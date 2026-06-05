محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: «در بسیاری از استان‌ها، مردم به صورت غیرقانونی اقدام به کشت خشخاش کرده‌اند و بر اساس گزارش‌هایی که دریافت شده، میزان این کشت بسیار بالا است. مثلا در یک استانی قبلا برنج می‌کاشتند اما امروز به کاشت خشخاش روی آوردند.»

به گزارش ایلنا، او افزود: «کشت غیرقانونی می‌تواند هم منجر به ترویج مصرف تریاک شود و هم با توجه به اینکه این محصولات خالص‌تر هستند، قطعا شدت اعتیاد را در میان مردم، به‌ویژه جوانان ما افزایش دهد.»

این نماینده مجلس ادامه داد: «قانون کشور ما حتی برای مصارف درمانی نیز چنین مجوزی صادر نکرده است.»