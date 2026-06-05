ودات موریقی از مایورکا، پابلو فورنالس از رئال بتیس و نیکولا پپه از ویارئال نیز در کنار یامال و امباپه نامزد این جایزه بودند، اما این ستاره نوجوان بارسا پس از رأی‌گیری میان هواداران، کاپیتان‌های باشگاه‌ها و هیأتی از کارشناسان، این عنوان را از آن خود کرد.

یامال اگر در طول فصل به دلیل مصدومیت‌های کشاله ران و همسترینگ چند بازی را از دست نمی‌داد، شاید حتی آمار بهتری هم ثبت می‌کرد.

او در مجموع ۲۸ بازی انجام داد و شش دیدار پایانی لیگ را به دلیل مصدومیت همسترینگ که در پیروزی ۱-۰ مقابل سلتاویگو دچار شد، از دست داد.

با این حال، او در فهرست تیم ملی اسپانیا برای جام جهانی قرار گرفته است، هرچند نگران بود که شاید این رقابت‌ها را از دست بدهد. لوئیس دلا فوئنته، سرمربی لاروخا، گفته است او می‌تواند برای بازی افتتاحیه ۱۵ ژوئن برابر کیپ‌ورد آماده باشد.

امباپه با وجود اینکه فصل را با ۲۵ گل به عنوان بهترین گلزن لالیگا به پایان رساند، تنها اندکی بالاتر از موریقی از مایورکا که ۲۳ گل زد اما نتوانست مانع سقوط تیمش شود، از کسب این جایزه بازماند.

در بخش‌های دیگر بهترین‌های فصل، هانسی فلیک، سرمربی بارسلونا به عنوان مربی فصل انتخاب شد.

همچنین کارلوس اسپری از لوانته پس از زدن ۱۱ گل، از جمله ۱۰ گل در ۱۳ بازی پایانی که به تیمش کمک کرد از سقوط فرار کند، عنوان بازیکن جوان فصل را به دست آورد.

در نهایت، گل آردا گولر از رئال مادرید از میانه میدان برابر الچه به عنوان گل فصل انتخاب شد و خوان گارسیا، دروازه‌بان بارسلونا، برای مهار تماشایی‌اش مقابل هم‌تیمی سابقش در اسپانیول، پِره مییا، جایزه بهترین مهار فصل را دریافت کرد.