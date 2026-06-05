اکسیوس گزارش داد استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان دونالد ترامپ، پنج‌شنبه برای رایزنی با گروهی از کارشناسان فنی که ممکن است در مذاکرات هسته‌ای با ایران نقش داشته باشند، به آزمایشگاه ملی اوک ریج در ایالت تنسی سفر کردند.

بر اساس این گزارش، کاخ سفید در تلاش است با ایران به یک یادداشت تفاهم برای پایان دادن به جنگ و آغاز مذاکرات جامع هسته‌ای دست پیدا کند و در صورت آغاز این گفت‌وگوها، تیمی از متخصصان را آماده نگه دارد.

به گفته مقام‌های آمریکایی و منابع منطقه‌ای درگیر در میانجی‌گری، واشنگتن و تهران همچنان بر سر چند بند این یادداشت تفاهم اختلاف دارند. با این حال، منابع یادشده مذاکرات را در مرحله نهایی توصیف کرده‌اند، هرچند هنوز مشخص نیست که توافق نهایی حاصل خواهد شد یا نه.

یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفت: «این نشست در اوک ریج به معنای قطعی بودن توافق نیست، اما نشان می‌دهد مذاکرات وارد مرحله‌ای بسیار جدی شده و شانس دستیابی به توافق بالاست، بنابراین می‌خواهیم آماده باشیم.»

این دو مقام آمریکایی نیز گفتند تیمی متشکل از حدود ۱۰۰ کارشناس اخیراً تشکیل شده است تا در صورت دستیابی به توافق اولیه، در مذاکرات هسته‌ای مشارکت کند.

سفر ویتکاف و کوشنر نیز با هدف دیدار با اعضای این تیم و بررسی مقدمات احتمالی اجرای توافق انجام شده است.