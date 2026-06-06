محمدقسیم عثمانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس جمهوری اسلامی، با اشاره به روند صعودی قیمت کالاها و خدمات و تشدید بحران اقتصادی، عرضه‌کنندگان را به «همکاری با دشمن» متهم کرد. او گفت بخشی از افزایش قیمت‌ها با هدف «ناراضی‌سازی مردم و تعمدا» انجام می‌شود و صرفا ناشی از منطق اقتصادی نیست.

عثمانی افزود: «ما وقتی برای افزایش قیمت منطق اقتصادی داریم، می‌دانیم با تورم مواجهیم، ولی وقتی بخشی از این افزایش قیمت‌ها توجیه اقتصادی ندارد و فقط جنبه روانی و سوءاستفاده دارد، دیگر بحث تورم نیست؛ بحث افسارگسیختگی و عدم نظارت است.»

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس جمهوری اسلامی تاکید کرد در مواردی که افزایش قیمت‌ها فاقد توجیه اقتصادی است، موضوع از چارچوب تورم خارج می‌شود و به ضعف نظارت و بی‌انضباطی در بازار بازمی‌گردد.