اندرو جولیانی، مدیر اجرایی کارگروه جام جهانی ۲۰۲۶ در کاخ سفید، تاکید کرد که برخلاف هواداران ۴۶ تیم دیگر حاضر در رقابت‌ها، شهروندان ایران و هائیتی امکان دریافت ویزا برای سفر به آمریکا و حضور در مسابقات جام جهانی را نخواهند داشت.

در جریان یک نشست خبری درباره آمادگی‌های آمریکا برای میزبانی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، که پنجشنبه ۱۴ خرداد در میامی برگزار شد، اندرو جولیانی، مدیر اجرایی کارگروه جام جهانی در کاخ سفید، بار دیگر بر محدودیت‌های ویزایی برای شهروندان ایران و هائیتی تاکید کرد.

جولیانی در پاسخ به پرسشی درباره سیاست‌های مهاجرتی دولت دونالد ترامپ و تاثیر آن بر حضور هواداران تیم‌های ملی در جام جهانی گفت: «به جز ایران و هائیتی، ۴۶ تیمی که به جام جهانی راه یافته‌اند، امکان دریافت ویزا و ورود به آمریکا را خواهند داشت.»

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