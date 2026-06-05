شبکه سی‌ان‌ان به نقل از چهار منبع آگاه گزارش داد اسرائیل در جریان جنگ علیه جمهوری اسلامی، به‌طور محرمانه نیروهای نخبه نظامی و اطلاعاتی خود را به جمهوری آذربایجان اعزام کرده بود. این استقرار بخشی از شبکه‌ای از پایگاه‌های مخفی در منطقه برای تسهیل عملیات علیه جمهوری اسلامی عنوان شده است.

به گفته منابع، نیروها در جنوب جمهوری آذربایجان و در نزدیکی مرز ایران مستقر بودند و ماموریت‌های اطلاعاتی و پهپادی انجام می‌دادند؛ موضوعی که به اسرائیل امکان می‌داد دید اطلاعاتی موثری به شمال ایران داشته باشد. همچنین پایگاه‌هایی در عراق، امارات متحده عربی و سومالی‌لند بخشی از این شبکه بوده‌اند.

یکی از منابع گفت عملیات در جمهوری آذربایجان شامل چند ده نیرو از جمله اعضای نیروهای ویژه اسرائیل، یگان رزمی و امداد هوابرد و همچنین نیروهای موساد بوده است.

سخنگوی سفارت جمهوری آذربایجان در آمریکا استفاده از خاک این کشور برای عملیات علیه کشورهای ثالث را رد کرد.

یکی از منابع به سی‌ان‌ان گفت جمهوری خودخوانده سومالی‌لند نیز یک موقعیت نظامی در اختیار اسرائیل قرار داده بود که امکان توقف احتمالی هواپیماهای این کشور در پروازهای دوربرد به ایران را فراهم می‌کرد.