ارتش اسرائیل در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد در حمله‌ای مشترک از هوا و دریا، به‌همراه شاباک، شماری از مقامات ارشد دستگاه امنیت عمومی حماس را در شمال نوار غزه هدف قرار داده و کشته است.

به گفته ارتش اسرائیل، دستگاه امنیت عمومی حماس نهادی مرکزی و محرمانه است که مسئول تامین امنیت رهبران این گروه، هماهنگی ارتباطات و نشست‌های آن‌ها و جمع‌آوری اطلاعات برای کمک به تصمیم‌گیری و اجرای طرح‌ها علیه اسرائیل است.

در این حمله، حسن رباح حسن لبد، جانشین رئیس امنیت عمومی حماس، به‌همراه عصام امین شلاش شبیر، عبدالله عطا یونس ابو کلوب و محمد نعمان زکی ابو مرق، از دیگر مقام‌های ارشد این نهاد، کشته شدند.

ارتش اسرائیل اعلام کرد این افراد به‌دلیل مشارکت در بازسازی ساختار حماس و کمک به فعالیت‌های آن هدف قرار گرفتند و پیش از حمله، اقداماتی برای کاهش آسیب به غیرنظامیان، از جمله استفاده از مهمات دقیق و نظارت هوایی، انجام شده است.

ارتش اسرائیل افزود نیروهایش تحت فرماندهی منطقه جنوب در منطقه مستقر هستند و به فعالیت برای رفع هرگونه تهدید فوری ادامه خواهند داد.