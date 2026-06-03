رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به سی‌ان‌ان گفت حمله پهپادی ۲۷ اردیبهشت به نیروگاه هسته‌ای براکه در ابوظبی کاملا هدفمند بوده و عاملان آن می‌دانستند چه می‌کنند. او پس از بازدید از محل، این حمله را عملیاتی دقیق توصیف کرد.

مقام‌های امارات متحده عربی اعلام کردند این حمله با هدف مختل کردن فعالیت نیروگاه انجام شد، اما تاسیسات به فعالیت عادی ادامه می‌دهد و سطح ایمنی پرتویی تحت تاثیر قرار نگرفت. وزارت دفاع امارات نیز گفت در این حمله دو پهپاد رهگیری شدند و پهپاد سوم به یک ژنراتور برق در خارج از محدوده داخلی نیروگاه اصابت کرد.

گروسی همچنین به اسکای‌نیوز گفت آژانس اطلاعات کافی درباره میزان دقیق ذخایر اورانیوم ایران در اختیار ندارد، اما می‌داند این مواد در همان محل‌های پیشین نگهداری می‌شوند. او افزود دسترسی به این مکان‌ها پس از حملات ۱۲ روزه گذشته بسیار محدود و دشوار شده است، هرچند غیرممکن نیست.

او گفت انتقال این مواد از نظر فنی ممکن است، اما پیچیده است و کشورهایی از جمله قزاقستان، روسیه، چین و فرانسه برای دریافت احتمالی این ذخایر ابراز علاقه کرده‌اند. گروسی گفت در صورت بروز حادثه، پیامدهای پرتویی می‌تواند گسترده باشد و جامعه جهانی باید از خطرات احتمالی آگاه باشد.