شروع طوفانی نیکس در فینال انبیای؛ اسپرز در خانه تسلیم شد
سنآنتونیو اسپرز بامداد پنجشنبه در ورزشگاه خانگی خود با نتیجه ۱۰۵ به ۹۵ مغلوب مهمانش، نیویورک نیکس، شد. دو تیم در این مسابقه نمایش کمدقتی داشتند و درصد شوتهای موفق آنها بسیار پایین بود.
سنآنتونیو اسپرز بامداد پنجشنبه در ورزشگاه خانگی خود با نتیجه ۱۰۵ به ۹۵ مغلوب مهمانش، نیویورک نیکس، شد. دو تیم در این مسابقه نمایش کمدقتی داشتند و درصد شوتهای موفق آنها بسیار پایین بود.
ویکتور ومبانیاما، ستاره فرانسوی سنآنتونیو، با وجود کسب ۲۶ امتیاز، شب ناموفقی را پشت سر گذاشت و تنها ۶ شوت از ۲۱ شوت او وارد سبد شد.
جولین شامپانی در نیمه اول با درخشش خود سنآنتونیو را پیش انداخت، اما این برتری دوام نیاورد.
بازیکنان نیویورک، که پس از ۱۰ روز استراحت وارد زمین شده بودند، در نیمه دوم بازی را در دست گرفتند.
جیلن برانسون با کسب ۳۰ امتیاز و کارل-آنتونی تاونز نیز با ۱۸ امتیاز، نقش مهمی در این پیروزی داشتند.
بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد که برخی اعضای خانواده گلیزر پس از بیش از دو دهه مالکیت منچستریونایتد، در حال بررسی فروش بخشی یا تمام سهام خود در این باشگاه هستند؛ خبری که باعث رشد ۷ درصدی ارزش سهام باشگاه در معاملات پس از ساعات بازار شد.
برخی اعضای خانواده گلیزر، مالکان اصلی باشگاه منچستریونایتد، در حال بررسی فروش بخشی یا تمام سهام خود در این باشگاه هستند؛ تحولی که میتواند به یکی از مهمترین تغییرات مالکیتی در فوتبال اروپا طی سالهای اخیر تبدیل شود.
به گزارش بلومبرگ و به نقل از منابع آگاه، چند تن از سهامداران خانواده میلیاردر گلیزر در حال بررسی گزینه واگذاری سهام خود در باشگاه منچستریونایتد هستند. این مذاکرات هنوز در مراحل اولیه قرار دارد، اما گفته میشود برخی اعضای خانواده تلاش میکنند سایر بستگان خود را نیز برای مشارکت در فروش سهام متقاعد کنند.
انتشار این گزارش با واکنش مثبت بازار روبهرو شد و سهام منچستریونایتد که در بورس نیویورک معامله میشود، در معاملات پس از پایان ساعات رسمی بازار حدود ۷ درصد افزایش یافت.
خانواده گلیزر از سال ۲۰۰۵ مالک منچستریونایتد هستند و طی بیش از دو دهه گذشته همواره با انتقاد شدید بخش قابل توجهی از هواداران این باشگاه روبهرو بودهاند. منتقدان معتقدند این خانواده با تحمیل بدهیهای سنگین به باشگاه، هزینهکردهای نامتوازن در بازار نقل و انتقالات و بیتوجهی به زیرساختهای ورزشی، به جایگاه تاریخی منچستریونایتد آسیب زدهاند.
گزارش جدید در حالی منتشر میشود که بیش از دو سال از فروش حدود ۲۹ درصد از سهام باشگاه به جیم رتکلیف، رییس گروه صنعتی INEOS، میگذرد. این معامله کنترل فعالیتهای فوتبالی باشگاه را به رتکلیف واگذار کرد و نقطه عطفی در ساختار مدیریتی منچستریونایتد به شمار میرفت.
رتکلیف از زمان ورود به باشگاه تلاش کرده روند نزولی منچستریونایتد را متوقف کند. مدیریت جدید اقداماتی از جمله کاهش تعداد کارکنان، بازنگری در ساختار هزینهها و افزایش قیمت بلیط مسابقات را در دستور کار قرار داده است؛ اقداماتی که با واکنشهای متفاوتی از سوی هواداران همراه بوده است.
از نظر ورزشی نیز منچستریونایتد پس از چند فصل دشوار، نشانههایی از بازگشت به جمع مدعیان فوتبال اروپا را نشان داده است. این تیم تحت هدایت مایکل کریک فصل جاری لیگ برتر انگلیس را در جایگاه سوم به پایان رساند و برای نخستین بار در دو فصل اخیر موفق به کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا شد.
بر اساس دادههای بازار، سهام منچستریونایتد روز چهارشنبه با قیمت ۲۱.۱۱ دلار بسته شد که ارزش این باشگاه را به حدود ۳.۶۴ میلیارد دلار رساند.
در حالی که باشگاه منچستریونایتد به درخواست رویترز برای اظهارنظر درباره این گزارش پاسخی نداده و نمایندگان خانواده گلیزر نیز واکنشی نشان ندادهاند، انتشار خبر بررسی فروش سهام بار دیگر گمانهزنیها درباره آینده مالکیت یکی از مشهورترین باشگاههای فوتبال جهان را افزایش داده است.
اگر مذاکرات داخلی خانواده گلیزر به نتیجه برسد، منچستریونایتد ممکن است پس از بیش از ۲۰ سال شاهد بزرگترین تغییر در ساختار مالکیت خود از زمان خرید باشگاه توسط این خانواده آمریکایی باشد.
گری لینهکر، ستاره سابق فوتبال انگلستان و مجری سرشناس ورزشی، درباره جام جهانی ۲۰۲۶ به سایت اتلتیک گفت: «میزبان اصلی در نوعی جنگ با یکی از کشورهای حاضر در مسابقات است. با این «ترامپیسم» پیشبینی اتفاقات روزانه غیرممکن است و اینکه آیا جام جهانی تحت تأثیر قرار میگیرد یا نه.»
او گفت: «از این نظر کمی نگرانم. فکر میکنم خیلیها همین حس را دارند.»
لینهکر البته معتقد است که جام جهانی بهیادماندنی در پیش خواهد بود.
او میگوید: «چند جام جهانی بازی کردهام و پوشش دادهام و همیشه چیزی هست؛ تجربه پیش از تورنمنت همیشه کمی «اوه خدا، دوباره شروع شد» است. ۲۰۱۴ برزیل را به یاد بیاور. تظاهرات عظیمی در خیابانها بود؛ مردم خشمگین بودند که پول برای ورزشگاهها خرج شده بهجای زیرساخت و بهداشت.»
لینهکر در ادامه گفت: «۲۰۱۸ چهار سال پس از اشغال کریمه توسط روسیه بود، پس آن مسائل وجود داشت. جام جهانی قبلی در قطر، مسئله حقوق LGBT، مرگ کارگران در ساخت ورزشگاهها و فساد مربوط به واگذاری میزبانی مطرح بود. اما وقتی شروع شدند، همهشان عالی و بهیادماندنی شدند و مسائل پیش از تورنمنت فراموش شد.»
او اما میگوید نگران قیمت بلیتهاست: «نگرانی بزرگ دیگرم قیمت بلیتهاست. نمیفهمم فیفا چه میکند. لذت جام جهانی این است که هواداران برزیلی هزارانهزار میآیند، آرژانتینیها، هلندیها با لباس نارنجی، ما و همه هواداران دنیا. اما آیا فیفا آنها را از بازار بیرون میکند؟ آیا کاملاً شرکتی خواهد شد؟»
لینهکر گفت: «مردم چطور از عهده این قیمتها برمیآیند؟ در قطر شنیدم هواداران آرژانتینی ماشینهایشان را فروخته بودند تا بیایند. این بار کافی نخواهد بود.»
آیا باید انتظار مونولوگ مشابه آنچه پیش از اولین بازی قطر در بیبیسی اجرا کرد داشته باشیم؛ وقتی آن را «بحثبرانگیزترین جام جهانی تاریخ» نامید؟
او در پاسخ میگوید: «صادق خواهیم بود، درباره نگرانیها صحبت میکنیم. اما مونولوگ نخواهم داشت، چون حالوهوای ما نیست. در بیبیسی متفاوت بود. هر کشوری مسائل خودش را دارد. میتوان درباره حقوق LGBT حرف زد که شامل بسیاری کشورها میشود. اگر هنوز در بیبیسی بودم، با توجه به اینکه چهار سال پیش انجام دادم، میگفتم شاید حالا هم باید انجام دهیم.»
لینهکر گفت: «اما درباره مسائل روز صحبت میکنیم، مثل قیمت بلیتها. و اگر اتفاقی بیفتد، مثلاً پلیس هواداران را بازداشت کند، که فکر نمیکنم چنین کند، پوشش خواهیم داد.»
لینهکر در عین حال تاکید کرد: «برخلاف دوران حضورم در بیبیسی، قرار نیست برنامه را با مونولوگهای سیاسی آغاز کنم.»
جدایی از بیبیسی مثل طلاق بود
لینهکر در بخشی از این گفتگو درباره پایان همکاری خود با بیبیسی، رابطهاش با این شبکه را به یک «ازدواج» تشبیه کرد و گفت: «این رابطه سالهای طولانی ادامه داشت، اما به تدریج به نقطهای رسید که پایان یافت.»
او درباره حاشیههای مربوط به انتشار یک پست در شبکههای اجتماعی و استفاده از ایموجی موش نیز گفت: «تنها حسرت من این است که آن ایموجی را ندیدم. به محض اینکه متوجه شدم، پست را حذف کردم و عذرخواهی کردم.»
شش ماه پس از ترک بیبیسی، او اعلام کرد که «گولهنگر»، شرکت رسانهای مستقلی که در سال ۲۰۱۴ همراه با تونی پاستور، مدیر پیشین ITV Sport، برای ساخت مستندهای فوتبالی تأسیس کرده بود، قراردادی به ارزش ۱۴ میلیون پوند (۱۸.۹ میلیون دلار) با نتفلیکس امضا کرده است تا نسخههای روزانه پادکست بسیار محبوب «The Rest is Football» (همهچیز فوتبال است) را در طول جام جهانی از استودیویی مشرف به میدان تایمز نیویورک پخش کند.
یک ماه بعد، شرکت سرمایهگذاری مستقر در لسآنجلس «چرنین گروپ» اعلام کرد که کمی کمتر از یکچهارم سهام گولهنگر را خریداری کرده است؛ شرکتی که اکنون ۲۵۰ هزار مشترک پولی دارد، علاوه بر میلیونها شنوندهای که هر بیست دقیقه یا بیشتر چند آگهی را تحمل میکنند.
هیچیک از طرفین مبلغ پرداختی را اعلام نکردند، اما شایعات صنعت رسانه میگوید این معامله ارزش کسبوکاری را که زمانی تنها یک فعالیت جانبی بود، بسیار بالاتر از ۱۰۰ میلیون پوند (۱۳۵ میلیون دلار) ارزیابی کرده است.
لینهکر میگوید: «عالی است و امیدوارم به رشد ما، بهویژه در آمریکا، کمک کند.»
نخستین قسمت «The Rest is Football» در ۲۰ خرداد، در آستانه آغاز مسابقات، پخش خواهد شد و در مجموع ۴۰ قسمت تا روز فینال، برنامهریزی شده است. آلن شیرر، همکار همیشگی لینهکر و مهاجم سابق انگلیس که همچنان همکار بیبیسی است، بهصورت حضوری در کنار او خواهد بود.
یواخیم کلمنت، اقتصاددان آلمانی که با ابداع یک فرمول ریاضی قهرمانان جامهای جهانی ۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ درست پیشبینی کرده بود، تازهترین پیشبینی خود را برای جام جهانی ۲۰۲۶ منتشر کرده است. مدل آماری او بهطور شگفتانگیزی هلند را بهعنوان قهرمان بعدی جهان معرفی میکند.
به نوشته اسبیاس پیش از جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل، مدل کلمنت، آلمان را بهعنوان مدعی اصلی معرفی کرد. چهار سال بعد، فرانسه را گزینه نخست دانست و پیش از قطر ۲۰۲۲ نیز با پیشبینی قهرمانی آرژانتین بار دیگر شگفتی آفرید.
این بار او روی یک مدعی نهچندان مطرح شرط بسته و پیشبینی کرده هلند قهرمان خواهد شد.
پیشبینیای که برخلاف اغلب برآوردهای سنتی است که معمولاً فرانسه، آرژانتین، اسپانیا یا انگلیس را مدعیان اصلی میدانند.
هلند تاکنون قهرمان جام جهانی نشده، اما با رسیدن به فینالهای ۱۹۷۴، ۱۹۷۸ و ۲۰۱۰ نایبقهرمان جهان شده است.
تیم ملی هلند در حال حاضر در رده هفتم رنکینگ فیفا قرار دارد. شرکتهای شرطبندی نیز بهطور کلی هلند را هشتمین مدعی قهرمانی میدانند؛ اسپانیا بخت نخست محسوب میشود و پس از آن فرانسه و انگلیس قرار دارند.
کلمنت به SBS هلندی گفت: «وقتی مدل و شبیهسازیها نشان دادند هلند قهرمان میشود، کمی تعجب کردم. بهویژه با توجه به اینکه شبیهسازی نشان میداد هلند مسیر بسیار، بسیار دشواری تا فینال دارد.»
هلند در مرحله گروهی با ژاپن، سوئد و تونس همگروه است و نخستین بازی خود را ۲۵ خرداد در ورزشگاه دالاس برابر ژاپن برگزار میکند.
کلمنت پیشبینی میکند هلند در مراحل حذفی مراکش و کانادا را شکست دهد و در یکچهارم نهایی نیز از سد فرانسه عبور کند.
او گفت: «فرانسه از نظر منطقی شانس بیشتری برای پیروزی برابر هلند دارد، چون یکی از بهترین تیمهای حال حاضر جهان است. اما در هر روز و هر مسابقه، شانس نقش مهمی ایفا میکند و در واقع حدود ۵۰ درصد نتیجه به شانس بستگی دارد.»
به گفته او، هلند در نیمهنهایی به مصاف اسپانیا میرود: «اگر هلند به نیمهنهایی برسد، در موقعیتی خواهد بود که اعتمادبهنفس زیادی پیدا کرده و باور دارد میتواند هر تیمی را شکست دهد. به نظرم شانس برد مقابل اسپانیا کاملاً پنجاهپنجاه است و اگر اسپانیا را ببرد، مسیر قهرمانی باز خواهد شد.»
بر اساس فرمول او، فینال میان هلند و پرتغال برگزار میشود؛ پرتغالی که ششمین مدعی قهرمانی به شمار میرود.
این پیشبینی همچنین شامل چند شگفتی دیگر در مسیر رقابتهاست؛ از حذفهای غیرمنتظره گرفته تا تیمهایی که میتوانند نظم همیشگی فوتبال ملی را بر هم بزنند.
این پیشبینی میگوید پرتغال در مرحله یکچهارم، آرژانتین را حذف میکند و در نیمه نهایی انگلیس را شکست میدهد و فینالیست میشود.
برخلاف پیشبینیهایی که صرفاً بر عملکرد ورزشی تکیه دارند، مدل کلمنت مجموعهای از متغیرهای آماری، اقتصادی و جمعیتی را برای برآورد احتمال موفقیت تیمها در جام جهانی ترکیب میکند.
مدل اقتصادسنجی اختصاصی کلمنت پنج عامل را برای موفقیت یک تیم اندازهگیری میکند: تولید ناخالص داخلی سرانه، جمعیت، دما، امتیاز رنکینگ فیفا و امتیاز میزبانی.
او توضیح داد: «مدل من از شاخصهای اقتصادی و اقلیمی برای سنجش قدرت تیمها استفاده میکند و هرچه دو تیم به هم نزدیکتر باشند، نقش شانس در یک مسابقه خاص بیشتر میشود.»
خود این تحلیلگر آلمانی بارها تأکید کرده که فرمولش قرار نیست بینقص و قطعی باشد و بخش بزرگی از فوتبال همچنان به شانس و شرایطی وابسته است که پیشبینی آنها ناممکن است.
با این حال، پس از سه پیشبینی پیاپی درست، هر محاسبه تازهای از سوی او بهطور طبیعی مورد توجه قرار میگیرد.
هرچند خود این اقتصاددان تأکید میکند مدلش هیچ تضمینی ارائه نمیدهد، اما سابقه سه پیشبینی موفق او باعث شده این یکی از پرگفتوگوترین پیشبینیها در آستانه ۲۰۲۶ باشد.
اگر او بار دیگر درست از آب درآید، هلند نهتنها نخستین ستاره خود را کسب خواهد کرد، بلکه نشان خواهد داد «ریاضیدان جام جهانی» همچنان فرمولی در اختیار دارد که نمیتوان بهسادگی نادیدهاش گرفت.
نشریه اکیپ فرانسه در گزارشی درباره آمار بازیکنان دعوت شده به جام جهانی ۲۰۲۶ نوشته است: «پنج لیگ بزرگ اروپایی، همانطور که انتظار میرفت، بیشترین بازیکن را به جام جهانی میفرستند. انگلیس در صدر قرار دارد؛ ۱۶۶ بازیکن دعوتشده در فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۵ در لیگ برتر بازی میکردند.»
و شگفتانگیز اینکه چمپیونزشیپ، لیگ دست دوم انگلستان هم با ۳۷ بازیکن، در جمع ۱۰ لیگ پر بازیکن جام جهانی ۲۰۲۶ است. حتی بیشتر سری آ برزیل (۳۲ بازیکن)، لیگ برتر پرتغال و لیگ ستارگان قطر (هر کدام ۲۹ بازیکن).
و جالبتر از همه اینها جایگاه ششم لیگ حرفهای عربستان سعودی در این ردهبندی و پس از «بیگ فایو» است؛ این لیگ آسیایی در جام جهانی پیش رو، ۴۶ نماینده دارد.
پس از لیگ برتر انگلستان، بوندس لیگا با ۱۰۱ بازیکن، لالیگا با ۸۲ بازیکن، لیگ یک فرانسه با ۸۱ و سری آ ایتالیا با ۶۶ بازیکن، بیشترین نماینده در میان ۱۲۴۸ بازیکن حاضر را در بزرگترین تورنمنت فوتبال دنیا دارند.
اما بیشترین نماینده را در جام جهانی، منچسترسیتی با ۱۹ بازیکن، بایرن مونیخ با ۱۸ بازیکن، آرسنال و پاریسنژرمن هرکدام با ۱۶ بازیکن، بارسلونا با ۱۴ بازیکن و سپس منچستر یونایتد و کریستال پالاس با ۱۳ بازیکن، بیشترین نماینده را در جام جهانی دارند.
و عجیب اینجاست که با حذف بازیکنان رئال مادرید از تیم ملی اسپانیا، این تیم حتی به اندازه الهلال و النصر که هر کدام ۱۱ بازیکن در جام جهانی دارند، هم نماینده در این مسابقات ندارد. رئال، ثروتمندترین باشگاه دنیا فقط ۱۰ بازیکن در جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد داشت.
در کل دنیا، ۴۴۹ باشگاه از ۷۱ کشور، حداقل یک نماینده در فهرست بازیکنان منتخب جام جهانی کانادا، آمریکا و مکزیک دارند.
و البته عجیب اینجاست که از میان ۴۸ تیم حاضر در جام جهانی، شش تیم هیچ بازیکنی از لیگ داخلی فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۵ در فهرست خود ندارند؛ کیپورد، کوراسائو، ساحل عاج، جمهوری دموکراتیک کنگو، سنگال و اروگوئه.
در مقابل، تیم ملی انگلستان (۲۱ بازیکن از ۲۶ نفر) و آلمان (۱۹ از ۲۶) بهشدت به بازیکنان شاغل در لیگهای داخلی خود تکیه کردهاند؛ همانطور که جمهوری چک و اسپانیا (۱۷ از ۲۶) نیز چنین کردهاند. در تیم ملی ایران هم ۱۷ بازیکن از لیگ برتر انتخاب شدهاند و ۹ بازیکن منتخب امیر قلعهنویی، در لیگهای خارجی بازی میکنند.
مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال درباره اجازه اقامت ۴۸ ساعته تیم ملی در آمریکا برای هر بازی گفت: «آنها (آمریکا) که برای ما نمیتوانند برای تعیین تکلیف کنند، ما میهمان فیفا هستیم و با فیفا دراینباره صحبت میکنیم. ممکن است نظر آنها این باشد، اما مهم توافقی است که با فیفا داریم.»
این اظهارات تاج درحالی است که پیشتر گاتزتا دلو اسپورت گزارش داده بود که تیم ملی فوتبال در جام جهانی ۲۰۲۶، در هر بار ورود به آمریکا، فقط ۴۸ ساعت در این کشور حضور خواهد داشت.
پس از تمایل نداشتن آمریکا به میزبانی از ایران، کمپ اصلی تیم ملی به تیخوانای مکزیک منتقل شد و این تیم تنها برای برگزاری مسابقات به آمریکا سفر میکند.
تاج در روزهای گذشته بر توافق با فیفا برای حضور در آمریکا تاکید زیادی کرده است، این درحالی است که فیفا نتوانست حضور او در کنگره خود در کانادا را تضمین کند و مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال ایران و نایب رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا، به دلیل سابقه عضویت در سپاه پاسداران، اجازه ورود به کانادا را پیدا نکرد.
او که با شبکه ورزش صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفتگو میکرد درباره ویزای تیم ملی گفت: «ویزای مکزیک کاملا حل شده اما درباره ویزای آمریکا فیفا به ما امیدواری داده که به عهده آنها بگذاریم و حل میکنند، ولی هنوز نمیشود گفت که ویزای آمریکا حل شده چون چیزی به ما اعلام نشده است.»
مهدی تاج درباره بحرانهای مالی فدراسیون فوتبال گفت: «ما پولهایی در فیفا داریم که به دلیل تحریمها به آن دسترسی نداریم. فیفا هزینههای کمپ و سفرهای ما را از این پولها میدهد.»
او گفت فدراسیون تلاش میکند تیم ملی از تیخوانای با هواپیما به لسآنجلس و سیاتل پرواز کند: «فاصله ما با لسآنجلس به صورت زمینی ۳ ساعت و ۲۰ دقیقه است ولی شرط عقل آن است که با هواپیما برویم، فقط ۴۵ دقیقه راه است. این درخواست سرمربی تیم ملی است.»