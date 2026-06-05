واردات خدمات در سال گذشته حدود یک‌چهارم کل واردات ایران را تشکیل داده است. سهمی که برای اقتصادی که به‌طور سنتی تجارت آن بر مبادله کالاهای فیزیکی استوار بوده، غیرمعمول به نظر می‌رسد.

در همین حال، صادرات خدمات ایران کاهش یافته و کسری تراز تجاری خدمات کشور را به رکورد ۱۷ میلیارد دلار رسانده است. این کسری نسبت به سال ۲۰۲۴ حدود ۵۲ درصد افزایش داشته و تقریبا سه برابر بیشتر از سطح ثبت‌شده در سال ۲۰۲۰ است.

داده‌های جداگانه بانک مرکزی درباره تجارت خارجی کالا نیز از افتی چشمگیر در مبادلات کالایی خبر می‌دهد.

ایران در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۴ حدود ۴۹ میلیارد دلار کالا وارد کرده که نسبت به سال قبل ۳۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.

صادرات غیرنفتی نیز به‌طور قابل توجهی کاهش یافته و با افت ۲۲ درصدی به حدود ۴۵ میلیارد دلار رسیده است.

این آمارها نشان می‌دهند ساختار تجارت خارجی در ایران در حال تجربه تغییری قابل توجه است. تغییری که در آن خدمات نقش پررنگ‌تری پیدا کرده‌اند، در حالی که تجارت کالا در حال کوچک‌تر شدن است.

چرا واردات خدمات افزایش یافته است؟

دلیل جهش سریع واردات خدمات هنوز روشن نیست.

واردات خدمات ایران عمدتا شامل خدمات حمل‌ونقل و لجستیک، بیمه مرتبط با تجارت خارجی، خدمات مالی و انتقال پول، پروژه‌های مهندسی و عمرانی، خرید فناوری و سایر خدمات حرفه‌ای می‌شود.

یکی از توضیح‌های احتمالی در گزارشی از وال‌استریت ژورنال در مهر ۱۴۰۴ مطرح شد. این گزارش حکایت از آن داشت که بخشی از صادرات نفت ایران به چین به‌جای دریافت پول نقد یا مبادله سنتی نفت در برابر کالا، در قالب دریافت خدمات تسویه می‌شود.

چین عملا تنها خریدار نفت خام ایران به شمار می‌رود.

بر اساس برآوردهای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، ارزش صادرات نفت خام ایران در سال گذشته، پیش از محاسبه تخفیف‌های ناشی از تحریم‌ها و هزینه‌های دور زدن محدودیت‌های آمریکا، حدود ۴۴ میلیارد دلار بوده است.

اگرچه داده‌های بانک مرکزی منبع واردات خدمات را مشخص نمی‌کنند، اما ارقام منتشرشده با این احتمال سازگار هستند که سهم فزاینده‌ای از درآمدهای نفتی ایران به‌جای انتقال مالی متعارف یا واردات کالا، در قالب خدمات تسویه شده باشد.

نقش احتمالی سپاه پاسداران و ابهام‌های پیش رو

عامل دیگری که توجه‌ها را جلب کرده، نقش سپاه پاسداران در صادرات نفت و پروژه‌های بزرگ زیرساختی است.

بر اساس قانون بودجه پیشین جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران موظف بود روزانه ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام صادر کند. رقمی که تقریبا معادل نیمی از صادرات واقعی نفت خام ایران است.

این نهاد همچنین یکی از بزرگ‌ترین پیمانکاران پروژه‌های عمرانی و زیرساختی کشور به شمار می‌رود.

با این حال، داده‌های بانک مرکزی هیچ مدرک مستقیمی درباره مقصد درآمدهای نفتی یا بهره‌برداران نهایی خدمات وارداتی ارائه نمی‌کنند.

چشم‌انداز سال مالی جاری نیز در سایه درگیری‌های مرتبط با آمریکا و اسرائیل، با ابهام بیشتری روبه‌رو شده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که جریان تجارت با امارات متحده عربی، بزرگ‌ترین تامین‌کننده کالا برای ایران، در سه ماه گذشته با اختلال مواجه بوده.

هم‌زمان، داده‌های گمرک چین نشان می‌دهد ایران و چین در مجموع ماه‌های مارس و آوریل تنها حدود ۴۰۰ میلیون دلار تجارت غیرنفتی دوجانبه داشته‌اند. رقمی که حدود یک‌پنجم سطح ثبت‌شده در مدت مشابه سال قبل است.

اینکه افزایش سهم خدمات در تجارت خارجی ایران ناشی از تغییر در سازوکارهای دور زدن تحریم‌ها، تحولات در مناسبات اقتصادی با چین یا نشانه‌ای از ضعف گسترده‌تر اقتصاد کشور باشد، همچنان پرسشی بی‌پاسخ است.

آنچه از داده‌های جدید به‌روشنی برمی‌آید این است که الگوی تجارت خارجی ایران در حال تغییر به شکلی است که در سال‌های اخیر سابقه نداشته است.