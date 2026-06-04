در حالی که آمریکا، لبنان و اسرائیل از توافقی جدید برای اجرای اتشبس خبر دادهاند، حزبالله این توافق را رد کرده و هشدار داده است که تا زمان ادامه حملات و حضور نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان، شمال اسرائیل نیز در امان نخواهد بود.
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان، پنجشنبه ۱۴ خرداد توافق آتشبس اعلامشده میان لبنان و اسرائیل را رد کرد و هشدار داد که تا زمانی که حملات اسرائیل ادامه داشته باشد، شمال اسرائیل نیز در امنیت نخواهد بود.
قاسم در بیانیهای اعلام کرد: «تا زمانی که روستاهای ما ناامن هستند، بمباران میشوند و مردم ما کشته میشوند، شهرکهای شمال اسرائیل نیز در امنیت نخواهند بود.»
دبیرکل حزبالله تاکید کرد هرگونه اتشبس باید شامل توقف کامل حملات اسرائیل و خروج نیروهای این کشور از جنوب لبنان باشد.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد مارکو روبیو، وزیر خارجه این کشور، در دیدار با جراح جابر الاحمد الصباح، همتای کویتی خود بر پایبندی واشینگتن به امنیت کویت و بازگرداندن آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کرده است.
بر اساس این گزارش، روبیو همچنین تاکید کرد که تهران نباید به سلاح هستهای دست پیدا کند.
خبرگزاری کویت نیز گزارش داد که وزیر خارجه این کشور و وزیر خارجه آمریکا در واشینگتن درباره همکاری راهبردی مستحکم میان «دو کشور دوست» گفتوگو کردند.
بر اساس این گزارش، «در جریان این نشست، حملات مکرر حکومت ایران علیه دولت کویت محکوم شد و بر حق کامل این کشور برای اتخاذ اقدامات لازم جهت حفظ حاکمیت و تمامیت ارضیاش تاکید شد.»
خبرگزاری کویت افزود که دو وزیر «همچنین بر اهمیت ادامه هماهنگی مشترک در سطوح و زمینههای مختلف، در پرتو شرایط حساسی که منطقه با آن روبهرو است، تاکید کردند.»
در حالی که آمریکا، لبنان و اسرائیل از توافقی جدید برای اجرای اتشبس خبر دادهاند، حزبالله این توافق را رد کرده و هشدار داده است که تا زمان ادامه حملات و حضور نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان، شمال اسرائیل نیز در امان نخواهد بود.
رد توافق از سوی حزبالله
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان، پنجشنبه ۱۴ خرداد توافق آتشبس اعلامشده میان لبنان و اسرائیل را رد کرد و هشدار داد که تا زمانی که حملات اسرائیل ادامه داشته باشد، شمال اسرائیل نیز در امنیت نخواهد بود.
قاسم در بیانیهای اعلام کرد: «تا زمانی که روستاهای ما ناامن هستند، بمباران میشوند و مردم ما کشته میشوند، شهرکهای شمال اسرائیل نیز در امنیت نخواهند بود.»
دبیرکل حزبالله تاکید کرد هرگونه اتشبس باید شامل توقف کامل حملات اسرائیل و خروج نیروهای این کشور از جنوب لبنان باشد.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، گفت: «اسرائیل فعلا به عملیات زمینی و حملات خود ادامه خواهد داد.»
او تاکید کرد که نیروهای اسرائیلی در منطقه امنیتی جنوب لبنان باقی خواهند ماند و ارتش اسرائیل به هدف قرار دادن زیرساختهای حزبالله ادامه میدهد.
ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، نیز توافق را «اشتباهی جدی» توصیف کرده و نسبت به توانایی ارتش لبنان برای اجرای ان ابراز تردید کرده است.
ادامه درگیریها در جنوب لبنان
منابع لبنانی و رویترز از حملات هوایی متعدد اسرائیل در جنوب این کشور خبر دادهاند. ارتش اسرائیل نیز اعلام کرده است که یک عضو حزبالله را در شمال رود لیتانی کشته و یک انبار بزرگ تسلیحاتی متعلق به این گروه را کشف کرده است.
لبنان؛ گره مذاکرات تهران و واشنگتن
همزمان با ادامه مذاکرات غیرمستقیم تهران و واشنگتن، لبنان به یکی از گرههای اصلی این رایزنیها تبدیل شده است؛ جمهوری اسلامی اعلام کرده که هرگونه توافق برای پایان جنگ و کاهش تنشهای منطقهای باید شامل اتشبس در لبنان نیز باشد.
اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس، شاخه برونمرزی سپاه پاسداران، پنجشنبه ۱۴ خرداد گفت «کف خواستههای مقاومت» عقبنشینی اسرائیل به مواضع پیش از آغاز جنگ است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، هم چهارشنبه اعلام کرد که «هیچ پیشرفت ملموسی» در مذاکرات برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه حاصل نشده است.
عراقچی گفت کانالهای ارتباطی با ایالات متحده همچنان باز هستند، اما هشدار داد هرگونه حمله اسرائیل به بیروت، پایتخت لبنان، در چارچوب عملیات علیه حزبالله میتواند به «از سرگیری کامل» درگیری میان جمهوری اسلامی و آمریکا منجر شود.
در حالی که اختلاف بر سر شرایط اجرای آتشبس همچنان ادامه دارد، قرار است لبنان و اسرائیل در هفته منتهی به اول تیر بار دیگر گفتوگوهای سیاسی و امنیتی را با میانجیگری آمریکا از سر بگیرند. این مذاکرات با هدف حل اختلافات باقیمانده و دستیابی به توافقی جامع برگزار خواهد شد.
رقابتهای رولان گاروس ۲۰۲۶ در بخش زنان شاهد یک فینال غیرمنتظره خواهد بود؛ جایی که میرا آندریوای ۱۹ ساله از روسیه و مایا چالینسکای لهستانی که از جدول مقدماتی وارد مسابقات شده، برای کسب نخستین عنوان گرنداسلم دوران حرفهای خود به مصاف هم میروند.
آندریوا در مرحله نیمهنهایی با نمایشی مقتدرانه و در مدت ۷۶ دقیقه، مارتا کوستیوک اوکراینی را با نتایج ۶-۱ و ۶-۳ شکست داد و برای نخستین بار به فینال یک گرنداسلم رسید. این تنیسور روس که دو سال پیش در همین مسابقات در نیمهنهایی حذف شده بود، اکنون سومین بازیکن جوان قرن حاضر است که به فینال رولان گاروس راه پیدا میکند.
در سوی دیگر، چالینسکا به شگفتیسازی خود در پاریس ادامه داد و با برتری ۷-۶ (۷-۴) و ۶-۴ مقابل دیانا اشنایدر روس، جواز حضور در دیدار نهایی را به دست آورد. تنیسور ۲۳ ساله لهستانی که با رتبه ۱۱۴ جهان پا به مسابقات گذاشته، نخستین بازیکن عصر اوپن محسوب میشود که پس از عبور از جدول مقدماتی به فینال رولان گاروس میرسد.
چالینسکا که پیش از این تنها دو پیروزی در مسابقات گرنداسلم داشت، در پاریس تاکنون ۹ مسابقه را با موفقیت پشت سر گذاشته و حالا در آستانه ثبت یکی از بزرگترین شگفتیهای تاریخ این رقابتها قرار دارد.
فینال روز شنبه در شرایطی برگزار میشود که با حذف زودهنگام آرینا سابالنکا، نفر نخست جهان، مسیر برای ظهور یک قهرمان جدید هموار شده است. آندریوا بهعنوان یکی از پدیدههای تنیس زنان و چالینسکا بهعنوان شگفتی بزرگ مسابقات، برای نخستین قهرمانی گرنداسلم خود در ورزشگاه فیلیپ شاتریه به میدان خواهند رفت.