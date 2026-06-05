علیرضا عباسی، نایبرییس کمیسیون کشاورزی مجلس، به سایت خانه ملت گفت: «محاصره دریایی پس از پذیرش آتشبس صورت گرفته و از این رو مصداق روشن نقض آتشبس است و راهکار صحیح در این زمینه، شکستن محاصره دریایی از طریق قدرت میدانی است، نه امتیاز دادن در میز مذاکره.»او ادامه داد: «تیم مذاکرهکننده باید با جدیت این موضوع را دنبال کرده و اجازه ندهد طرف مقابل از شرایط موجود برای تحمیل خواستههای جدید سوءاستفاده کند.»
محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: «در بسیاری از استانها، مردم به صورت غیرقانونی اقدام به کشت خشخاش کردهاند و بر اساس گزارشهایی که دریافت شده، میزان این کشت بسیار بالا است. مثلا در یک استانی قبلا برنج میکاشتند اما امروز به کاشت خشخاش روی آوردند.»
به گزارش ایلنا، او افزود: «کشت غیرقانونی میتواند هم منجر به ترویج مصرف تریاک شود و هم با توجه به اینکه این محصولات خالصتر هستند، قطعا شدت اعتیاد را در میان مردم، بهویژه جوانان ما افزایش دهد.»
این نماینده مجلس ادامه داد: «قانون کشور ما حتی برای مصارف درمانی نیز چنین مجوزی صادر نکرده است.»
کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، در حاشیه مجمع اقتصادی سنپترزبورگ به خبرگزاری تاس گفت روند مذاکرات میان تهران و واشینگتن همچنان ادامه دارد.
او در پاسخ به سوالی در این باره گفت: «فکر میکنم بله، در حال انجام هستند.»
با این حال، این دیپلمات جمهوری اسلامی مشخص نکرد این گفتوگوها در چه مرحلهای قرار دارند.
جلالی افزود: «راستش را بخواهید، هنوز اطلاعاتی ندارم. هنوز خبری از این که در چه مرحلهای هستند وجود ندارد.»
فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، اعلام کرد اظهارات جمهوری اسلامی درباره شلیک اخطار به ناوهای آمریکایی در دریای عمان و عقبنشینی آنها به اقیانوس هند نادرست است.
سنتکام افزود که هیچ حملهای به شناورهای نیروی دریایی آمریکا صورت نگرفته و نیروهای آمریکایی همچنان آزادانه در آبهای منطقه به فعالیت خود ادامه میدهند.
پیشتر رسانههای ایران به نقل از روابطعمومی ارتش جمهوری اسلامی گزارش دادند در ادامه آنچه مقابله با «مزاحمتهای دریایی» آمریکا خوانده شد، موشک قدیر و پهپادهای تهاجمی نیروی دریایی ارتش بهصورت اخطاری به سوی چند ناوشکن در دریای عمان شلیک شدند.
ارتش جمهوری اسلامی نوشت: «ناوشکنهای دیدیجی-۱۰۳ و دیدیجی-۸۷ پس از این اقدام دریای عمان را به سمت اقیانوس هند ترک کردند.»
در بیانیه مرکز فرماندهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی آمده است در صورت نیاز، از موشکهای با برد بیشتر استفاده خواهد شد.
خانواده فاطمه سپهری، زندانی سیاسی، با ابراز نگرانی از وضعیت سلامتی او، خواستار رسیدگی فوری و فراهم شدن امکان درمان کامل و خارج از زندان برای این زندانی سیاسی شدند.
علی سپهری، برادر این زندانی سیاسی نوشت از مهر ۱۴۰۲ و پس از بازگرداندن سپهری به زندان بعد از عمل قلب باز، روند درمان او از تامین دارو تا انتخاب پزشک تحت نظر مسئولان زندان بوده و اخیراً نیز اعلام شده برخی داروهای قلب او به دلیل گرانی و نایاب شدن قابل تهیه نیست.
او همچنین گفت آزمایشها و نمونهبرداریهای مرتبط با بیماری روماتولوژی سپهری بهصورت ناقص انجام شده و امکان مراجعه دوباره به پزشک فراهم نشده است. سپهری حدود چهار ماه است از مشکلات شدید گوارشی رنج میبرد و با وجود تجویز سونوگرافی، زمان انجام آن هنوز مشخص نیست.
ژوزف عون، رییسجمهور لبنان، در مصاحبه با سیانان گفت منافع لبنان با منافع جمهوری اسلامی همسو نیست و تهران این کشور را به عنوان اهرم چانهزنی در مناقشه خود با آمریکا و اسرائیل به کار میگیرد.
او افزود جمهوری اسلامی تلاشی برای کمک به لبنان نمیکند و این لبنانیها هستند که بهای آن را میپردازند. عون گفت آتشبس با اسرائیل در وضعیت شکنندهای قرار دارد و لبنان بار دیگر در یکی از جدیترین مناقشههای منطقهای گرفتار شده است.
رییسجمهور لبنان با انتقاد از سپاه پاسداران گفت: «این کشور شما نیست، کشور ماست» و از تهران خواست از دخالت در امور لبنان دست بردارد.