فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، اعلام کرد اظهارات جمهوری اسلامی درباره شلیک اخطار به ناوهای آمریکایی در دریای عمان و عقب‌نشینی آن‌ها به اقیانوس هند نادرست است.

سنتکام افزود که هیچ حمله‌ای به شناورهای نیروی دریایی آمریکا صورت نگرفته و نیروهای آمریکایی همچنان آزادانه در آب‌های منطقه به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

پیشتر رسانه‌های ایران به نقل از روابط‌عمومی ارتش جمهوری اسلامی گزارش دادند در ادامه آنچه مقابله با «مزاحمت‌های دریایی» آمریکا خوانده شد، موشک قدیر و پهپادهای تهاجمی نیروی دریایی ارتش به‌صورت اخطاری به سوی چند ناوشکن در دریای عمان شلیک شدند.

ارتش جمهوری اسلامی نوشت: «ناوشکن‌های دی‌دی‌جی-۱۰۳ و دی‌دی‌جی-۸۷ پس از این اقدام دریای عمان را به سمت اقیانوس هند ترک کردند.»

در بیانیه مرکز فرماندهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی آمده است در صورت نیاز، از موشک‌های با برد بیشتر استفاده خواهد شد.