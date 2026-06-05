سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، خواستار ادامه گفت‌وگوی واشینگتن و تهران شد که به گفته او به «کندی» در جریان است و تاکید کرد هر توافق احتمالی باید منافع جمهوری اسلامی و کشورهای همسایه آن را در نظر بگیرد.

او پنجشنبه ۱۴ خرداد در گفت‌وگو با روزنامه ایزوستیا در حاشیه مجمع اقتصادی سن‌پترزبورگ گفت: «ما به‌طور کامل از گفت‌وگویی که به کندی میان واشینگتن و تهران با میانجی‌گری پاکستانی‌ها در جریان است حمایت می‌کنیم.» لاوروف افزود سعودی‌ها و مصری‌ها نیز در تلاش برای کمک به این روند هستند و ادامه گفت‌وگو اهمیت زیادی دارد.

وزیر خارجه روسیه همچنین بر ضرورت پیشبرد گفت‌وگو میان کشورهای عربی و جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت مسکو طرحی به‌روزشده برای امنیت خلیج فارس را برای شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس و تهران ارسال کرده است.

لاوروف تصریح کرد برای تقویت روند دیپلماتیک، باید «هرگونه روش نظامی در آینده به‌طور کامل کنار گذاشته شود.»