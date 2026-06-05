گروسی جمعه ۱۵ خرداد در حاشیه نشست شورای حکام در وین گفت مقام‌های جمهوری اسلامی به آژانس اطلاع داده‌اند که این ذخایر همچنان در همان مکان پیش از حملات نگهداری می‌شوند و برآورد فعلی آژانس نیز بر این فرض استوار است که مواد هسته‌ای در همان محل قبلی هستند.

گروسی تاکید کرد سرنوشت ذخایر اورانیوم تهران در وهله اول یک موضوع سیاسی است و پس از آن، جنبه‌های فنی آن باید مورد بررسی قرار گیرد.

او پیش‌شرط هرگونه ارزیابی دقیق در این خصوص را دسترسی آژانس به سایت‌های هسته‌ای ایران دانست و افزود این نهاد آمادگی دارد در صورت دستیابی به توافقی درباره این ذخایر، نقش‌آفرینی کند.

روزنامه نیویورک‌تایمز سوم خرداد گزارش داد ذخایر اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی همچنان یکی از مهم‌ترین مسائل در مسیر دستیابی به هرگونه توافق احتمالی به شمار می‌رود.

بر اساس این گزارش، بخش عمده این ذخایر احتمالا در تونل‌های عمیق و مستحکم مجتمع هسته‌ای اصفهان نگهداری می‌شود و بخش‌های دیگر نیز در تاسیسات فردو و نطنز قرار دارند.

تعهدات حقوقی تهران در قبال آژانس در هر شرایطی پابرجاست

گروسی در ادامه نشست خبری خود اعلام کرد دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان با محدودیت روبه‌رو است.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزود تلاش‌های متعددی برای ازسرگیری فعالیت‌های راستی‌آزمایی در ایران، هم پس از جنگ ۱۲ روزه و هم در پی درگیری‌های اخیر، انجام شده است.

او تاکید کرد جمهوری اسلامی بر اساس تعهدات خود موظف به اطلاع‌رسانی و فراهم کردن امکان دسترسی برای بازرسان آژانس است، اما در شرایط جنگی این امر رخ نداده است.

به گفته گروسی، با وجود برقراری آتش‌بسی نسبتا طولانی، آژانس تنها توانسته به برخی مراکزی که از سوی تهران تعیین شده‌اند، از جمله نیروگاه هسته‌ای بوشهر و چند تاسیسات دیگر، دسترسی داشته باشد.

او خاطرنشان کرد تعهدات حقوقی حکومت ایران در قبال آژانس در هر شرایطی پابرجاست و باید به‌طور کامل اجرا شود.

۱۴ خرداد، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی به اعضای خود، بار دیگر خواستار توضیح فوری جمهوری اسلامی درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی‌شده شد و ناتوانی این نهاد در راستی‌آزمایی برنامه اتمی تهران را نگران‌کننده خواند.

آژانس با ایران و آمریکا در تماس است

گروسی با اشاره به مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی اعلام کرد آژانس به‌طور مستقیم در این گفت‌وگوها مشارکت ندارد، اما با هر دو طرف در تماس است.

گروسی با اشاره به روند مذاکرات افزود واشینگتن و تهران به دستیابی به توافق نزدیک شده‌اند.

۱۴ خرداد، روزنامه اورشلیم‌پست نوشت پافشاری جمهوری اسلامی بر آزادسازی دارایی‌های مسدودشده‌اش به یکی از مهم‌ترین موانع در مسیر مذاکرات تهران و واشینگتن تبدیل شده است.

در کنار اختلافات بر سر آزادسازی دارایی‌های مسدودشده حکومت ایران و رفع تحریم‌ها، تداوم اختلافات درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، بحران تنگه هرمز و پرونده لبنان ، چشم‌انداز دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ را با ابهام‌های جدی مواجه کرده است.

حمله به تاسیسات هسته‌ای پذیرفتنی نیست

صبح ۱۵ خرداد، گروسی در بیانیه افتتاحیه نشست شورای حکام تاکید کرد حمله به تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز «تحت هیچ شرایطی پذیرفتنی نیست» و همه طرف‌های درگیر باید از هرگونه اقدام نظامی علیه این مراکز خودداری کنند.

مدیرکل آژانس با اشاره به سفر اخیر خود به خاورمیانه و بازدید از نیروگاه هسته‌ای براکه در امارات متحده عربی گفت حمله پهپادی به این نیروگاه، ایمنی هسته‌ای را به‌طور جدی به خطر انداخت.

او هشدار داد در صورت حمله مستقیم به نیروگاه‌های فعال، احتمال انتشار گسترده مواد رادیواکتیو و بروز پیامدهای زیست‌محیطی و انسانی در مقیاس وسیع وجود دارد.

۲۷ اردیبهشت، یک پهپاد که از عراق به سوی امارات پرتاب شده بود، به یک ژنراتور در خارج از محدوده داخلی نیروگاه براکه، نخستین نیروگاه هسته‌ای تجاری جهان عرب، اصابت کرد و باعث آتش‌سوزی شد.