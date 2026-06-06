خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، از شنیدهشدن صدای انفجار در حوالی جزیره خارک خبر داد.
این خبرگزاری نوشت: «دقایقی پیش ساکنان جزیره خارک متوجه صدای یک انفجار نسبتا شدید شدند. هنوز محل دقیق و منشا این انفجار مشخص نیست اما بررسیها نشان میدهد این انفجار خارج از جزیره رخ داده است.»
خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد که صدای انفجار از اطراف جزیره خارک، مربوط به «خنثیسازی مهمات باقیمانده از جنگ» در منطقه بهرگان بوده است.
ارتش اسرائیل اعلام کرد که در طول آخر هفته «حدود ۱۵۰ زیرساخت تروریستی سازمان تروریستی حزبالله» را در جنوب لبنان مورد حمله قرار داد.
بر اساس این گزارش، این اهداف شامل «انبارهای تسلیحات، مراکز فرماندهی، سکوهای پرتاب و زیرساختهای دیگر» بود.
ارتش اسرائیل نوشت: «این زیرساختها توسط تروریستهای این سازمان برای پیشبرد و اجرای طرحهای تروریستی علیه نیروهای ارتش اسرائیل مورد استفاده قرار میگرفتند.»
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، شنبه ۱۶ خرداد در مراسم گرامیداشت سالگرد عملیات دی دی (D-Day) در نرماندی نسبت به افزایش مهاجرت به اروپا هشدار داد و گفت این قاره با تهاجم ایدئولوژیهای خطرناک از مسیر دریا مواجه است.
در سالهای اخیر، مقامهای دولت ترامپ، از جمله خود رییسجمهوری و معاونش جیدی ونس، بارها از کشورهای اروپایی به دلیل ناتوانی در کنترل مهاجرت انتقاد کردهاند و گفتهاند اروپا از ضعف دفاعی، ناتوانی در کنترل مهاجرت، قانونگذاری بیش از حد و همچنین سانسور جریانهای راستگرا و ملیگرا رنج میبرد.
هگست در سخنرانی خود در گورستان نظامی آمریکایی نرماندی در شهر کولویل سور مر گفت: «متاسفانه امروز سواحل دیگری در اروپا از سوی ایدئولوژیهای متفاوت اما خطرناک مورد هجوم قرار گرفتهاند. در سواحل اسپانیا، ایتالیا، یونان و بلغارستان، قایقها و مردانی از راه میرسند.»
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تیم فوتبال بلژیک برنامه دیدارهای تدارکاتی خود پیش از جام جهانی ۲۰۲۶ را عصر امروز با پیروزی قاطع ۵-۰ مقابل تونس، دیگر تیم حاضر در این رقابتها، در بروکسل به پایان رساند و روند شکستناپذیری تحسینبرانگیز خود را به ۱۳ مسابقه افزایش داد؛ ۹ پیروزی، ۴ تساوی.
تیم فوتبال بلژیک در گروه جی جام جهانی ۲۰۲۶ با ایران، مصر و نیوزیلند همگروه است و روز ۳۱ خرداد در لس آنجلس با ایران بازی میکند.
شیاطین سرخ امروز اما در برابر هواداران خود شروعی پرانرژی داشتند و دقایقی مانده به پایان نیمساعت نخست بازی مزد برتریشان را گرفتند؛ لئاندرو تروسار گل نخست را به ثمر رساند.
جرمی دوکو بار دیگر در قلب این حرکت قرار داشت؛ او با حرکات سریع و تکنیکی همیشگیاش وارد محوطه جریمه شد و توپ را برای مهاجم آرسنال مهیا کرد تا از فاصلهای نزدیک کار را تمام کند.
کوین دیبروینه سپس رهبری بازی را در دست گرفت و پیش از پایان نیمه نخست، دروازهبان تونس را وادار به واکنشی خوب کرد؛ در حالی که بلژیک با آرامش کامل جریان بازی را کنترل میکرد.
هر امیدی برای بازگشت تونس خیلی زود پس از شروع نیمه دوم از بین رفت. شارل دِ کتلاره با پرشی بلندتر از دیگران، ارسال یوری تیلمانس را با ضربه سر به گل دوم تبدیل کرد و برتری بلژیک را هم در نبردهای هوایی و هم در میانه میدان به نمایش گذاشت.
وقتی تونس پس از دریافت کارت زرد دوم یکی از بازیکنانش ۱۰ نفره شد، بازی بیش از پیش به سود بلژیک باز شد و این تیم نهایت استفاده را از فضای اضافی برد. دیبروینه با ضربهای دقیق از پشت محوطه جریمه گل سوم را به ثمر رساند و در ادامه، گلهای دیرهنگام دودی لوکباکیو و نیکولا راسکین این پیروزی پرگل را تکمیل کردند.
روملو لوکاکو نیز از روی نیمکت وارد میدان شد و در ادامه روند بازگشتش به آمادگی، حضوری پرتحرک داشت و حتی یک پاس گل هم ثبت کرد.
با روحیهای بالا و بازیکنانی آماده، بلژیک اکنون با شتاب و اعتمادبهنفس وارد جام جهانی میشود.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، شنبه ۱۶ خرداد در مراسم گرامیداشت سالگرد عملیات دی دی (D-Day) در نرماندی نسبت به افزایش مهاجرت به اروپا هشدار داد و گفت این قاره با تهاجم ایدئولوژیهای خطرناک از مسیر دریا مواجه است.
در سالهای اخیر، مقامهای دولت ترامپ، از جمله خود رییسجمهوری و معاونش جیدی ونس، بارها از کشورهای اروپایی به دلیل ناتوانی در کنترل مهاجرت انتقاد کردهاند و گفتهاند اروپا از ضعف دفاعی، ناتوانی در کنترل مهاجرت، قانونگذاری بیش از حد و همچنین سانسور جریانهای راستگرا و ملیگرا رنج میبرد.
هگست در سخنرانی خود در گورستان نظامی آمریکایی نرماندی در شهر کولویل سور مر گفت: «متاسفانه امروز سواحل دیگری در اروپا از سوی ایدئولوژیهای متفاوت اما خطرناک مورد هجوم قرار گرفتهاند. در سواحل اسپانیا، ایتالیا، یونان و بلغارستان، قایقها و مردانی از راه میرسند.»
او افزود: «چه زمانی پایتختهای اروپایی برای مقابله با این تهاجم اقدامی خواهند کرد؟ یا دیگر خیلی دیر شده است؟ من دعا میکنم که دیر نشده باشد و معتقدم که هنوز دیر نشده است.»
پیوند مهاجرت با سالگرد عملیات نرماندی
هگست این سخنان را در مراسم هشتاد و دومین سالگرد عملیات نرماندی بیان کرد؛ عملیاتی که در آن نیروهای آمریکایی و متحدانشان از کانال مانش عبور و روند آزادسازی اروپای غربی از اشغال آلمان نازی را آغاز کردند.
دولت ترامپ در «راهبرد امنیت ملی» منتشرشده در سال گذشته هشدار داده بود که اروپا با خطر «محو تمدنی» روبهرو است و اگر میخواهد همچنان متحدی قابل اتکا برای آمریکا باقی بماند، باید مسیر خود را اصلاح کند.
بهنوشته خبرگزاری رویترز، این سند و اظهارات مشابه مقامهای ارشد دولت ترامپ، بسیاری از فرضیات دوران پس از جنگ جهانی دوم درباره روابط نزدیک اروپا و ایالات متحده را زیر سوال برده است.
رویترز همچنین سخنان هگست در یکی از نمادینترین مراسمهای تاریخی جنگ جهانی دوم را نشاندهنده ادامه شکاف دیدگاه میان واشینگتن و بسیاری از دولتهای اروپایی درباره مهاجرت، امنیت و هویت فرهنگی قاره اروپا دانسته و افزوده است در نتیجه این وضعیت، پایتختهای اروپایی بیش از پیش به ضرورت کاهش وابستگی به فناوری و توان دفاعی آمریکا و تنوعبخشی به منابع امنیتی و صنعتی خود توجه کردهاند.
جمشید برزگر، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، به ایران اینترنشنال گفت که تعطیلیهای پیدرپی مدارس، آموزش مجازی ناکارآمد و قطع اینترنت، دانشآموزان را از آموزش موثر محروم کرده است.
به گفته او، اعتراضها به وضعیت کنکور و امتحانات، نتیجه بلاتکلیفی ایجادشده و نبود پاسخگویی مسئولان جمهوری اسلامی است.