نایبرییس کمیسیون عمران مجلس: تهران حاکمیت خود در تنگه هرمز را تثبیت میکند
عباس صوفی، نایبرییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با ایسنا گفت تثبیت حاکمیت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز صرفا اقتصادی نیست و ابعاد امنیتی، دفاعی، ژئوپلیتیکی و دیپلماتیک دارد و در حوزه روابط بینالملل نیز جایگاه خاصی برای جمهوری اسلامی ایجاد میکند.
او گفت مجموعه این عوامل موجب میشود تهران بر تثبیت حاکمیت خود در تنگه هرمز اصرار داشته باشد و این موضوع میتواند به ایجاد نظمی جدید در مدیریت دریا منجر شود.
صوفی درباره طرح سهفوریتی مرتبط با اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز گفت این موضوع در کمیسیونهای تخصصی مجلس در حال بررسی است.
فدراسیون فوتبال ایران، رد درخواست ویزای آمریکا تعدادی از فهرست همراهان تیم ملی برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را «مغایر با قوانین بینالمللی ورزشی» دانست و نوشت: «میزبان با رفتار تبعیضآمیز و هدفمند علیه تیم ملی فوتبال ایران محیطی تبعیض آمیز و نابرابر را رقم زد.»
فدراسیون فوتبال مدعی شده که رد ویزای همراهان تیم ملی «مداخله سیاست در ورزش به بدترین وجه ممکن است.»
فدراسیون همچنین وعده پیگیری داده است: «این موضوع قطعا توسط فدراسیون فوتبال از طریق فیفا پیگیری شده و فدراسیون جهانی فوتبال به عنوان نهاد مسئول وظیفه دارد ویزای کادر مدیریتی، اجرایی، فنی و پشتیبانی تیم ملی ایران را که هماکنون در اردو حضور داشته و تیم ملی به آنها نیاز مبرم دارد، تا حصول نتیجه نهایی پیگیری و به انجام برساند.»
فدراسیون فوتبال در این بیانیه، دولت آمریکا را «هنجارشکن و قانون ستیز» خوانده که «در عمل امکان برخورداری از شرایط برابر و امکان رقابت بدون تبعیض را از تیم ملی ایران دریغ کرد و اجازه نداد تا کادر سرپرستی تیم ملی در شرایط حساس و مهم رقابتهای جام جهانی در کنار بازیکنان و مربیان خود باشند و موجب افزایش آرامش و تمرکز آنها شوند.»
اواخر روز گذشته خبرگزاری رویترز خبر داد که آمریکا برای همه بازیکنان تیم ملی ویزا صادر کرده است.
بامداد امروز وبسایت اتلتیک نوشت آمریکا برای مهدی تاج و برخی دیگر از اسامی ارائه شده از سوی فدراسیون فوتبال که به عنوان عضوی از کادر فنی و اجرایی تیم ملی معرفی شدهاند، ویزا صادر نکرده است. به نوشته الجزیره، این لیست ۱۵ نفره است.
مهدی محمدنبی، مدیر تیم ملی و هدایت ممبینی، دبیر کل فدراسیون و همچنین مقاماتی از فدراسیون که شغل امنیتی و یا سوابق امنیتی دارند، از جمله افرادی هستند که آمریکا به آنها ویزا نداده است.
فارس، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران اسامی ۱۴ نفر را که تعدادی از آنها مقامات امنیتی شاغل در فدراسیون فوتبال هستند، به عنوان همراهانی از تیم ملی که ویزا برای آنها صادر نشده، اعلام کرد.
نام مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال در این لیست نیست، خبرگزاری فارس مدعی شده تاج درخواست ویزا نداده است.
اما سایت ورزش سه که روابط نزدیکی با کادر فنی تیم ملی دارد، اشاره کرده که مهدی تاج هم یکی از مقاماتی است که آمریکا برای آنها ویزا صادر نکرده است.
به نوشته خبرگزاریهای فارس و تسنیم، وابسته مهدی محمد نبی، مدیر تیم، هدایت ممبینی، دبیرکل فدراسیون، مهدی ملک آباد و مسعود اردشیر، نمایندگان حراست فدراسیون، مهرپویا اسدی و سروش سلماسی، آنالیزورهای تیم، محمود اسلامیان، مشاور رئیس فدراسیون، امید جمالی و علی افضل، رئیس و کارشناس روابط بین الملل، محسن معتمدکیا، مدیر رسانهای، سیامک قلیچخانی، از اعضای بخش رسانهای، رضا جاودان، از اعضای کادر پشتیبانی، مهدی خراطی، مدیر اجرایی و همچنین یکی از نمایندگان وزارت خارجه از افرادی هستند که آمریکا برای آنها ویزا صادر نکرده است.
از سوی دیگر، نشریه اتلتیک در گزارشی به نقل یک مقام دولت آمریکا نوشت که تیم ملی فوتبال و «کادر پشتیبانی ضروری» آن پیش از جام جهانی ویزا دریافت کردهاند، اما دولت دونالد ترامپ «اجازه نخواهد داد از این سازوکار سوءاستفاده کنند تا تحت عناوین نادرست، تروریستها را به ایالات متحده وارد کنند.»
یک منبع آگاه به اتلتیک گفته است که همه اعضای مورد نظر کاروان تیم فوتبال ایران که قرار بود از مکزیک، محل استقرار اصلی آنها پیش از تورنمنت، به آمریکا سفر کنند، ویزا دریافت نکردهاند.
فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین در واکنش به حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی در بامداد شنبه ۱۶ خرداد اعلام کرد حکومت ایران «به رویکرد خصمانه و برنامهریزیشده» خود از طریق حملات موشکی و پهپادی که غیرنظامیان در بحرین را هدف قرار میدهد، ادامه میدهد.
در این بیانیه آمده است در جریان این حمله، سامانههای پدافندی این کشور موفق شدند سه موشک و تعدادی پهپاد را رهگیری و منهدم کنند.
فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین تاکید کرد تمامی سلاحها و یگانهای این نیرو در بالاترین سطح آمادگی و آمادهباش دفاعی برای حفاظت از پادشاهی قرار دارند.
وزارت خارجه اردن در بیانیهای حملات جمهوری اسلامی به بحرین و کویت را محکوم کرد و نوشت این اقدام تشدیدی خطرناک به شمار میرود که تلاشها برای بازگرداندن امنیت و ثبات در منطقه را تضعیف میکند.
اردن این حملات را نقض آشکار حاکمیت این دو کشور، تهدیدی برای امنیت و ثبات و تمامیت ارضی آنها و نقض صریح قوانین بینالمللی و منشور سازمان ملل خواند.
این وزارتخانه همچنین بر همبستگی کامل اردن با بحرین و کویت در برابر حملات جمهوری اسلامی تاکید کرد و اعلام کرد اردن در تمامی اقداماتی که این دو کشور برای حفاظت از حاکمیت، امنیت و سلامت شهروندان و ساکنان خود انجام دهند، در کنار آنها خواهد ایستاد.
اعتراضات دانشآموزان به تصمیمات وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی، در سومین هفته از خردادماه در ۲۰ استان کشور ادامه یافت. در برخی مناطق، این اعتراضات با خشونت سرکوب شد و تعدادی بازداشت شدند.
این اعتراضات که ابتدا بر شیوه برگزاری امتحانات نهایی متمرکز بود، در ادامه به مطالبه لغو تاثیر قطعی معدل پایه یازدهم در کنکور سراسری رسید.
در جریان درگیری در اعتراضات یزد، چند دانشآموز زخمی شدند. در قم دستکم یک نفر بازداشت شد. در ساوه هم کارکنان آموزش و پرورش با معترضان درگیر شدند.
اعتراضات دانشآموزان از اواخر اردیبهشت، از غرب و مرکز کشور آغاز شد.
دانشآموزان تاکنون در ۲۰ استان آذربایجان غربی، اصفهان، اردبیل، تهران، چهارمحالوبختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سیستانوبلوچستان، فارس، قزوین، قم، کهگیلویهوبویر احمد، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی و یزد، دست به اعتراض زدهاند.
در شهرکرد، دانشآموزان چهارمحالوبختیاری، شنبه ۱۶ خرداد همزمان با دانشآموزان دیگر استانها تجمع کردند و در اعتراض به سیاستهای آموزشی شعار دادند: «محصل داد بزن/ حقت رو فریاد بزن» و «مسئول بیلیاقت/ نمیخوایم نمیخوایم» ...
یک ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نیز نشان میدهد دانشآموزان در استان تهران، با تجمع مقابل شورای عالی انقلاب فرهنگی در اعتراض به تصمیمات کنکوری این نهاد شعار دادند: «عدالت، آموزش، حق مسلم ماست» ...
دوم خرداد، در خرمآباد، دانشآموزان مقابل اداره آموزش و پرورش لرستان تجمع کردند و خواستار شفافیت در برگزاری امتحانات شدند.
تجمعهای مشابهی در اراک و اصفهان گزارش شد که محور آنها حضوری شدن امتحانات و شرایط نامناسب آموزشی بود.
این اعتراضات نشاندهنده نارضایتی گسترده از تاثیرات آموزش مجازی و تصمیمات متناقض مسئولان بوده است.
نقطه اوج اعتراضهای دانشآموزی، ۱۲ خرداد در تهران رخ داد: شماری از دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم، در اعتراض به تاثیر قطعی معدل پایه یازدهم در کنکور، مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند.
دانشآموزان با در دست داشتن بنرهایی همچون «صدای دانشآموزان ایران را بشنوید»، خواستار لغو تاثیر قطعی معدل پایه یازدهم یا دستکم تبدیل آن به تاثیر مثبت شدند.
آنها همچنین در مقابل این وزارتخانه، شعارهایی از جمله «دانشآموز داد بزن/ حقت رو فریاد بزن» و «دانشآموز میمیرد/ سازش نمیپذیرد» سر دادند.
این اعتراضات که از شهرهای مختلف گزارش شد، اعتراض به تغییر قواعد آموزشی، فشار روانی امتحانات و کنکور، و بلاتکلیفیها در تصمیمگیریهای مکرر مسئولان بود.
دهها دانشآموز در پیامهایی به ایراناینترنشنال از بلاتکلیفی در تصمیمگیریهای آموزشی انتقاد کردند و گفتند تغییر مداوم مقررات کنکور و امتحانات، فشار روانی سنگینی بر آنان وارد کرده است.
آنان همچنین در طول هفتههای گذشته با ارسال پیامهایی، از دیگر دانشآموزان مقاطع یازدهم و دوازدهم نیز خواستند برای دستیابی به مطالبات خود، در این تجمعات شرکت کنند.
این دانشآموزان که خواستار افزایش مشارکت در اعتراضات شدهاند، میگویند نسل کنونی کنکوریها در سالهای اخیر با تعطیلی مدارس، آموزش مجازی، بحرانهای اجتماعی و تغییرات مداوم قوانین آموزشی مواجه بوده و نباید بار دیگر با تغییر مقررات کنکور، آسیب ببیند.