجهیم، ولی وقتی بخشی از این افزایش قیمتها توجیه اقتصادی ندارد و فقط جنبه روانی و سوءاستفاده دارد، دیگر بحث تورم نیست؛ بحث افسارگسیختگی و عدم نظارت است.»
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس جمهوری اسلامی تاکید کرد در مواردی که افزایش قیمتها فاقد توجیه اقتصادی است، موضوع از چارچوب تورم خارج میشود و به ضعف نظارت و بیانضباطی در بازار بازمیگردد.
ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، گفت در حال حاضر دلیلی برای دیدار با ولودیمیر زلنسکی نمیبیند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که رییسجمهوری اوکراین نامهای سرگشاده منتشر کرد و در آن پیشنهاد داد برای توافق بر سر پایان دادن به جنگ، مذاکراتی رو در رو برگزار شود.
زلنسکی، در نامه خود که برای کشورهای دیگر از جمله ایالات متحده نیز ارسال شد، نوشت اکثریت روسها از حملات موشکی و پهپادی اوکراین، تورم بالا و کمبود سوخت خسته شدهاند و آماده صلح هستند.
او در این نامه که شامگاه پنجشنبه ۱۴ خرداد منتشر شد، گفت که ادامه جنگ میتواند موقعیت خود پوتین را تهدید کند و تاریخ نشان داده است هر گاه روسیه خسته شده، تغییر نیز به دنبال آن آمده است.
در پاسخ، پوتین که در یک مجمع اقتصادی سالانه در روسیه سخن میگفت، در واکنش به نامه زلنسکی گفت: «به نظر نمیرسد پیشنهادی صادقانه برای گفتوگو باشد.»
پوتین ادامه داد: «این نامه حاوی برخی اظهارات نسبتا گستاخانه است. آیا هدف آن ایجاد شرایط برای یک دیدار رو در رو بوده یا راهی برای جلوگیری از برگزاری چنین دیداری؟ من فکر میکنم دومی درست باشد.»
ريیسجمهوری روسیه در پاسخ به این پرسش که آیا با زلنسکی دیدار خواهد کرد یا نه، بدون نام بردن از رییسجمهوری اوکراین و تنها با اشاره به او به عنوان «نویسنده نامه»، صریح پاسخ داد: «من دلیلی برای دیدار نمیبینم. تنها دلیل آن میتواند این باشد که طرف اوکراینی پیشروی نیروهای مسلح ما را متوقف کند. ما به توافق نیاز داریم، اما نه یک توافق سه یا شش ماهه، بلکه یک توافق بلندمدت.»
او ادامه داد: «بگذارید کارشناسان کار خود را انجام دهند و راهحلهایی ارائه کنند. پس از آن میتوانیم دیدار کنیم.»
پس از این اظهارات، زلنسکی در سخنرانی ویدیویی شبانه خود گفت پاسخ پوتین به پیشنهاد دیدار رو در رو بهوضوح نشان میدهد رهبر کرملین نمیخواهد به جنگ پایان دهد.
او گفت: «متاسفانه طرف روسی بار دیگر جنگ را انتخاب میکند. همه پاسخ را شنیدند. پاسخی ضعیف. فکر میکنم این پاسخ بسیاری از مردم جهان را ناامید کرده باشد.»
روسیه اسفندماه ۱۴۰۰ عملیات نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
اوکراین در هفتههای اخیر حملات خود را به زیرساختهای انرژی روسیه تشدید کرده است. اقدامی که با هدف کاهش درآمدهای مسکو و محدود کردن منابع مالی جنگ انجام میشود.
روسیه نیز در جریان کارزار نظامی خود، بارها به زیرساختها و شبکه تامین برق اوکراین حمله کرده است.
علیرضا سلیمی، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با ایسنا گفت در حال حاضر ترتیبات جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز حاکم است و این تنگه بخشی از قلمرو سرزمینی ایران است و در زمره آبهای آزاد قرار نمیگیرد.
او افزود تنها نهادی که میتواند در حوزه سرزمینی کشور قانون وضع کند، مجلس شورای اسلامی است.
سلیمی گفت مجلس در نظر دارد نحوه اعمال حاکمیت بر این تنگه را به قانون تبدیل کند.
عباس صوفی، نایبرییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با ایسنا گفت تثبیت حاکمیت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز صرفا اقتصادی نیست و ابعاد امنیتی، دفاعی، ژئوپلیتیکی و دیپلماتیک دارد و در حوزه روابط بینالملل نیز جایگاه خاصی برای جمهوری اسلامی ایجاد میکند.
او گفت مجموعه این عوامل موجب میشود تهران بر تثبیت حاکمیت خود در تنگه هرمز اصرار داشته باشد و این موضوع میتواند به ایجاد نظمی جدید در مدیریت دریا منجر شود.
صوفی درباره طرح سهفوریتی مرتبط با اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز گفت این موضوع در کمیسیونهای تخصصی مجلس در حال بررسی است.
فدراسیون فوتبال ایران، رد درخواست ویزای آمریکا تعدادی از فهرست همراهان تیم ملی برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را «مغایر با قوانین بینالمللی ورزشی» دانست و نوشت: «میزبان با رفتار تبعیضآمیز و هدفمند علیه تیم ملی فوتبال ایران محیطی تبعیض آمیز و نابرابر را رقم زد.»
فدراسیون فوتبال مدعی شده که رد ویزای همراهان تیم ملی «مداخله سیاست در ورزش به بدترین وجه ممکن است.»
فدراسیون همچنین وعده پیگیری داده است: «این موضوع قطعا توسط فدراسیون فوتبال از طریق فیفا پیگیری شده و فدراسیون جهانی فوتبال به عنوان نهاد مسئول وظیفه دارد ویزای کادر مدیریتی، اجرایی، فنی و پشتیبانی تیم ملی ایران را که هماکنون در اردو حضور داشته و تیم ملی به آنها نیاز مبرم دارد، تا حصول نتیجه نهایی پیگیری و به انجام برساند.»
فدراسیون فوتبال در این بیانیه، دولت آمریکا را «هنجارشکن و قانون ستیز» خوانده که «در عمل امکان برخورداری از شرایط برابر و امکان رقابت بدون تبعیض را از تیم ملی ایران دریغ کرد و اجازه نداد تا کادر سرپرستی تیم ملی در شرایط حساس و مهم رقابتهای جام جهانی در کنار بازیکنان و مربیان خود باشند و موجب افزایش آرامش و تمرکز آنها شوند.»
اواخر روز گذشته خبرگزاری رویترز خبر داد که آمریکا برای همه بازیکنان تیم ملی ویزا صادر کرده است.
بامداد امروز وبسایت اتلتیک نوشت آمریکا برای مهدی تاج و برخی دیگر از اسامی ارائه شده از سوی فدراسیون فوتبال که به عنوان عضوی از کادر فنی و اجرایی تیم ملی معرفی شدهاند، ویزا صادر نکرده است. به نوشته الجزیره، این لیست ۱۵ نفره است.
مهدی محمدنبی، مدیر تیم ملی و هدایت ممبینی، دبیر کل فدراسیون و همچنین مقاماتی از فدراسیون که شغل امنیتی و یا سوابق امنیتی دارند، از جمله افرادی هستند که آمریکا به آنها ویزا نداده است.
فارس، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران اسامی ۱۴ نفر را که تعدادی از آنها مقامات امنیتی شاغل در فدراسیون فوتبال هستند، به عنوان همراهانی از تیم ملی که ویزا برای آنها صادر نشده، اعلام کرد.
نام مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال در این لیست نیست، خبرگزاری فارس مدعی شده تاج درخواست ویزا نداده است.
اما سایت ورزش سه که روابط نزدیکی با کادر فنی تیم ملی دارد، اشاره کرده که مهدی تاج هم یکی از مقاماتی است که آمریکا برای آنها ویزا صادر نکرده است.
به نوشته خبرگزاریهای فارس و تسنیم، وابسته مهدی محمد نبی، مدیر تیم، هدایت ممبینی، دبیرکل فدراسیون، مهدی ملک آباد و مسعود اردشیر، نمایندگان حراست فدراسیون، مهرپویا اسدی و سروش سلماسی، آنالیزورهای تیم، محمود اسلامیان، مشاور رئیس فدراسیون، امید جمالی و علی افضل، رئیس و کارشناس روابط بین الملل، محسن معتمدکیا، مدیر رسانهای، سیامک قلیچخانی، از اعضای بخش رسانهای، رضا جاودان، از اعضای کادر پشتیبانی، مهدی خراطی، مدیر اجرایی و همچنین یکی از نمایندگان وزارت خارجه از افرادی هستند که آمریکا برای آنها ویزا صادر نکرده است.
از سوی دیگر، نشریه اتلتیک در گزارشی به نقل یک مقام دولت آمریکا نوشت که تیم ملی فوتبال و «کادر پشتیبانی ضروری» آن پیش از جام جهانی ویزا دریافت کردهاند، اما دولت دونالد ترامپ «اجازه نخواهد داد از این سازوکار سوءاستفاده کنند تا تحت عناوین نادرست، تروریستها را به ایالات متحده وارد کنند.»
یک منبع آگاه به اتلتیک گفته است که همه اعضای مورد نظر کاروان تیم فوتبال ایران که قرار بود از مکزیک، محل استقرار اصلی آنها پیش از تورنمنت، به آمریکا سفر کنند، ویزا دریافت نکردهاند.
وزارت خارجه عربستان سعودی در بیانیهای اعلام کرد «تجاوز» جمهوری اسلامی علیه حاکمیت بحرین و کویت را محکوم میکند و این اقدامات را تهدیدی برای امنیت منطقهای و بینالمللی دانست.
این وزارتخانه افزود اقدامات تهران موجب تشدید تنش و بیثباتی در منطقه میشود و تلاشهای بینالمللی برای بازگرداندن امنیت را تضعیف میکند.
وزارت خارجه عربستان سعودی همچنین اعلام کرد از اقدامات بحرین و کویت برای حفظ حاکمیت، امنیت و ثبات خود حمایت کامل میکند.