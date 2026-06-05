فرانس ۲۴ به نقل از دیپلماتها اعلام کرد آمریکا در آستانه نشست هفته آینده شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در حال تهیه پیشنویس قطعنامهای برای محکوم کردن جمهوری اسلامی است.
بر اساس این گزارش، این اقدام، میتواند مذاکرات میان واشینگتن و تهران را پیچیدهتر کند.
امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال در یک گفتگوی تلویزیونی درباره احتمال تعویق پرواز تیم ملی به تیخوانا در صورت نرسیدن ویزای آمریکا گفت: «پاسپورت همه اعضا و همراهان تیم ملی را به سفارت آمریکا در آنکارا تحویل دادیم، اما برنامه پروازی تیم ملی به تیخوانا همچنان سرجای خودش است.»
او با اشاره به بیپاسخ ماندن درخواست فدراسیون برای ویزای تیم ملی از سفارت آمریکا، ابراز امیدواری کرد که «با پیگیریهای فیفا، تیم ملی در زمان خودش عازم تیخوانا شود.»
صبح امروز، مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال درباره ویزای تیم ملی گفت: «فیفا اعلام کرد ما پیگیر هستیم تا همه ویزاها صادر شود. ما هم انتظارات خود را به فیفا گفتیم. منتظر هستیم ببینیم آیا ویزای آمریکا برای اعضای تیم ملی صادر میشود یا نه. باید پاسپورتها را در اختیار داشته باشیم و سپس به تیخوانا در مکزیک سفر کنیم.»
او گفت: «ما فهرست نهایی خود را به فیفا اعلام کردیم. پاسپورت اعضای تیم ملی در اختیار سفارت مکزیک بود. پس از صدور ویزای مکزیک، پاسپورتها را به سفارت آمریکا تحویل دادیم و انتظار داریم پاسپورتها به دست بازیکنان برسد تا آنها ابتدا به تیخوانا و سپس به آمریکا سفر کنند.»
محسن رضایی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، در گفتوگو با سیانان اعلام کرد که یک توافق احتمالی میان واشینگتن و تهران به موافقت دونالد ترامپ با آزادسازی ۲۴ میلیارد دلار داراییهای مسدودشده ایران بستگی دارد.
رضایی درباره اظهارات دونالد ترامپ درباره احتمال دیدار مجتبی خامنهای گفت: «چنین اتفاقی نخواهد افتاد.»
او افزود: «در حال حاضر ما در مرحله نخست مذاکرات هستیم و ترامپ مذاکرات را به بنبست کشانده است.»
رضایی گفت: «اگر ترامپ مذاکرات را جدی بگیرد، ۲۴ میلیارد دلار برای آمریکا مبلغ زیادی نیست. اگر او واقعا میخواهد با تهران به توافق برسد، این ۲۴ میلیارد دلار آزمونی برای سنجش میزان جدیت و حسن نیت اوست.»
هیات منصفه دادگاهی در لندن دو شهروند رومانیایی را بهدلیل حمله با چاقو به پوریا زراعتی، مجری شبکه ایراناینترنشنال، مجرم شناخت.
نادیتو بادئا ۲۱ ساله و جورج استانا ۲۵ ساله به ایجاد جراحت و ایجاد جراحت با قصد وارد کردن آسیب جسمی شدید متهم شده بودند و در هر دو مورد مجرم شناخته شدند.
قرار است دادگاه حکم نهایی خود را جمعه سوم جولای، ۱۲ تیر، اعلام کند.
حمله به پوریا زراعتی در بعدازظهر ۲۹ مارس ۲۰۲۴ در مقابل خانه او در منطقه ویمبلدون لندن رخ داد.
طبق تحقیقات پلیس، در آن روز دو مرد هنگام خروج زراعتی از منزلش به او نزدیک شدند و یکی از آنها ابتدا درخواست پول کرد. سپس یکی از مهاجمان قربانی را نگه داشت و مهاجم دیگر چندین بار با چاقو به پای او ضربه زد. هر دو نفر پس از حمله از محل فرار کردند.
براساس اطلاعیه پلیس لندن، پوریا زراعتی پیشتر نیز هدف تهدیدهای حکومت ایران قرار گرفته بود و بهدلیل ماهیت هدفمند حمله و تهدیدهای مستمر علیه این رسانه، پرونده فورا به پلیس مبارزه با تروریسم واگذار شد.
کریس رایت، رییس عملیات حفاظت امنیتی پلیس مبارزه با تروریسم لندن، در همین زمینه گفت: «این یک حمله هدفمند و خشونتآمیز بود و دادستانی در جریان محاکمه استدلال کرد که این اقدام از سوی حکومت ایران سازماندهی شده بود. متهمان بلافاصله بریتانیا را ترک کردند و تصور میکردند در امان خواهند بود و میتوانند از عدالت فرار کنند. اما به لطف تحقیقات گسترده و همکاری شرکای بینالمللی ما، نشان دادیم که هر کسی مرتکب چنین جرایمی شود، در هر کجا باشد، تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.»
ماموران توانستند مظنونانی را که بلافاصله پس از حمله از بریتانیا فرار کرده بودند شناسایی کنند. بهگفته پلیس، با همکاری نزدیک مقامهای رومانی، سرویس دادستانی سلطنتی بریتانیا (CPS) و آژانس ملی مبارزه با جرم (NCA)، حکم استرداد هر دو مظنون صادر شد و آنها به بریتانیا بازگردانده شدند.
پلیس در جریان تحقیقات دریافت که مهاجمان پس از حمله با خودرو فرار کردند و اندکی بعد با رها کردن خودرو با تاکسی به فرودگاه هیترو رفتند و از آنجا لندن را به قصد ژنو ترک کردند.
بهگفته پلیس، فرد دیگری نیز به نام دیوید آندری، در زمان حمله همراه بادئا بوده است. پس از تکمیل پرونده، دادستانی بریتانیا در پاییز ۲۰۲۴ مجوز طرح اتهام را صادر کرد. در دسامبر ۲۰۲۴، پلیس رومانی هر سه مظنون را بازداشت کرد. بادئا و استانا به بریتانیا مسترد شدند اما دیوید آندری همچنان در رومانی باقی مانده زیرا با پروندههای کیفری دیگری در آن کشور روبهرو است.
در بیانیه پلیس لندن گفته شده است که تحلیل دادههای تلفن همراه، تصاویر دوربینهای مداربسته و شواهد مالی نشان داد که این افراد طی دو ماه قبل از حمله بارها در اطراف منزل زراعتی حضور داشتهاند و عملیات شناسایی و مراقبت انجام میدادند.
تحقیقات همچنین نشان داد که در مارس ۲۰۲۳، یک سال پیش از حمله، جورج استانا و فرد دیگری در نزدیکی همان آدرس از سوی پلیس متوقف شده بودند اما در آن زمان ارتباط این موضوع با پوریا زراعتی مشخص نشد ولی پلیس بعدا نتیجه گرفت که این اقدام بخشی از عملیات شناسایی اولیه مجری شبکه ایراناینترنشنال بوده است.
نگرانی از استفاده دولتهای خارجی از «نیروهای نیابتی»
کریس رایت هشدار داد: «در سالهای اخیر شاهد افزایش استفاده دولتهای خارجی از افراد واسطه و نیابتی برای انجام اقدامات مجرمانه جدی در بریتانیا بودهایم؛ اقداماتی که با هدف ارعاب افراد و تهدید شیوه زندگی ما انجام میشود.»
او افزود که پلیس بریتانیا همراه با شرکای بینالمللی خود به تعقیب چنین افراد و شبکههایی ادامه خواهد داد.
دادگاه هنوز باید درباره این موضوع تصمیم بگیرد که آیا این حمله به طور رسمی و حقوقی با جمهوری اسلامی ارتباط داشته است یا خیر، هرچند دادستانی در جریان محاکمه استدلال کرده بود که حمله «به نمایندگی از حکومت ایران» انجام شده است.
محمدنبی موسویفرد، امام جمعه اهواز در خطبههای نماز جمعه این شهر گفت: «لبنان خط قرمز جمهوری اسلامی است و آرامش منطقه تنها در صورتی پایدار میماند که حملات علیه حزبالله متوقف شود.»
او اضافه کرد: «در صورت کوچکترین تجاوز به خاک لبنان، دوران گفتوگو پایان مییابد.»
موسویفرد ادامه داد: «تنگه هرمز هرگز به دست دشمن نخواهد افتاد و نیروهای مسلح با آمادگی کامل آماده پاسخ به هرگونه تجاوز هستند و اقداماتی همچون مینگذاری یا دریافت عوارض در این تنگه با هدف حفظ امنیت پایدار منطقه انجام میشود.»
لامین یامال با پیشی گرفتن از کیلیان امباپه از رئال مادرید، به عنوان بهترین بازیکن فصل لالیگا انتخاب شد. این نخستین بار است که یامال این جایزه را کسب میکند. یامال ۱۸ ساله با به ثمر رساندن ۱۶ گل و ثبت ۱۲ پاس گل، نقش مهمی در قهرمانی بیستونهم بارسلونا در لیگ اسپانیا داشت.
ودات موریقی از مایورکا، پابلو فورنالس از رئال بتیس و نیکولا پپه از ویارئال نیز در کنار یامال و امباپه نامزد این جایزه بودند، اما این ستاره نوجوان بارسا پس از رأیگیری میان هواداران، کاپیتانهای باشگاهها و هیأتی از کارشناسان، این عنوان را از آن خود کرد.
یامال اگر در طول فصل به دلیل مصدومیتهای کشاله ران و همسترینگ چند بازی را از دست نمیداد، شاید حتی آمار بهتری هم ثبت میکرد.
او در مجموع ۲۸ بازی انجام داد و شش دیدار پایانی لیگ را به دلیل مصدومیت همسترینگ که در پیروزی ۱-۰ مقابل سلتاویگو دچار شد، از دست داد.
با این حال، او در فهرست تیم ملی اسپانیا برای جام جهانی قرار گرفته است، هرچند نگران بود که شاید این رقابتها را از دست بدهد. لوئیس دلا فوئنته، سرمربی لاروخا، گفته است او میتواند برای بازی افتتاحیه ۱۵ ژوئن برابر کیپورد آماده باشد.
امباپه با وجود اینکه فصل را با ۲۵ گل به عنوان بهترین گلزن لالیگا به پایان رساند، تنها اندکی بالاتر از موریقی از مایورکا که ۲۳ گل زد اما نتوانست مانع سقوط تیمش شود، از کسب این جایزه بازماند.
در بخشهای دیگر بهترینهای فصل، هانسی فلیک، سرمربی بارسلونا به عنوان مربی فصل انتخاب شد.
همچنین کارلوس اسپری از لوانته پس از زدن ۱۱ گل، از جمله ۱۰ گل در ۱۳ بازی پایانی که به تیمش کمک کرد از سقوط فرار کند، عنوان بازیکن جوان فصل را به دست آورد.
در نهایت، گل آردا گولر از رئال مادرید از میانه میدان برابر الچه به عنوان گل فصل انتخاب شد و خوان گارسیا، دروازهبان بارسلونا، برای مهار تماشاییاش مقابل همتیمی سابقش در اسپانیول، پِره مییا، جایزه بهترین مهار فصل را دریافت کرد.