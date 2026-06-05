پنجاهوپنجمین دوره رزمایش عملیات بالتیک موسوم به «بالتوپس ۲۰۲۶» پنجشنبه ۱۴ خرداد با خروج ۲۰ کشتی متعلق به کشورهای عضو ناتو از بندر گدنیا در لهستان آغاز شد؛ رزمایشی که با رهبری ناوگان ششم نیروی دریایی آمریکا برگزار میشود.
بالتوپس مهمترین رزمایش سالانه دریایی در منطقه دریای بالتیک است و با هدف تقویت هماهنگی عملیاتی، آمادگی رزمی و بازدارندگی ناتو برگزار میشود. این رزمایش در حالی انجام میشود که آمریکا همزمان درگیر تنشهای نظامی و سیاسی با جمهوری اسلامی در خاورمیانه است و بر تقویت حضور نظامی خود در مناطق مختلف تاکید دارد.
یاروسواف زیمینسکی، بازرس نیروی دریایی لهستان، در نشست پیش از آغاز رزمایش گفت: «بالتوپس فقط یک تمرین نیست، بلکه نمادی از همبستگی و آمادگی ما برای انجام تعهدات مشترک است.»
این رزمایش برای نخستین بار از سال ۱۹۷۲ تحت فرماندهی و کنترل فرماندهی مشترک نیروهای ناتو در برونسوم هلند انجام میشود. جان مید، معاون فرمانده این ستاد، گفت بالتوپس با هدف بازدارندگی در برابر تهدیدهای روسیه، تقویت آمادگی عملیاتی و افزایش انسجام ائتلاف برگزار میشود.
در دو هفته آینده، نیروهای آمریکا و متحدان ناتو در حوزههایی مانند عملیات آبیخاکی، دفاع هوایی و جنگ ضدزیردریایی تمرین خواهند کرد. حدود ۶ هزار نیرو از ۱۵ کشور از جمله آمریکا در این رزمایش مشارکت دارند.