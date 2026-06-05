شبکه العربیه گزارش داد جمهوری اسلامی به پاکستان اطلاع داده است با انتقال بخشی از اورانیوم خود به یک کشور ثالث موافقت میکند.
بر اساس این گزارش، یکی از شکافهای اصلی در مذاکرات، موضوع آزادسازی پولهای مسدودشده است.
العربیه نوشت آمریکا همچنان درخواست جمهوری اسلامی را برای آزاد کردن این داراییها رد میکند.
سیانان گزارش داد چهار نفر در حملات اسرائیل به جنوب لبنان کشته شدند. خبرگزاری دولتی لبنان اعلام کرد این حملات جمعه ۱۵ خرداد در نبطیه و بنت جبیل رخ داد. این حملات با وجود آتشبسی انجام شد که با میانجیگری آمریکا برقرار شد. نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، آتشبس را رد کرد.
به گزارش سیانان چهار نفر در حملات اسرائیل به جنوب لبنان کشته شدند. خبرگزاری دولتی لبنان اعلام کرد این حملات جمعه ۱۵ خرداد در شهرهای نبطیه و بنت جبیل رخ داد.
این حملات با وجود آتشبسی انجام شد که چهارشنبه با میانجیگری آمریکا میان دولتهای اسرائیل و لبنان برقرار شد. بر اساس سند وزارت خارجه آمریکا، این آتشبس منوط به توقف کامل آتش حزبالله و خروج همه نیروهای آن از مناطق جنوب رود لیتانی است.
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، این آتشبس را رد کرد و خواستار آتشبس جامع و خروج کامل نیروهای اسرائیلی از لبنان شد.
در ادامه حملات و شلیک راکتها، ارتش اسرائیل به ساکنان چند روستا در شمال رود لیتانی و همچنین شهرهای ساحلی صرفند و سکسکیه هشدار داد خانههای خود را ترک کنند. در همین رابطه آویخای ادرعی، سخنگوی عربی ارتش اسرائیل، در ایکس نوشت: «برای حفظ جان خود، فورا خانهها را ترک کرده و دستکم هزار متر از روستاها و شهرها فاصله بگیرید.»
خبرگزاری دولتی لبنان از جابهجایی گسترده ساکنان پس از این هشدار خبر داد.
با وجود رد آتشبس از سوی حزبالله، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پنجشنبه گفت پیشرفتهایی برای پایان درگیریها حاصل شده است.
شبکه آی۲۴ نیوز گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در پاسخ به اعتراض شماری از وزرا درباره آتشبس در لبنان گفت: «در حال حاضر حزبالله مخالفت کرده و هیچ توافقی وجود ندارد، بنابراین آن را برای تصمیمگیری مطرح نمیکنم. اگر آنها موافقت کنند، آن را برای تایید شما مطرح خواهم کرد.»
بر اساس این گزارش، نتانیاهو تاکید کرد تا زمانی که حزبالله با توافق موافقت نکند، موضوع آتشبس را به رای کابینه نخواهد گذاشت.
پیشتر روزنامه اسرائیلهیوم خبر داد ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، در جلسه شامگاه پنجشنبه کابینه سیاسی-امنیتی به توافق آتشبس با لبنان اعتراض کرده است.
اتحادیه اروپا اعلام کرد با وجود اختلالات بازار جهانی انرژی در پی «جنگ ایران»، در ماههای آینده نشانهای از کمبود سوخت جت در اروپا مشاهده نمیشود، هرچند افزایش هزینهها برخی شرکتهای هواپیمایی را ناچار به حذف مسیرهای کمبازده کرده است.
آپوستولوس تزیتزیکوستاس، کمیسر حملونقل اتحادیه اروپا، جمعه ۱۵ خرداد در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت: «در حال حاضر هیچ کمبودی در سوخت جت در اروپا وجود ندارد و هیچ نشانهای نیز از بروز کمبود در دوره پیش رو مشاهده نمیکنیم.»
او با اشاره به آسیبپذیری بیشتر فرودگاههای منطقهای افزود برخی شرکتهای هواپیمایی بهدلیل افزایش هزینهها، پروازهایی را که از نظر اقتصادی توجیه نداشتند، از برنامه خود حذف کردهاند.
رویترز نوشت نگرانی اصلی صنعت هوانوردی اروپا نه کمبود سوخت، بلکه افزایش شدید قیمت آن است.
برآوردهای انجمن بینالمللی حملونقل هوایی (یاتا) نشان میدهد هزینه سوخت جت حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از هزینههای عملیاتی شرکتهای هواپیمایی را تشکیل میدهد.
به گزارش رویترز، تاثیر کامل افزایش هزینههای سوخت احتمالا در اواخر سال جاری میلادی یا حتی سال آینده در قیمت بلیتها منعکس خواهد شد، زیرا بسیاری از شرکتهای هواپیمایی همچنان از قراردادهای پوشش ریسک (هجینگ) استفاده میکنند و این قراردادها بهتدریج به پایان میرسند.
با این حال، کمیسر حملونقل اتحادیه اروپا تاکید کرد شرایط و میزان آسیبپذیری در میان شرکتهای هواپیمایی متفاوت است.
تنگه هرمز که یکی از مسیرهای کلیدی کشتیرانی برای انتقال نفت از خلیج فارس به بازارهای جهانی به شمار میرود، طی سه ماه گذشته تا حد زیادی مسدود بوده و این امر عرضه نفت را حدود ۱۴ میلیون بشکه در روز کاهش داده. رقمی که معادل حدود ۱۴ درصد تقاضای جهانی نفت است.
با وجود این اختلال، اتحادیه اروپا تاکنون توانسته است بازار سوخت جت را مدیریت کند.
خاورمیانه تنها حدود ۲۰ درصد از واردات سوخت جت اروپا را تامین میکند و بخش قابل توجهی از کمبودهای ناشی از جنگ ایران در اروپا، از طریق افزایش واردات از آمریکا و نیجریه، جبران شده است.
هشدار نسبت به تداوم بحران انرژی
کمیسر حملونقل اتحادیه اروپا در ادامه هشدار داد تداوم اختلالات عرضه نفت از خاورمیانه میتواند در ماههای پایانی سال، بازارهای جهانی انرژی را با شرایطی «بسیار دشوار» مواجه کند.
تزیتزیکوستاس با تاکید بر ضرورت توقف درگیریها و بازگشایی تنگه هرمز گفت اروپا برای مقابله با بحران احتمالی آماده است و کشورهای عضو از ذخایر اضطراری انرژی برخوردارند.
او افزود هرگونه تصمیم برای آزادسازی ذخایر راهبردی انرژی با هماهنگی کمیسیون اروپا انجام خواهد شد و در مقطع کنونی، نیازی به طرح موضوع بازتوزیع این ذخایر میان کشورهای عضو وجود ندارد.
تحلیلگران بازار انرژی پیشبینی میکنند میانگین قیمت نفت در سال جاری به حدود ۹۰ دلار در هر بشکه برسد. رقمی که در مقایسه با پیش از آغاز حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، افزایش ۴۰ درصدی نشان میدهد.
تزیتزیکوستاس در پایان هشدار داد: «موضوع فقط سوخت جت یا سایر سوختها نیست؛ حتی ممکن است با رکود جهانی اقتصاد روبهرو شویم.»
رویترز هم نوشت پیامدهای ادامه درگیریها تنها به صنعت هوانوردی محدود نمیشود و میتواند اقتصاد جهانی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
پیشتر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (اوایسیدی) هشدار داد تشدید تنشها ممکن است رشد اقتصاد جهان را تا سطوحی مشابه دوران بحران مالی سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ یا همهگیری کرونا کاهش دهد.
چشمانداز مذاکرات تهران و واشینگتن برای پایان دادن به جنگ، بهدلیل تداوم اختلافات بر سر بحران تنگه هرمز، پرونده هستهای جمهوری اسلامی و مناقشه لبنان، با ابهامات جدی روبهرو است.
اسرائیل و حزبالله در جنوب لبنان جمعه ۱۵ خرداد به تبادل آتش ادامه دادند. این در حالی بود که دولتهای اسرائیل و لبنان با میانجیگری آمریکا برای اجرای آتشبس توافق کرده بودند. این توافق مشروط به توقف شلیک از سوی حزبالله بود. این گروه آن را نپذیرفت و رد کرد.
تصاویر منتشر شده در رویترز، ستونهای دود پس از حمله اسرائیل به نبطیه در جنوب لبنان را نشان میدهد.
ارتش اسرائیل اعلام کرد در حملهای که هفته گذشته انجام شد، عابد حرب، فرمانده واحد مهندسی حزبالله، کشته شد و سکویی که از آن به سوی نیروهای این کشور در جنوب لبنان راکت شلیک شده بود، منهدم شد.
در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است حرب فرمانده واحدی بود که در زمینه ساخت و بهکارگیری مواد منفجره برای هدف قرار دادن نیروهای ارتش اسرائیل در جنوب لبنان فعالیت میکرد. در این بیانیه از او به عنوان یکی از فرماندهان باسابقه حزبالله یاد شده که از زمان جنگ دوم لبنان مسئول اجرای طرحهای متعدد علیه نیروهای اسرائیلی بوده است.
ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد نیروی هوایی این کشور شامگاه پنجشنبه سکویی را که حزبالله از آن به سوی نیروهای اسرائیلی راکت شلیک کرده بود، هدف قرار داده و منهدم کرده است.
در پایان این بیانیه آمده است ارتش اسرائیل به فعالیت برای رفع هرگونه تهدید علیه این کشور و نیروهایش ادامه خواهد داد.