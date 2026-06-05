محمدنبی موسویفرد، امام جمعه اهواز در خطبههای نماز جمعه این شهر گفت: «لبنان خط قرمز جمهوری اسلامی است و آرامش منطقه تنها در صورتی پایدار میماند که حملات علیه حزبالله متوقف شود.»او اضافه کرد: «در صورت کوچکترین تجاوز به خاک لبنان، دوران گفتوگو پایان مییابد.»موسویفرد ادامه داد: «تنگه هرمز هرگز به دست دشمن نخواهد افتاد و نیروهای مسلح با آمادگی کامل آماده پاسخ به هرگونه تجاوز هستند و اقداماتی همچون مینگذاری یا دریافت عوارض در این تنگه با هدف حفظ امنیت پایدار منطقه انجام میشود.»
لامین یامال با پیشی گرفتن از کیلیان امباپه از رئال مادرید، به عنوان بهترین بازیکن فصل لالیگا انتخاب شد. این نخستین بار است که یامال این جایزه را کسب میکند. یامال ۱۸ ساله با به ثمر رساندن ۱۶ گل و ثبت ۱۲ پاس گل، نقش مهمی در قهرمانی بیستونهم بارسلونا در لیگ اسپانیا داشت.
ودات موریقی از مایورکا، پابلو فورنالس از رئال بتیس و نیکولا پپه از ویارئال نیز در کنار یامال و امباپه نامزد این جایزه بودند، اما این ستاره نوجوان بارسا پس از رأیگیری میان هواداران، کاپیتانهای باشگاهها و هیأتی از کارشناسان، این عنوان را از آن خود کرد.
یامال اگر در طول فصل به دلیل مصدومیتهای کشاله ران و همسترینگ چند بازی را از دست نمیداد، شاید حتی آمار بهتری هم ثبت میکرد.
او در مجموع ۲۸ بازی انجام داد و شش دیدار پایانی لیگ را به دلیل مصدومیت همسترینگ که در پیروزی ۱-۰ مقابل سلتاویگو دچار شد، از دست داد.
با این حال، او در فهرست تیم ملی اسپانیا برای جام جهانی قرار گرفته است، هرچند نگران بود که شاید این رقابتها را از دست بدهد. لوئیس دلا فوئنته، سرمربی لاروخا، گفته است او میتواند برای بازی افتتاحیه ۱۵ ژوئن برابر کیپورد آماده باشد.
امباپه با وجود اینکه فصل را با ۲۵ گل به عنوان بهترین گلزن لالیگا به پایان رساند، تنها اندکی بالاتر از موریقی از مایورکا که ۲۳ گل زد اما نتوانست مانع سقوط تیمش شود، از کسب این جایزه بازماند.
در بخشهای دیگر بهترینهای فصل، هانسی فلیک، سرمربی بارسلونا به عنوان مربی فصل انتخاب شد.
همچنین کارلوس اسپری از لوانته پس از زدن ۱۱ گل، از جمله ۱۰ گل در ۱۳ بازی پایانی که به تیمش کمک کرد از سقوط فرار کند، عنوان بازیکن جوان فصل را به دست آورد.
در نهایت، گل آردا گولر از رئال مادرید از میانه میدان برابر الچه به عنوان گل فصل انتخاب شد و خوان گارسیا، دروازهبان بارسلونا، برای مهار تماشاییاش مقابل همتیمی سابقش در اسپانیول، پِره مییا، جایزه بهترین مهار فصل را دریافت کرد.
وزارت خزانهداری آمریکا جمعه اعلام کرد که تحریمهای جدیدی مرتبط با جمهوری اسلامی وضع کرده است.
براساس گزارش وزارت خزانهداری آمریکا، در چارچوب بهروزرسانی تحریمهای مقابله با تروریسم، مهرداد گرامیان نیک و رومینا گرامیان نیک با تابعیت ایران، محمد شکول میهندوست با تابعیت ترکیه و سرباز عبدالزاده با تابعیت افغانستان در فهرست تحریمها قرار گرفتند.
همچنین ۱۲ نهاد فعال در حوزههای کشتیرانی، نفت، گاز و پتروشیمی در فهرست این تحریمها قرار گرفتند و شش فروند کشتی با پرچم کشورهای پاناما و سنت کیتس نیز در همین چارچوب تحریم شدند.
محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: «در بسیاری از استانها، مردم به صورت غیرقانونی اقدام به کشت خشخاش کردهاند و بر اساس گزارشهایی که دریافت شده، میزان این کشت بسیار بالا است. مثلا در یک استانی قبلا برنج میکاشتند اما امروز به کاشت خشخاش روی آوردند.»
به گزارش ایلنا، او افزود: «کشت غیرقانونی میتواند هم منجر به ترویج مصرف تریاک شود و هم با توجه به اینکه این محصولات خالصتر هستند، قطعا شدت اعتیاد را در میان مردم، بهویژه جوانان ما افزایش دهد.»
این نماینده مجلس ادامه داد: «قانون کشور ما حتی برای مصارف درمانی نیز چنین مجوزی صادر نکرده است.»
کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، در حاشیه مجمع اقتصادی سنپترزبورگ به خبرگزاری تاس گفت روند مذاکرات میان تهران و واشینگتن همچنان ادامه دارد.
او در پاسخ به سوالی در این باره گفت: «فکر میکنم بله، در حال انجام هستند.»
با این حال، این دیپلمات جمهوری اسلامی مشخص نکرد این گفتوگوها در چه مرحلهای قرار دارند.
جلالی افزود: «راستش را بخواهید، هنوز اطلاعاتی ندارم. هنوز خبری از این که در چه مرحلهای هستند وجود ندارد.»
فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، اعلام کرد اظهارات جمهوری اسلامی درباره شلیک اخطار به ناوهای آمریکایی در دریای عمان و عقبنشینی آنها به اقیانوس هند نادرست است.
سنتکام افزود که هیچ حملهای به شناورهای نیروی دریایی آمریکا صورت نگرفته و نیروهای آمریکایی همچنان آزادانه در آبهای منطقه به فعالیت خود ادامه میدهند.
پیشتر رسانههای ایران به نقل از روابطعمومی ارتش جمهوری اسلامی گزارش دادند در ادامه آنچه مقابله با «مزاحمتهای دریایی» آمریکا خوانده شد، موشک قدیر و پهپادهای تهاجمی نیروی دریایی ارتش بهصورت اخطاری به سوی چند ناوشکن در دریای عمان شلیک شدند.
ارتش جمهوری اسلامی نوشت: «ناوشکنهای دیدیجی-۱۰۳ و دیدیجی-۸۷ پس از این اقدام دریای عمان را به سمت اقیانوس هند ترک کردند.»
در بیانیه مرکز فرماندهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی آمده است در صورت نیاز، از موشکهای با برد بیشتر استفاده خواهد شد.