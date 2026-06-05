فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، اعلام کرد اظهارات جمهوری اسلامی درباره شلیک اخطار به ناوهای آمریکایی در دریای عمان و عقبنشینی آنها به اقیانوس هند نادرست است.
سنتکام افزود که هیچ حملهای به شناورهای نیروی دریایی آمریکا صورت نگرفته و نیروهای آمریکایی همچنان آزادانه در آبهای منطقه به فعالیت خود ادامه میدهند.
پیشتر رسانههای ایران به نقل از روابطعمومی ارتش جمهوری اسلامی گزارش دادند در ادامه آنچه مقابله با «مزاحمتهای دریایی» آمریکا خوانده شد، موشک قدیر و پهپادهای تهاجمی نیروی دریایی ارتش بهصورت اخطاری به سوی چند ناوشکن در دریای عمان شلیک شدند.
ارتش جمهوری اسلامی نوشت: «ناوشکنهای دیدیجی-۱۰۳ و دیدیجی-۸۷ پس از این اقدام دریای عمان را به سمت اقیانوس هند ترک کردند.»
در بیانیه مرکز فرماندهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی آمده است در صورت نیاز، از موشکهای با برد بیشتر استفاده خواهد شد.
خانواده فاطمه سپهری، زندانی سیاسی، با ابراز نگرانی از وضعیت سلامتی او، خواستار رسیدگی فوری و فراهم شدن امکان درمان کامل و خارج از زندان برای این زندانی سیاسی شدند.
علی سپهری، برادر این زندانی سیاسی نوشت از مهر ۱۴۰۲ و پس از بازگرداندن سپهری به زندان بعد از عمل قلب باز، روند درمان او از تامین دارو تا انتخاب پزشک تحت نظر مسئولان زندان بوده و اخیراً نیز اعلام شده برخی داروهای قلب او به دلیل گرانی و نایاب شدن قابل تهیه نیست.
او همچنین گفت آزمایشها و نمونهبرداریهای مرتبط با بیماری روماتولوژی سپهری بهصورت ناقص انجام شده و امکان مراجعه دوباره به پزشک فراهم نشده است. سپهری حدود چهار ماه است از مشکلات شدید گوارشی رنج میبرد و با وجود تجویز سونوگرافی، زمان انجام آن هنوز مشخص نیست.
ژوزف عون، رییسجمهور لبنان، در مصاحبه با سیانان گفت منافع لبنان با منافع جمهوری اسلامی همسو نیست و تهران این کشور را به عنوان اهرم چانهزنی در مناقشه خود با آمریکا و اسرائیل به کار میگیرد.
او افزود جمهوری اسلامی تلاشی برای کمک به لبنان نمیکند و این لبنانیها هستند که بهای آن را میپردازند. عون گفت آتشبس با اسرائیل در وضعیت شکنندهای قرار دارد و لبنان بار دیگر در یکی از جدیترین مناقشههای منطقهای گرفتار شده است.
رییسجمهور لبنان با انتقاد از سپاه پاسداران گفت: «این کشور شما نیست، کشور ماست» و از تهران خواست از دخالت در امور لبنان دست بردارد.
همزمان با ادامه گمانهزنیها درباره سرنوشت مذاکرات تهران و واشینگتن، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، اعلام کرد موضوع ذخایر اورانیوم غنیشده در کانون هرگونه توافق یا تفاهم احتمالی با جمهوری اسلامی قرار دارد.
گروسی جمعه ۱۵ خرداد در حاشیه نشست شورای حکام در وین گفت مقامهای جمهوری اسلامی به آژانس اطلاع دادهاند که این ذخایر همچنان در همان مکان پیش از حملات نگهداری میشوند و برآورد فعلی آژانس نیز بر این فرض استوار است که مواد هستهای در همان محل قبلی هستند.
گروسی تاکید کرد سرنوشت ذخایر اورانیوم تهران در وهله اول یک موضوع سیاسی است و پس از آن، جنبههای فنی آن باید مورد بررسی قرار گیرد.
او پیششرط هرگونه ارزیابی دقیق در این خصوص را دسترسی آژانس به سایتهای هستهای ایران دانست و افزود این نهاد آمادگی دارد در صورت دستیابی به توافقی درباره این ذخایر، نقشآفرینی کند.
او خاطرنشان کرد تعهدات حقوقی حکومت ایران در قبال آژانس در هر شرایطی پابرجاست و باید بهطور کامل اجرا شود.
۱۴ خرداد، آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گزارشی به اعضای خود، بار دیگر خواستار توضیح فوری جمهوری اسلامی درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده شد و ناتوانی این نهاد در راستیآزمایی برنامه اتمی تهران را نگرانکننده خواند.
آژانس با ایران و آمریکا در تماس است
گروسی با اشاره به مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی اعلام کرد آژانس بهطور مستقیم در این گفتوگوها مشارکت ندارد، اما با هر دو طرف در تماس است.
گروسی با اشاره به روند مذاکرات افزود واشینگتن و تهران به دستیابی به توافق نزدیک شدهاند.
۱۴ خرداد، روزنامه اورشلیمپست نوشت پافشاری جمهوری اسلامی بر آزادسازی داراییهای مسدودشدهاش به یکی از مهمترین موانع در مسیر مذاکرات تهران و واشینگتن تبدیل شده است.
در کنار اختلافات بر سر آزادسازی داراییهای مسدودشده حکومت ایران و رفع تحریمها، تداوم اختلافات درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی، بحران تنگه هرمز و پرونده لبنان، چشمانداز دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ را با ابهامهای جدی مواجه کرده است.
حمله به تاسیسات هستهای پذیرفتنی نیست
صبح ۱۵ خرداد، گروسی در بیانیه افتتاحیه نشست شورای حکام تاکید کرد حمله به تاسیسات هستهای صلحآمیز «تحت هیچ شرایطی پذیرفتنی نیست» و همه طرفهای درگیر باید از هرگونه اقدام نظامی علیه این مراکز خودداری کنند. مدیرکل آژانس با اشاره به سفر اخیر خود به خاورمیانه و بازدید از نیروگاه هستهای براکه در امارات متحده عربی گفت حمله پهپادی به این نیروگاه، ایمنی هستهای را بهطور جدی به خطر انداخت.
او هشدار داد در صورت حمله مستقیم به نیروگاههای فعال، احتمال انتشار گسترده مواد رادیواکتیو و بروز پیامدهای زیستمحیطی و انسانی در مقیاس وسیع وجود دارد.
۲۷ اردیبهشت، یک پهپاد که از عراق به سوی امارات پرتاب شده بود، به یک ژنراتور در خارج از محدوده داخلی نیروگاه براکه، نخستین نیروگاه هستهای تجاری جهان عرب، اصابت کرد و باعث آتشسوزی شد.
دادگاهی در لاهه یک زن ۴۹ ساله هلندی را به اتهام مشارکت در جذب کودکسرباز برای داعش، همکاری با یک «سازمان تروریستی» و به خطر انداختن فرزندانش، مجرم شناخت. او در سال ۲۰۱۴ فرزندانش را به مناطق تحت کنترل داعش در سوریه برده بود.
خبرگزاری رویترز جمعه ۱۵ خرداد گزارش داد دادگاه منطقهای لاهه این زن را که تنها با نام «آیادا ک.» معرفی شده است، در روز جمعه به هفت سال زندان محکوم کرد.
بر اساس بیانیه دادگاه، او به «ارتکاب جنایت جنگی از طریق کمک و مشارکت در جذب یک کودکسرباز» محکوم شده است، چرا که اجازه داده بود پسر خردسالش به نیروهای داعش بپیوندد و سلاح به دست بگیرد.
دادگاه همچنین او را به اتهام «همکاری و مشارکت در فعالیتهای یک سازمان تروریستی و به خطر انداختن فرزندانش» مجرم شناخت.
دولت استرالیا ۱۶ اردیبهشت اعلام کرد ۱۳ نفر از اعضای خانوادههای استرالیایی مرتبط با گروه داعش که در اردوگاههای سوریه حضور دارند، قصد بازگشت به این کشور را دارند، اما کانبرا تاکید کرد برای بازگشت آنها هیچ کمکی ارائه نخواهد کرد.
تونی برک، وزیر امور داخلی استرالیا، گفت دولت با «محدودیتهای بسیار جدی» برای جلوگیری از ورود دوباره شهروندان استرالیایی به کشور روبهروست.
به گفته برک، این گروه شامل چهار زن و ۹ کودک است.
او گفت هر فردی که در بازگشت به کشور مظنون به فعالیت مجرمانه باشد، «بدون هیچ استثنایی با تمام قدرت قانون مواجه خواهد شد»؛ هرچند درباره اتهامهای احتمالی، توضیح بیشتری نداد.
چهارم دیماه ۱۴۰۴، دادستانی کل استانبول اعلام کرد نیروهای امنیتی ترکیه ۱۱۵ نفر از مظنونان وابسته به داعش را که قصد داشتند در جریان جشنهای کریسمس و سال نوی میلادی در این کشور دست به حمله بزنند، بازداشت کردهاند.
بر اساس این اطلاعیه، پلیس استانبول اطلاعاتی به دست آورده بود که نشان میداد اعضای داعش قصد دارند بهطور ویژه حملاتی را علیه غیرمسلمانان در ترکیه انجام دهند.