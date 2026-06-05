رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جمعه ۱۵ خرداد در نشست خبری اعلام کرد دسترسی بازرسان آژانس به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان محدود است و تهران در تعیین محل‌های بازرسی نقش تعیین‌کننده دارد.

او گفت تلاش‌های متعددی برای ازسرگیری فعالیت‌های راستی‌آزمایی در ایران، هم پس از جنگ ۱۲ روزه و هم پس از رخدادهای نظامی اخیر انجام شده است. به گفته گروسی، جمهوری اسلامی تعهداتی برای اطلاع‌رسانی و فراهم کردن دسترسی برای بازرسان دارد، اما در شرایط جنگی این امر ممکن نبوده است.

مدیرکل آژانس افزود با وجود برقراری آتش‌بس نسبتا طولانی، آژانس تنها توانسته برخی فعالیت‌ها را در تاسیساتی انجام دهد که جمهوری اسلامی انتخاب کرده است، از جمله نیروگاه هسته‌ای بوشهر و چند مرکز دیگر.

گروسی تصریح کرد «عنصری از صلاحدید» در این زمینه وجود دارد و تهران مشخص می‌کند چه چیزی را به آژانس اجازه می‌دهد ببیند و چه چیزی را نه. او در عین حال تاکید کرد تعهدات حقوقی جمهوری اسلامی در هر شرایطی پابرجاست و باید اجرا شود.