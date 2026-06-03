دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، چهارشنبه ۱۳ خرداد در مصاحبهای پادکستی با اشاره به مذاکرات جاری با جمهوری اسلامی برای تمدید آتشبس گفت مجتبی خامنهای در این گفتوگوها دخیل است و «تایید نهایی را میدهد.»
او افزود: «احتمالا در مقطعی با مجتبی خامنهای دیدار خواهم کرد.»
روزنامه اکیپ فرانسه در گفتوگو با هری کین، کاپیتان تیم ملی فوتبال انگلیس، به بررسی آینده فوتبالی و آرزوهای این مهاجم در آستانه جام جهانی پرداخته است.
کین که فصل فوقالعادهای را با ثبت ۶۱ گل برای بایرن مونیخ پشت سر گذاشته، در این مصاحبه از انگیزه بالای خود برای قهرمانی در جام جهانی و کسب جایزه توپ طلا گفت. این ستاره انگلیسی برگزاری مراسم امسال توپ طلا در لندن را نشانهای مثبت برای خود دانست.
کین رابطه خود با توماس توخل، سرمربی جدید تیم ملی انگلیس، را بسیار صمیمانه توصیف کرد. او تایید کرد که حضور توخل روی نیمکت بایرن مونیخ یکی از دلایل اصلی پیوستنش به این تیم آلمانی بوده است.
کین گفت توخل اکنون روشهای تمرینی و ایدههای فوتبالی خود را از بایرن مونیخ به تیم ملی انگلیس منتقل کرده است.
این مهاجم باتجربه همچنین گفت که توخل برای کنار گذاشتن ستارههایی مانند هری مگوایر، فیل فودن و کول پالمر با او مشورتی نکرده و تنها در یک تماس تلفنی، دعوت شدنش به فهرست نهایی را اطلاع داده است.
کاپیتان انگلیس باور دارد یک مهاجم پیش از هر چیز باید گل بزند تا در تیم اثرگذار باشد و در عین حال مانند یک رهبر به همتیمیهایش کمک کند تا بهترین عملکرد خود را ارائه دهند.
کین گفت که پیش از مسابقات تصویرسازی ذهنی انجام میدهد و بارها لحظه بالای سر بردن جام جهانی را در ذهن خود تجسم کرده است.
ستاره بایرن مونیخ خود را یکی از مدعیان اصلی کسب توپ طلای امسال میداند. کین تاکید کرد با توجه به تعداد گلها و جامهایی که این فصل به دست آورده، در صورت قهرمانی انگلیس در جام جهانی، شانس بسیار بالایی برای کسب این جایزه خواهد داشت. او با لبخند گفت که بردن توپ طلا در زادگاهش، لندن، این افتخار را برایش دوچندان خواهد کرد.
مهاجم تیم ملی انگلیس در پایان به موضوع شکستن رکوردها پرداخت. کین گفت اگرچه با رکورد ۱۶ گل میروسلاو کلوزه در جامهای جهانی فاصله دارد، اما به دنبال شکستن رکورد ۱۰ گل گری لینهکر به عنوان بهترین گلزن انگلیس در این رقابتها است.
این مهاجم تایید کرد که همچنان انگیزه زیادی دارد و هدف بعدیاش، زدن بیش از ۶۱ گل در فصل آینده است.
اداره هواپیمایی کشوری کویت اعلام کرد شرکت هواپیمایی کویت فعالیت خود را در یکی از ترمینالهای فرودگاه بینالمللی این کشور از سر میگیرد.
این نهاد اعلام کرد تصمیم برای ازسرگیری پروازهای کویتایرویز پس از بازرسیهای میدانی و ارزیابیهای فنی و با هدف اطمینان از آمادگی ساختمان برای پذیرش پروازها و مسافران اتخاذ شد.
این در حالی است که وزارت امور خارجه کویت پیشتر اعلام کرده بود در حمله بامداد چهارشنبه ۱۳ خرداد جمهوری اسلامی به زیرساختهای غیرنظامی از جمله ساختمان ترمینال مسافری یک فرودگاه بینالمللی کویت، یک نفر کشته و چند نفر زخمی شدند.
ویدیوی منتشرشده در رسانههای اجتماعی، فرودگاه بینالمللی کویت را لحظاتی پس از حمله جمهوری اسلامی نشان میدهد؛ حملهای که به وارد شدن آسیب جدی به ترمینال مسافری این فرودگاه منجر شد.
مقامهای کویتی پیشتر اعلام کرده بودند که این کشور بامداد چهارشنبه هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
شورای همکاری خلیج فارس در بیانیهای اعلام کرد حملات جمهوری اسلامی به بحرین و کویت امنیت منطقه را با خطر جدی روبهرو میکند و حاکمیت این دو کشور را نقض میکند.
در این بیانیه آمده است که امنیت کشورهای عضو به هم وابسته است و هرگونه تعرض به یکی از آنها، ثبات جمعی منطقه را تحت تاثیر قرار میدهد.
این شورا همچنین حمایت کامل خود را از بحرین و کویت اعلام کرد و بر ایستادگی در کنار این دو کشور برای حفظ امنیت و ثبات منطقه تاکید کرد.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است جواد شایگانملک، ۳۸ ساله و پدر دو فرزند، در اعتراضات ۱۹ دیماه در قرچک هدف شلیک قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان ستاری، به او تیر خلاص زده شد.
به گفته یکی از نزدیکان، جواد را در خیابان رها کرده بودند و مردم او را به بیمارستان منتقل کردند.
بر پایه این اطلاعات، او از بالای ساختمان سنتنیال در قرچک هدف شلیک تکتیرانداز قرار گرفت.
نیروهای سپاه پاسداران برای سرکوب معترضان در این ساختمان مستقر شده بودند.
مجموعه بزرگ سنتنیال بهدلیل موقعیت مرتفع و اشراف کامل به مرکز شهر، کلانتری قرچک و مسیرهای منتهی به بیمارستان «شهید ستاری»، به یک موقعیت استراتژیک برای سرکوب بدل شده بود.
تکتیراندازها از همه فضاهای موجود در سنتینال یعنی طبقات بالایی، پشتبام و فضاهای مشرف به خیابان برای هدف گرفتن مردم استفاده کردند.
بر اساس گزارشها، ماموران ابتدا با گاز اشکآور به معترضان حمله کردند اما با ادامه حضور مردم، سرکوب شکل دیگری پیدا کرد و تیراندازی مستقیم در دستور کار قرار گرفت.
منابع نزدیک به خانواده شایگانملک همچنین گفتند پس از کشته شدن جواد، تحت فشار قرار گرفتند تا او را شهید معرفی کنند و به آنها گفته شد در صورت نپذیرفتن این موضوع، پیکر تحویل داده نخواهد شد.
به گفته نزدیکان این خانواده، برای تحویل پیکر جواد از آنها پول دریافت شد.
یکی از این نزدیکان به ایراناینترنشنال گفت در ۱۹ دیماه در بیمارستان ستاری قرچک، به شماری از مجروحان تیر خلاص زده شد و آنها را در بیمارستان کشتند.
میدان کلانتری قرچک و مسیرهای منتهی به بیمارستان ستاری، در شبهای ۱۸ و ۱۹ دی به یکی از کانونهای اصلی سرکوب معترضان تبدیل شد.
در دو شب ۱۸ و ۱۹ دیماه، دهها نفر از جمله فرزانه جهانبخشی، حسین بخشی، حمید صالحی، امیر یکتایی یگانه، منصور ضیایی و لیلا شکری، به دست نیروهای سرکوب در قرچک کشته شدند.
به گفته شاهدان، افراد در حال فرار یا پناه گرفتن هدف گلوله قرار گرفتند.
برخی روایتها حاکی است که پیکرهای کشتهشدگان و مجروحان با خودروهای ون و حتی کانتینرها، به سرعت جمعآوری و به نقاط دیگری از جمله بیمارستان ستاری منتقل میشدند.