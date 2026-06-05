آمریکا تحریمهای جدیدی مرتبط با جمهوری اسلامی وضع کرد
وزارت خزانهداری آمریکا جمعه اعلام کرد که تحریمهای جدیدی مرتبط با جمهوری اسلامی وضع کرده است.
براساس گزارش وزارت خزانهداری آمریکا، در چارچوب بهروزرسانی تحریمهای مقابله با تروریسم، مهرداد گرامیان نیک و رومینا گرامیان نیک با تابعیت ایران، محمد شکول میهندوست با تابعیت ترکیه و سرباز عبدالزاده با تابعیت افغانستان در فهرست تحریمها قرار گرفتند.
همچنین ۱۲ نهاد فعال در حوزههای کشتیرانی، نفت، گاز و پتروشیمی در فهرست این تحریمها قرار گرفتند و شش فروند کشتی با پرچم کشورهای پاناما و سنت کیتس نیز در همین چارچوب تحریم شدند.