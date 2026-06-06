در سال‌های اخیر، مقام‌های دولت ترامپ، از جمله خود رییس‌جمهوری و معاونش جی‌دی ونس، بارها از کشورهای اروپایی به دلیل ناتوانی در کنترل مهاجرت انتقاد کرده‌اند و گفته‌اند اروپا از ضعف دفاعی، ناتوانی در کنترل مهاجرت، قانون‌گذاری بیش از حد و همچنین سانسور جریان‌های راست‌گرا و ملی‌گرا رنج می‌برد.

هگست در سخنرانی خود در گورستان نظامی آمریکایی نرماندی در شهر کولویل سور مر گفت: «متاسفانه امروز سواحل دیگری در اروپا از سوی ایدئولوژی‌های متفاوت اما خطرناک مورد هجوم قرار گرفته‌اند. در سواحل اسپانیا، ایتالیا، یونان و بلغارستان، قایق‌ها و مردانی از راه می‌رسند.»

او افزود: «چه زمانی پایتخت‌های اروپایی برای مقابله با این تهاجم اقدامی خواهند کرد؟ یا دیگر خیلی دیر شده است؟ من دعا می‌کنم که دیر نشده باشد و معتقدم که هنوز دیر نشده است.»

پیوند مهاجرت با سالگرد عملیات نرماندی

هگست این سخنان را در مراسم هشتاد و دومین سالگرد عملیات نرماندی بیان کرد؛ عملیاتی که در آن نیروهای آمریکایی و متحدانشان از کانال مانش عبور و روند آزادسازی اروپای غربی از اشغال آلمان نازی را آغاز کردند.

دولت ترامپ در «راهبرد امنیت ملی» منتشرشده در سال گذشته هشدار داده بود که اروپا با خطر «محو تمدنی» روبه‌رو است و اگر می‌خواهد همچنان متحدی قابل اتکا برای آمریکا باقی بماند، باید مسیر خود را اصلاح کند.

به‌نوشته خبرگزاری رویترز، این سند و اظهارات مشابه مقام‌های ارشد دولت ترامپ، بسیاری از فرضیات دوران پس از جنگ جهانی دوم درباره روابط نزدیک اروپا و ایالات متحده را زیر سوال برده است.

رویترز همچنین سخنان هگست در یکی از نمادین‌ترین مراسم‌های تاریخی جنگ جهانی دوم را نشان‌دهنده ادامه شکاف دیدگاه میان واشینگتن و بسیاری از دولت‌های اروپایی درباره مهاجرت، امنیت و هویت فرهنگی قاره اروپا دانسته و افزوده است در نتیجه این وضعیت، پایتخت‌های اروپایی بیش از پیش به ضرورت کاهش وابستگی به فناوری و توان دفاعی آمریکا و تنوع‌بخشی به منابع امنیتی و صنعتی خود توجه کرده‌اند.