چین خواستار پایبندی آمریکا و جمهوری اسلامی به آتشبس شد
سخنگوی وزارت خارجه چین با ابراز نگرانی از تشدید دوباره درگیریها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، از دو طرف خواست به آتشبس پایبند بمانند و از بازگشت به جنگ خودداری کنند.
او گفت: «چین نسبت به وضعیت کنونی عمیقا نگران است. ازسرگیری درگیریها به نفع هیچکس نیست.»
مائو نینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، با ابراز نگرانی از تشدید دوباره درگیریها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، از دو طرف خواست به آتشبس پایبند بمانند و از بازگشت به جنگ خودداری کنند.
او در نشست خبری گفت: «چین نسبت به وضعیت کنونی عمیقا نگران است... ازسرگیری درگیریها به نفع هیچکس نیست.»
جام جهانی ۲۰۲۶ قرار است نهتنها با فرمت جدید و حضور ۴۸ تیم برگزار شود، بلکه یکی از پیشرفتهترین توپهای تاریخ فوتبال نیز در این رقابتها مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛ توپی با نام «تریوندا» که به فناوری هوش مصنوعی مجهز شده است.
نام «تریوندا» از یک واژه اسپانیایی به معنای «سه موج» گرفته شده و اشارهای به سه کشور میزبان این دوره از مسابقات، یعنی کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا دارد. با این حال، مهمترین ویژگی این توپ به فناوری بهکاررفته در آن مربوط میشود.
تریوندا یک توپ هوشمند است که درون آن حسگری ویژه تعبیه شده است. این حسگر با شبکهای از سنسورهای نصبشده در ورزشگاهها ارتباط دارد و میتواند اطلاعات مربوط به حرکت توپ را با دقت بسیار بالا ثبت کند. بر اساس اعلام مسئولان برگزاری مسابقات، این سیستم قادر است دادهها را ۵۰۰ بار در هر ثانیه ثبت و پردازش کند.
استفاده از این فناوری میتواند به داوران در تصمیمگیریهای حساس، از جمله تشخیص موقعیتهای آفساید، کمک کند. همچنین هواداران نیز به اطلاعات دقیقتری درباره مسابقات دسترسی خواهند داشت؛ از جمله اینکه کدام ضربه بیشترین سرعت، قدرت یا چرخش را داشته است.
طراحی ظاهری توپ نیز با الهام از سه کشور میزبان انجام شده است. برگ افرا قرمز نماد کانادا، عقاب سبز نماد مکزیک و رنگ آبی همراه با ستارهها نماد پرچم ایالات متحده آمریکا هستند. جزئیات طلاییرنگ روی توپ نیز ادای احترامی به جام قهرمانی فیفا به شمار میرود.
جام جهانی ۲۰۲۶ نخستین دورهای خواهد بود که به میزبانی سه کشور برگزار میشود. دیدار افتتاحیه این رقابتها ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ در مکزیکوسیتی برگزار خواهد شد و فینال نیز ۲۸ تیر ۱۴۰۵ در نیوجرسی آمریکا انجام میشود.
این مسابقات برای نخستین بار با حضور ۴۸ تیم برگزار خواهد شد و با ۳۹ روز زمان برگزاری، طولانیترین جام جهانی تاریخ لقب میگیرد. فرمت جدید رقابتها شامل ۱۲ گروه چهار تیمی و یک مرحله حذفی اضافی خواهد بود.
محمدرضا میرتاجالدینی، معاون مراسم و استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، در نشست خبری اعلام کرد در مراسم سالمرگ روحالله خمینی در ۱۴ خرداد، «پیام کتبی» مجتبی خامنهای جایگزین سخنرانی علی خامنهای خواهد شد.
علی خامنهای تنها در سالی که به دلیل همهگیری کرونا در این مراسم حضور فیزیکی نداشت، پیام مکتوب او منتشر شد.
به گفته میرتاجالدینی، شعار محوری این مراسم «میثاق با امامین انقلاب و بیعت با رهبر معظم انقلاب» تعیین شده است.
علی نیکزاد، نایب رییس مجلس جمهوری اسلامی، در مصاحبهای با یک پلتفرم آنلاین درباره وقایع پس از حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به دفتر علی خامنهای توضیح داد و گفت ابتدا تصور میشد دفتر ریاستجمهوری هدف قرار گرفته است.
او افزود: «بعد از آن بود که زمزمهها آغاز شد و بعد از حدود یک ساعت برای ما مسجل شد که آقا به شهادت رسیدهاند.»
نیکزاد درباره اینکه چرا در ابتدا نگرانی جدی درباره کشته شدن علی خامنهای وجود نداشت، گفت: «خیلی از حضار گفتند قاعدتا آقا الان در منزل شخصی خودشان نیستند.»
علی نیکزاد، نایب رییس مجلس جمهوری اسلامی، در مصاحبهای با یک پلتفرم آنلاین گفت که هماهنگی گستردهای میان مجلس، وزارت خارجه جمهوری اسلامی و سایر نهادهای مرتبط برای تدوین «قانون تنگه هرمز» انجام شده و این روند با اجازه مجتبی خامنهای آغاز شده است.
او گفت وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نامهای از مجتبی خامنهای درخواست کرده بود برای تدوین چارچوب حقوقی تنگه هرمز، کارگروهی با حضور دستگاههایی از جمله نیروهای مسلح و ستاد مشترک تشکیل شود که این درخواست مورد موافقت قرار گرفت.
نیکزاد افزود طرح پیشنهادی دولت ۱۷ صفحه بود و مجلس نیز طرحی جداگانه تهیه کرده بود. به گفته او، با هماهنگی رییس مجلس، از وزارت امور خارجه خواسته شد طرح تدوینشده با مجوز مجتبی خامنهای در جلسهای مشترک ارائه و با طرح مجلس یکپارچه شود.
در پی حملات مرگبار اخیر روسیه به چندین شهر اوکراین و تشدید تنشها میان مسکو و کییف، نیروهای اوکراینی شماری از مناطق روسیه را هدف حملات خود قرار دادند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دنیس پوشیلین، مقام منصوب کرملین در منطقه دونتسک تحت کنترل روسیه، چهارشنبه ۱۳ خرداد اعلام کرد در پی حمله پهپادی به این منطقه، ۷ نفر جان باختند و ۱۱ تن دیگر زخمی شدند.
به گفته او، این پهپاد به یک اتوبوس مسافربری که در مسیر میان مسکو و سیمفروپل، در منطقه کریمه تحت اشغال روسیه، در حال حرکت بود، اصابت کرد.
خبرگزاری دولتی تاس به نقل از سوتلانا پترنکو، سخنگوی کمیته تحقیقات روسیه، گزارش داد این نهاد در ارتباط با این حادثه، پروندهای جنایی با عنوان «حمله تروریستی» تشکیل داده و تحقیقات درباره آن را آغاز کرده است.
وزارت دفاع روسیه ۱۳ خرداد اعلام کرد سامانههای پدافندی این کشور در طول شب گذشته، ۳۵۴ فروند پهپاد را سرنگون کردند.
بامداد سهشنبه ۱۲ خرداد، روسیه با صدها پهپاد و دهها موشک، نقاط مختلف اوکراین را هدف حملات سنگین قرار داد.
طبق اعلام منابع رسمی اوکراین، این حملات ۲۲ کشته و بیش از ۱۰۰ زخمی بر جای گذاشت.
کرملین پیشتر تهدید کرده بود در واکنش به حمله پهپادی به یک خوابگاه در منطقه لوهانسک تحت کنترل روسیه، علیه اهدافی در کییف دست به «حملات نظاممند» خواهد زد.
طبق آمار مقامهای روسیه، در حمله به این خوابگاه ۲۱ نفر کشته شدند. با این حال، اوکراین دست داشتن در این حمله مرگبار را رد کرده است.
همزمان، ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، نسبت به احتمال وقوع یک حمله جدید و قریبالوقوع از سوی روسیه هشدار داد.
حملات اوکراین به مسکو، لنینگراد و تامبوف
سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو، ۱۳ خرداد در پیامی در تلگرام اعلام کرد دستکم ۲۰ پهپاد که به سمت پایتخت روسیه در حرکت بودند، طی شب گذشته سرنگون شدند.
فرماندار منطقه تامبوف در مرکز روسیه، خبر داد ساختمانهای جانبی یک تاسیسات صنعتی در شهر میچورینسک در پی حملات آسیب دیدند.
الکساندر دروزدنکو، فرماندار لنینگراد، نیز گفت پدافند هوایی روسیه طی شب گذشته ۵۰ فروند پهپاد را بر فراز این منطقه در شمالغرب مسکو رهگیری و ساقط کرده است.
رویترز نوشت این حملات در حالی رخ داد که شهر سنپترزبورگ در منطقه لنینگراد از ۱۳ خرداد میزبان یک مجمع بینالمللی اقتصادی است. رویدادی که از آن بهعنوان «داووس روسیه» یاد میشود و از مهمترین گردهماییهای اقتصادی این کشور به شمار میرود.
منطقه لنینگراد بهدلیل وجود زیرساختهای کلیدی صادرات انرژی و یکی از بزرگترین پالایشگاههای نفت روسیه، از اهمیت راهبردی بالایی برخوردار است.
بر اساس برنامه اعلامشده، ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، جمعه ۱۵ خرداد سخنرانی اصلی این مجمع را ایراد خواهد کرد.