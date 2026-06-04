دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در نشست کابینه در کاخ سفید با اشاره به مذاکرات جاری و وضعیت تنگه هرمز گفت یکی از محورهای اصلی توافق، بازگشایی فوری تنگه هرمز برای عبور و مرور کشتی‌ها است و تأکید کرد آمریکا «هم در میدان نبرد و هم در عرصه دیپلماسی» پیروز خواهد شد.

رییس‌جمهوری آمریکا مدعی شد توان نظامی جمهوری اسلامی به‌شدت تضعیف شده و گفت: «آن‌ها دیگر نیروی دریایی و نیروی هوایی مؤثری ندارند. ما تقریباً همه توان نظامی و ساختار رهبری آن‌ها را نابود کرده‌ایم.»

او در پاسخ به پرسشی درباره احتمال ازسرگیری جنگ در صورت کشته شدن نیروهای آمریکایی توسط حکومت ایران گفت چنین اقدامی می‌تواند دلیل کافی برای اقدام نظامی جدید باشد و در آن صورت آمریکا «بسیار سریع» واکنش نشان خواهد داد.

ترامپ همچنین درباره ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران گفت آمریکا در مقطعی گزینه خارج کردن این مواد را بررسی کرده بود، اما به دلیل نیاز به حضور طولانی‌تر نیروهای آمریکایی از این طرح صرف‌نظر شد. به گفته او، واشینگتن همچنان توانایی دسترسی به این مواد را دارد.

وی افزود آمریکا با استفاده از سامانه‌های پیشرفته نظارتی و امکانات فضایی، تمامی مناطق مورد نظر را به‌طور کامل زیر نظر دارد و هرگونه تحرک را رصد می‌کند.

ترامپ درباره احتمال دیدار با مجتبی خامنه‌ای نیز گفت شخصاً تمایلی ندارد و چنین پیشنهادی را هم مطرح نکرده است، اما اگر چنین دیداری انجام شود، با احترام برخورد خواهد کرد.