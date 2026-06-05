به گزارش سی‌ان‌ان چهار نفر در حملات اسرائیل به جنوب لبنان کشته شدند. خبرگزاری دولتی لبنان اعلام کرد این حملات جمعه ۱۵ خرداد در شهرهای نبطیه و بنت جبیل رخ داد.

این حملات با وجود آتش‌بسی انجام شد که چهارشنبه با میانجیگری آمریکا میان دولت‌های اسرائیل و لبنان برقرار شد. بر اساس سند وزارت خارجه آمریکا، این آتش‌بس منوط به توقف کامل آتش حزب‌الله و خروج همه نیروهای آن از مناطق جنوب رود لیتانی است.

نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، این آتش‌بس را رد کرد و خواستار آتش‌بس جامع و خروج کامل نیروهای اسرائیلی از لبنان شد.

در ادامه حملات و شلیک راکت‌ها، ارتش اسرائیل به ساکنان چند روستا در شمال رود لیتانی و همچنین شهرهای ساحلی صرفند و سکسکیه هشدار داد خانه‌های خود را ترک کنند. در همین رابطه آویخای ادرعی، سخنگوی عربی ارتش اسرائیل، در ایکس نوشت: «برای حفظ جان خود، فورا خانه‌ها را ترک کرده و دست‌کم هزار متر از روستاها و شهرها فاصله بگیرید.»

خبرگزاری دولتی لبنان از جابه‌جایی گسترده ساکنان پس از این هشدار خبر داد.

با وجود رد آتش‌بس از سوی حزب‌الله، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، پنجشنبه گفت پیشرفت‌هایی برای پایان درگیری‌ها حاصل شده است.