آپوستولوس تزی‌تزی‌کوستاس، کمیسر حمل‌ونقل اتحادیه اروپا، جمعه ۱۵ خرداد در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت: «در حال حاضر هیچ کمبودی در سوخت جت در اروپا وجود ندارد و هیچ نشانه‌ای نیز از بروز کمبود در دوره پیش رو مشاهده نمی‌کنیم.»

او با اشاره به آسیب‌پذیری بیشتر فرودگاه‌های منطقه‌ای افزود برخی شرکت‌های هواپیمایی به‌دلیل افزایش هزینه‌ها، پروازهایی را که از نظر اقتصادی توجیه نداشتند، از برنامه خود حذف کرده‌اند.

رویترز نوشت نگرانی اصلی صنعت هوانوردی اروپا نه کمبود سوخت، بلکه افزایش شدید قیمت آن است.

برآوردهای انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی (یاتا) نشان می‌دهد هزینه سوخت جت حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از هزینه‌های عملیاتی شرکت‌های هواپیمایی را تشکیل می‌دهد.

به گزارش رویترز، تاثیر کامل افزایش هزینه‌های سوخت احتمالا در اواخر سال جاری میلادی یا حتی سال آینده در قیمت بلیت‌ها منعکس خواهد شد، زیرا بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی همچنان از قراردادهای پوشش ریسک (هجینگ) استفاده می‌کنند و این قراردادها به‌تدریج به پایان می‌رسند.

با این حال، کمیسر حمل‌ونقل اتحادیه اروپا تاکید کرد شرایط و میزان آسیب‌پذیری در میان شرکت‌های هواپیمایی متفاوت است.

تنگه هرمز که یکی از مسیرهای کلیدی کشتیرانی برای انتقال نفت از خلیج فارس به بازارهای جهانی به شمار می‌رود، طی سه ماه گذشته تا حد زیادی مسدود بوده و این امر عرضه نفت را حدود ۱۴ میلیون بشکه در روز کاهش داده. رقمی که معادل حدود ۱۴ درصد تقاضای جهانی نفت است.

با وجود این اختلال، اتحادیه اروپا تاکنون توانسته است بازار سوخت جت را مدیریت کند.

خاورمیانه تنها حدود ۲۰ درصد از واردات سوخت جت اروپا را تامین می‌کند و بخش قابل توجهی از کمبودهای ناشی از جنگ ایران در اروپا، از طریق افزایش واردات از آمریکا و نیجریه، جبران شده است.

هشدار نسبت به تداوم بحران انرژی

کمیسر حمل‌ونقل اتحادیه اروپا در ادامه هشدار داد تداوم اختلالات عرضه نفت از خاورمیانه می‌تواند در ماه‌های پایانی سال، بازارهای جهانی انرژی را با شرایطی «بسیار دشوار» مواجه کند.

تزی‌تزی‌کوستاس با تاکید بر ضرورت توقف درگیری‌ها و بازگشایی تنگه هرمز گفت اروپا برای مقابله با بحران احتمالی آماده است و کشورهای عضو از ذخایر اضطراری انرژی برخوردارند.

او افزود هرگونه تصمیم برای آزادسازی ذخایر راهبردی انرژی با هماهنگی کمیسیون اروپا انجام خواهد شد و در مقطع کنونی، نیازی به طرح موضوع بازتوزیع این ذخایر میان کشورهای عضو وجود ندارد.

تحلیلگران بازار انرژی پیش‌بینی می‌کنند میانگین قیمت نفت در سال جاری به حدود ۹۰ دلار در هر بشکه برسد. رقمی که در مقایسه با پیش از آغاز حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، افزایش ۴۰ درصدی نشان می‌دهد.

تزی‌تزی‌کوستاس در پایان هشدار داد: «موضوع فقط سوخت جت یا سایر سوخت‌ها نیست؛ حتی ممکن است با رکود جهانی اقتصاد روبه‌رو شویم.»

رویترز هم نوشت پیامدهای ادامه درگیری‌ها تنها به صنعت هوانوردی محدود نمی‌شود و می‌تواند اقتصاد جهانی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

پیش‌تر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (اوای‌سی‌دی) هشدار داد تشدید تنش‌ها ممکن است رشد اقتصاد جهان را تا سطوحی مشابه دوران بحران مالی سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ یا همه‌گیری کرونا کاهش دهد.

چشم‌انداز مذاکرات تهران و واشینگتن برای پایان دادن به جنگ، به‌دلیل تداوم اختلافات بر سر بحران تنگه هرمز ، پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و مناقشه لبنان ، با ابهامات جدی روبه‌رو است.