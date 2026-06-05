پس از شنیده شدن صدای انفجار مهیب در جنوب شرق تهران در شامگاه پنجشنبه ۱۴ خرداد، خبرگزاری مهر گزارش داد این انفجار ناشی از نشت گاز در یک واحد مسکونی در منطقه حصارامیر پاکدشت بوده است.
بر اساس این گزارش، این حادثه به چندین واحد مجاور نیز خسارت وارد کرده است و جزئیات بیشتری درباره میزان خسارت یا تلفات احتمالی منتشر نشده است.
اندرو جولیانی، مدیر اجرایی کارگروه جام جهانی ۲۰۲۶ در کاخ سفید، تاکید کرد که برخلاف هواداران ۴۶ تیم دیگر حاضر در رقابتها، شهروندان ایران و هائیتی امکان دریافت ویزا برای سفر به آمریکا و حضور در مسابقات جام جهانی را نخواهند داشت.
در جریان یک نشست خبری درباره آمادگیهای آمریکا برای میزبانی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، که پنجشنبه ۱۴ خرداد در میامی برگزار شد، اندرو جولیانی، مدیر اجرایی کارگروه جام جهانی در کاخ سفید، بار دیگر بر محدودیتهای ویزایی برای شهروندان ایران و هائیتی تاکید کرد.
جولیانی در پاسخ به پرسشی درباره سیاستهای مهاجرتی دولت دونالد ترامپ و تاثیر آن بر حضور هواداران تیمهای ملی در جام جهانی گفت: «به جز ایران و هائیتی، ۴۶ تیمی که به جام جهانی راهیافتهاند، امکان دریافت ویزا و ورود به آمریکا را خواهند داشت.»
در همین زمینه و در حالی که تنها ۶ روز تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ باقی مانده، بازیکنان تیم ملی ایران نیز هنوز ویزای آمریکا را دریافت نکردهاند؛ موضوعی که به گفته مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال حضور ایران در این رقابتها را با چالش جدی مواجه کرده است.
شبکه سیانان به نقل از چهار منبع آگاه گزارش داد اسرائیل در جریان جنگ علیه جمهوری اسلامی، بهطور محرمانه نیروهای نخبه نظامی و اطلاعاتی خود را به جمهوری آذربایجان اعزام کرده بود. این استقرار بخشی از شبکهای از پایگاههای مخفی در منطقه برای تسهیل عملیات علیه جمهوری اسلامی عنوان شده است.
به گفته منابع، نیروها در جنوب جمهوری آذربایجان و در نزدیکی مرز ایران مستقر بودند و ماموریتهای اطلاعاتی و پهپادی انجام میدادند؛ موضوعی که به اسرائیل امکان میداد دید اطلاعاتی موثری به شمال ایران داشته باشد. همچنین پایگاههایی در عراق، امارات متحده عربی و سومالیلند بخشی از این شبکه بودهاند.
یکی از منابع گفت عملیات در جمهوری آذربایجان شامل چند ده نیرو از جمله اعضای نیروهای ویژه اسرائیل، یگان رزمی و امداد هوابرد و همچنین نیروهای موساد بوده است.
سخنگوی سفارت جمهوری آذربایجان در آمریکا استفاده از خاک این کشور برای عملیات علیه کشورهای ثالث را رد کرد.
یکی از منابع به سیانان گفت جمهوری خودخوانده سومالیلند نیز یک موقعیت نظامی در اختیار اسرائیل قرار داده بود که امکان توقف احتمالی هواپیماهای این کشور در پروازهای دوربرد به ایران را فراهم میکرد.
در حالی که جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی بازارهای انرژی را با اختلال روبهرو کرده، هند از آمادگی شرکتهای خود برای گسترش حضور در بخش انرژی ونزوئلا خبر داد.
هاردیپ سینگ پوری، وزیر نفت هند، پنجشنبه ۱۴ خرداد در دیدار با دلسی رودریگز، رییسجمهور موقت ونزوئلا، در دهلی نو گفت شرکتهای هندی آمادهاند حضور خود را در ونزوئلا تعمیق کنند و از بازسازی بخش انرژی این کشور حمایت میکنند.
هند در ماه مه با واردات روزانه ۴۲۷ هزار بشکه، دومین خریدار بزرگ نفت ونزوئلا بود. مقامهای هندی همچنین اعلام کردند ونزوئلا در ماههای آوریل و مه در میان بزرگترین تامینکنندگان نفت خام این کشور قرار داشته است.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که هند، به عنوان سومین واردکننده و مصرفکننده بزرگ نفت در جهان، با اختلال در عرضه انرژی ناشی از درگیریهای منطقهای مرتبط با ایران مواجه است.
هند سال گذشته پس از تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر کشورهایی که از ونزوئلا نفت خریداری میکنند، واردات نفت از این کشور را متوقف کرده بود.
بلومبرگ صبح جمعه گزارش داد عملیات در پایانه اصلی صادرات نفت خام عمان در «مینا الفحل» از سر گرفته شده است؛ پایانهای که از مراکز کلیدی صادرات نفت این کشور به شمار میرود.
بارگیری نفت پس از وقوع انفجار در نزدیکی محل پهلوگیری شناورهای فراساحلی متوقف شده بود.
رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد این انفجار احتمالا در نتیجه حمله یک پهپاد رخ داده است. مقامهای عمانی تاکنون بهطور رسمی درباره علت حادثه اظهار نظر نکردهاند و جزئیات بیشتری منتشر نشده است.
اسرائیلهیوم گزارش داد که کابینه سیاسی و امنیتی اسرائیل شامگاه پنجشنبه ۱۴ خرداد برای بررسی توافق آتشبس با لبنان جلسهای طولانی برگزار کرد. به گفته مقامهای اسرائیلی، محور اصلی گفتوگوها در این نشست بود.
در جریان این جلسه، شماری از وزیران نسبت به مفاد توافق اعتراض کردند و خواستار واکنش قاطعتر در برابر حزبالله شدند.
ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، خطاب به بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، گفت: «به آمریکا برو و به دونالد ترامپ بگو دوستت داریم، اما باید به نقاط ضعف حزبالله در ضاحیه پاسخ بدهیم.»