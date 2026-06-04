محسن رضایی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، پنجشنبه در مصاحبهای با صداوسیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد که پیشنویس فعلی تفاهمنامه در حال مذاکره برای پایان دادن به جنگ میان ایران و ایالات متحده دارای ابهاماتی است که باید روشن شوند.
رضایی افزود که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، تلاش میکند حکومت ایران را تحت فشار قرار دهد تا شرایط او را بپذیرد و شرایط تهران را در وضعیتی مبهم نگه دارد.
مشاور مجتبی خامنهای همچنین پیشتر به صداوسیما گفت که آمریکا منتظر «چراغ سبز» جمهوری اسلامی است و تهران تا به «همه حقوق» خود دسترسی پیدا نکند، این چراغ سبز را به هیچ کسی نشان نخواهد داد.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، به المیادین گفت که شواهدی وجود دارد که آمریکا و اسرائیل از حریم هوایی و خاک امارات متحده عربی علیه جمهوری اسلامی استفاده کردهاند.
او افزود: «مدارکی از مشارکت مستقیم ابوظبی در برخی عملیات در دست است.»
عراقچی همچنین دلیل تیرگی روابط تهران-ابوظبی را حضور اسرائیل در امارات متحده عربی و روابط نزدیک این کشور با تلآویو خواند.
در حالی که آمریکا، لبنان و اسرائیل از توافقی جدید برای اجرای اتشبس خبر دادهاند، حزبالله این توافق را رد کرده و هشدار داده است که تا زمان ادامه حملات و حضور نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان، شمال اسرائیل نیز در امان نخواهد بود.
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان، پنجشنبه ۱۴ خرداد توافق آتشبس اعلامشده میان لبنان و اسرائیل را رد کرد و هشدار داد که تا زمانی که حملات اسرائیل ادامه داشته باشد، شمال اسرائیل نیز در امنیت نخواهد بود.
قاسم در بیانیهای اعلام کرد: «تا زمانی که روستاهای ما ناامن هستند، بمباران میشوند و مردم ما کشته میشوند، شهرکهای شمال اسرائیل نیز در امنیت نخواهند بود.»
دبیرکل حزبالله تاکید کرد هرگونه اتشبس باید شامل توقف کامل حملات اسرائیل و خروج نیروهای این کشور از جنوب لبنان باشد.
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یخیل مایکل لایتر، سفیر اسرائیل در آمریکا با انتقاد از مخالفت حزبالله با توافق صلح میان اسرائیل و لبنان، اعلام کرد حزبالله و جمهوری اسلامی در تلاشند امید به صلح را از بین ببرند.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اسرائیل از شهروندان خود دفاع خواهد کرد. لبنان شایسته آیندهای است که توسط دولت خودش شکل بگیرد؛ نه توسط یک سازمان تروریستی مورد حمایت ایران.»
او افزود: «در میز مذاکره، امید واقعی برای گشودن فصلی جدید از امنیت و صلح وجود داشت. حزبالله و ایران در تلاشاند آن امید را نابود کنند. آنها نباید موفق شوند.»
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد مارکو روبیو، وزیر خارجه این کشور، در دیدار با جراح جابر الاحمد الصباح، همتای کویتی خود بر پایبندی واشینگتن به امنیت کویت و بازگرداندن آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کرده است.
بر اساس این گزارش، روبیو همچنین تاکید کرد که تهران نباید به سلاح هستهای دست پیدا کند.
خبرگزاری کویت نیز گزارش داد که وزیر خارجه این کشور و وزیر خارجه آمریکا در واشینگتن درباره همکاری راهبردی مستحکم میان «دو کشور دوست» گفتوگو کردند.
بر اساس این گزارش، «در جریان این نشست، حملات مکرر حکومت ایران علیه دولت کویت محکوم شد و بر حق کامل این کشور برای اتخاذ اقدامات لازم جهت حفظ حاکمیت و تمامیت ارضیاش تاکید شد.»
خبرگزاری کویت افزود که دو وزیر «همچنین بر اهمیت ادامه هماهنگی مشترک در سطوح و زمینههای مختلف، در پرتو شرایط حساسی که منطقه با آن روبهرو است، تاکید کردند.»
در حالی که آمریکا، لبنان و اسرائیل از توافقی جدید برای اجرای اتشبس خبر دادهاند، حزبالله این توافق را رد کرده و هشدار داده است که تا زمان ادامه حملات و حضور نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان، شمال اسرائیل نیز در امان نخواهد بود.
رد توافق از سوی حزبالله
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان، پنجشنبه ۱۴ خرداد توافق آتشبس اعلامشده میان لبنان و اسرائیل را رد کرد و هشدار داد که تا زمانی که حملات اسرائیل ادامه داشته باشد، شمال اسرائیل نیز در امنیت نخواهد بود.
قاسم در بیانیهای اعلام کرد: «تا زمانی که روستاهای ما ناامن هستند، بمباران میشوند و مردم ما کشته میشوند، شهرکهای شمال اسرائیل نیز در امنیت نخواهند بود.»
دبیرکل حزبالله تاکید کرد هرگونه اتشبس باید شامل توقف کامل حملات اسرائیل و خروج نیروهای این کشور از جنوب لبنان باشد.
توافق واشینگتن و شروط آتشبس
این موضعگیری در حالی مطرح میشود که ایالات متحده، لبنان و اسرائیل در ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ در پایان چهارمین دور مذاکرات سهجانبه در واشنگتن، از توافق برای اجرای آتشبس خبر دادند.
در بیانیه مشترک منتشرشده از سوی وزارت امور خارجه آمریکا آمده است که آتشبس مشروط به توقف کامل حملات حزبالله و خروج تمامی نیروهای این گروه از منطقه جنوب رود لیتانی است.
سه طرف همچنین توافق کردند «مناطق آزمایشی» در جنوب لبنان ایجاد شود که در آن ارتش لبنان کنترل انحصاری امنیتی را در اختیار داشته باشد و هیچ بازیگر مسلح غیردولتی اجازه فعالیت نداشته باشد.
واکنش مقامهای لبنان
در واکنش به این توافق، نواف سلام، نخستوزیر لبنان، چهارشنبه ۱۳ خرداد، اعلام کرد ارتش لبنان بهزودی استقرار در این مناطق آزمایشی را آغاز خواهد کرد.
او گفت: «گام بعدی، عملی و ملموس است؛ استقرار ارتش لبنان در مناطق ازمایشی به عنوان مرحله نخست.»
سلام افزود این اقدام به معنای چشمپوشی از حق لبنان برای دستیابی به خروج کامل نیروهای اسرائیلی نیست، بلکه این هدف را نزدیکتر میکند.
جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، نیز چارچوب پیشنهادی امریکا را «آخرین فرصت برای دستیابی به آتشبس جامع و دائمی» توصیف کرد.
مخالفت اسرائیل با عقبنشینی
در سوی دیگر، اسرائیل اعلام کرده است که فعلا عملیات نظامی خود را متوقف نخواهد کرد.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، گفت: «اسرائیل فعلا به عملیات زمینی و حملات خود ادامه خواهد داد.»
او تاکید کرد که نیروهای اسرائیلی در منطقه امنیتی جنوب لبنان باقی خواهند ماند و ارتش اسرائیل به هدف قرار دادن زیرساختهای حزبالله ادامه میدهد.
ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، نیز توافق را «اشتباهی جدی» توصیف کرده و نسبت به توانایی ارتش لبنان برای اجرای ان ابراز تردید کرده است.
ادامه درگیریها در جنوب لبنان
منابع لبنانی و رویترز از حملات هوایی متعدد اسرائیل در جنوب این کشور خبر دادهاند. ارتش اسرائیل نیز اعلام کرده است که یک عضو حزبالله را در شمال رود لیتانی کشته و یک انبار بزرگ تسلیحاتی متعلق به این گروه را کشف کرده است.
لبنان؛ گره مذاکرات تهران و واشنگتن
همزمان با ادامه مذاکرات غیرمستقیم تهران و واشنگتن، لبنان به یکی از گرههای اصلی این رایزنیها تبدیل شده است؛ جمهوری اسلامی اعلام کرده که هرگونه توافق برای پایان جنگ و کاهش تنشهای منطقهای باید شامل اتشبس در لبنان نیز باشد.
اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس، شاخه برونمرزی سپاه پاسداران، پنجشنبه ۱۴ خرداد گفت «کف خواستههای مقاومت» عقبنشینی اسرائیل به مواضع پیش از آغاز جنگ است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، هم چهارشنبه اعلام کرد که «هیچ پیشرفت ملموسی» در مذاکرات برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه حاصل نشده است.
عراقچی گفت کانالهای ارتباطی با ایالات متحده همچنان باز هستند، اما هشدار داد هرگونه حمله اسرائیل به بیروت، پایتخت لبنان، در چارچوب عملیات علیه حزبالله میتواند به «از سرگیری کامل» درگیری میان جمهوری اسلامی و آمریکا منجر شود.
در حالی که اختلاف بر سر شرایط اجرای آتشبس همچنان ادامه دارد، قرار است لبنان و اسرائیل در هفته منتهی به اول تیر بار دیگر گفتوگوهای سیاسی و امنیتی را با میانجیگری آمریکا از سر بگیرند. این مذاکرات با هدف حل اختلافات باقیمانده و دستیابی به توافقی جامع برگزار خواهد شد.