وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد که علی کمالی، از بازداشتشدگان در جریان اعتراضات انقلاب ملی ایرانیان، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد. این حکم در حال حاضر در دیوان عالی کشور در مرحله بررسی قرار دارد.
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری در اواسط اردیبهشت سال جاری این حکم را صادر کرده است.
طبق این گزارش، علی کمالی که دارای اقامت مالزی است، ۲۲ دیماه ۱۴۰۴ در تهران بازداشت شد. بازداشت او چند روز پس از سفرش به ایران صورت گرفت. او هماکنون در زندان تهران بزرگ محبوس است.
تا زمان انتشار این گزارش، جزئیات بیشتری درباره روند دادرسی و مستندات پرونده منتشر نشده است.
پنجاهوپنجمین دوره رزمایش عملیات بالتیک موسوم به «بالتوپس ۲۰۲۶» پنجشنبه ۱۴ خرداد با خروج ۲۰ کشتی متعلق به کشورهای عضو ناتو از بندر گدنیا در لهستان آغاز شد؛ رزمایشی که با رهبری ناوگان ششم نیروی دریایی آمریکا برگزار میشود.
بالتوپس مهمترین رزمایش سالانه دریایی در منطقه دریای بالتیک است و با هدف تقویت هماهنگی عملیاتی، آمادگی رزمی و بازدارندگی ناتو برگزار میشود. این رزمایش در حالی انجام میشود که آمریکا همزمان درگیر تنشهای نظامی و سیاسی با جمهوری اسلامی در خاورمیانه است و بر تقویت حضور نظامی خود در مناطق مختلف تاکید دارد.
یاروسواف زیمینسکی، بازرس نیروی دریایی لهستان، در نشست پیش از آغاز رزمایش گفت: «بالتوپس فقط یک تمرین نیست، بلکه نمادی از همبستگی و آمادگی ما برای انجام تعهدات مشترک است.»
این رزمایش برای نخستین بار از سال ۱۹۷۲ تحت فرماندهی و کنترل فرماندهی مشترک نیروهای ناتو در برونسوم هلند انجام میشود. جان مید، معاون فرمانده این ستاد، گفت بالتوپس با هدف بازدارندگی در برابر تهدیدهای روسیه، تقویت آمادگی عملیاتی و افزایش انسجام ائتلاف برگزار میشود.
در دو هفته آینده، نیروهای آمریکا و متحدان ناتو در حوزههایی مانند عملیات آبیخاکی، دفاع هوایی و جنگ ضدزیردریایی تمرین خواهند کرد. حدود ۶ هزار نیرو از ۱۵ کشور از جمله آمریکا در این رزمایش مشارکت دارند.
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، خواستار ادامه گفتوگوی واشینگتن و تهران شد که به گفته او به «کندی» در جریان است و تاکید کرد هر توافق احتمالی باید منافع جمهوری اسلامی و کشورهای همسایه آن را در نظر بگیرد.
او پنجشنبه ۱۴ خرداد در گفتوگو با روزنامه ایزوستیا در حاشیه مجمع اقتصادی سنپترزبورگ گفت: «ما بهطور کامل از گفتوگویی که به کندی میان واشینگتن و تهران با میانجیگری پاکستانیها در جریان است حمایت میکنیم.» لاوروف افزود سعودیها و مصریها نیز در تلاش برای کمک به این روند هستند و ادامه گفتوگو اهمیت زیادی دارد.
وزیر خارجه روسیه همچنین بر ضرورت پیشبرد گفتوگو میان کشورهای عربی و جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت مسکو طرحی بهروزشده برای امنیت خلیج فارس را برای شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس و تهران ارسال کرده است.
لاوروف تصریح کرد برای تقویت روند دیپلماتیک، باید «هرگونه روش نظامی در آینده بهطور کامل کنار گذاشته شود.»
روحالله رحیمپور، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، گفت حمله به نزدیکی پایانه نفتی مینا الفحل میتواند از سمت چابهار یا از سوی حوثیهای یمن انجام شده باشد، اما به گفته او، تنها جمهوری اسلامی از آن سود میبرد.
او افزود با احتمال بالا این اقدام از سوی جمهوری اسلامی انجام شده، هرچند مشخص نیست نیروی سپاه پاسداران یا حوثیهای یمن عامل آن بودهاند.
حمیدرضا حاجیبابایی، نایب رییس مجلس جمهوری اسلامی، تهدید کرد در صورت ادامه حملات اسرائیل علیه مواضع حزبالله لبنان، جمهوری اسلامی تنگه بابالمندب در جنوب دریای سرخ را خواهد بست.
او گفت: «هر وقت فشاری به آمریکا و اسرائیل وارد میشود، به حزبالله حمله میکنند. ما هم اعلام کردیم اگر حملاتشان متوقف نشود، حمله خواهیم کرد و تنگه بابالمندب را خواهیم بست.»
او همچنین گفت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از احتمال دستیابی ایران به بمب اتم هراس داشت، اما «قدرتمندترین بمب اتم ما تنگه هرمز است.»
نایب رییس مجلس جمهوری اسلامی تاکید کرد غنیسازی حق جمهوری اسلامی است و هیچگاه قابل مذاکره نخواهد بود.
اندرو جولیانی، مدیر اجرایی کارگروه جام جهانی ۲۰۲۶ در کاخ سفید، تاکید کرد که برخلاف هواداران ۴۶ تیم دیگر حاضر در رقابتها، شهروندان ایران و هائیتی امکان دریافت ویزا برای سفر به آمریکا و حضور در مسابقات جام جهانی را نخواهند داشت.
در جریان یک نشست خبری درباره آمادگیهای آمریکا برای میزبانی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، که پنجشنبه ۱۴ خرداد در میامی برگزار شد، اندرو جولیانی، مدیر اجرایی کارگروه جام جهانی در کاخ سفید، بار دیگر بر محدودیتهای ویزایی برای شهروندان ایران و هائیتی تاکید کرد.
جولیانی در پاسخ به پرسشی درباره سیاستهای مهاجرتی دولت دونالد ترامپ و تاثیر آن بر حضور هواداران تیمهای ملی در جام جهانی گفت: «به جز ایران و هائیتی، ۴۶ تیمی که به جام جهانی راهیافتهاند، امکان دریافت ویزا و ورود به آمریکا را خواهند داشت.»
در همین زمینه و در حالی که تنها ۶ روز تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ باقی مانده، بازیکنان تیم ملی ایران نیز هنوز ویزای آمریکا را دریافت نکردهاند؛ موضوعی که به گفته مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال حضور ایران در این رقابتها را با چالش جدی مواجه کرده است.