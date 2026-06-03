بر اساس بیانیه وزارت خارجه کویت، حملات بامداد چهارشنبه ۱۳ خرداد به تاسیسات حیاتی و همچنین نمایندگی‌های دیپلماتیک در این کشور خسارت وارد آورد.

وزارت خارجه کویت حملات «گستاخانه و مکرر» جمهوری اسلامی را محکوم کرد و هشدار داد این اقدامات به تشدید تنش‌ها و بی‌ثباتی در منطقه خواهد انجامید.

این وزارتخانه تاکید کرد کویت حق کامل و ذاتی خود را برای اتخاذ اقدامات مناسب در پاسخ به «تجاوز‌های مکرر» حکومت ایران، مطابق با قوانین بین‌المللی، محفوظ می‌دارد.

حمله جمهوری اسلامی به فرودگاه بین‌المللی کویت

صبح ۱۳ خرداد، سعود عبدالعزیز العطوان، سخنگوی وزارت دفاع کویت، با انتشار بیانیه‌ای از زخمی شدن چند نفر در حمله پهپادی جمهوری اسلامی به فرودگاه بین‌المللی کویت خبر داد.

عطوان اقدام جمهوری اسلامی را «تجاوز جنایتکارانه» خواند و گفت شماری از پهپادهای متخاصم، ساختمان ترمینال مسافری یک فرودگاه کویت را هدف قرار دادند.

به گفته سخنگوی وزارت دفاع کویت، این حمله موجب وارد آمدن خسارات مادی گسترده به ساختمان ترمینال و همچنین جراحت چند نفر شد که خدمات و مراقبت‌های پزشکی لازم را دریافت کرده‌اند.

او تاکید کرد نیروهای مسلح کویت با هماهنگی نهادهای مسئول در حال پیگیری وضعیت هستند، در آمادگی کامل برای مقابله با هر‌گونه تحول جدید قرار دارند و تمامی تصمیمات لازم را برای حفظ امنیت و ثبات کشور اتخاذ خواهند کرد.

وزارت دفاع کویت همچنین خبر داد سامانه‌های پدافندی سه موشک بالستیک را که وارد حریم هوایی این کشور شده بودند، رهگیری و سرنگون کردند.

با وجود برقراری آتش‌بس میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده از ۱۹ فروردین، درگیری‌های پراکنده میان دو طرف همچنان ادامه دارد .

ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، بامداد ۱۳ خرداد اعلام کرد در پاسخ به اقدامات جمهوری اسلامی، چند فروند موشک بالستیک و پهپاد و یک «ایستگاه کنترل زمینی» در قشم را منهدم کرده است.

ایستگاه کنترل زمینی، مرکز یا مجموعه‌ای از تجهیزات ارتباطی و رایانه‌ای است که برای هدایت، کنترل و دریافت اطلاعات پهپادها و دیگر سامانه‌های بدون سرنشین به ‌کار می‌رود.

در سوی دیگر، سپاه پاسداران اعلام کرد در واکنش به حمله به قشم، پایگاه‌های آمریکا در کویت را هدف حملات موشکی قرار داده است.

سپاه پاسداران همچنین از حمله به مرکز ناوگان پنجم دریایی آمریکا و پایگاه هوایی این کشور در «یکی از کشورهای منطقه» خبر داد.

ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده در بحرین مستقر است.

تعلیق پروازها در فرودگاه کویت

اداره کل هوانوردی کشوری کویت ۱۳ خرداد اعلام کرد در پی حمله جمهوری اسلامی به ترمینال مسافری فرودگاه بین‌المللی کویت، طرح اضطراری در این فرودگاه به اجرا درآمده است.

این نهاد تایید کرد در جریان این حمله، خسارات شدیدی به شماری از تاسیسات فرودگاهی وارد شده و چند نفر نیز زخمی شده‌اند.

اداره کل هوانوردی کویت همچنین از تعلیق تمامی پروازها تا اطلاع ثانوی خبر داد و گفت پروازها به فرودگاه‌های جایگزین هدایت شده‌اند.

روزنامه الجریده کویت نیز به نقل از منابع رسمی این کشور گزارش داد در حمله پهپادی جمهوری اسلامی، مخازن سوخت فرودگاه کویت هدف قرار گرفتند که باعث وقوع آتش‌سوزی گسترده در محل شد.

این رسانه به نقل از وزارت دفاع کویت نوشت حمله حکومت ایران «زیرساخت‌های حیاتی» کشور را نشانه رفته بود.

تهران اغلب حملات خود را با استناد به فعالیت پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در کشورهای منطقه توجیه می‌کند. این در حالی است که تاسیسات غیرنظامی مانند فرودگاه‌ها و هتل‌ها، از جمله اهداف حملات حکومت ایران از زمان آغاز درگیری‌ها بوده‌اند.

واکنش بحرین به حملات جمهوری اسلامی

فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین ۱۳ خرداد در بیانیه‌ای اعلام کرد جمهوری اسلامی همچنان به اقدامات خصمانه خود «از طریق تجاوزات مستمر با موشک‌ها و پهپادها» ادامه می‌دهد و به اهداف غیرنظامی در بحرین حمله می‌کند.

این نهاد هشدار داد به‌کارگیری عامدانه موشک‌ و پهپاد برای هدف قرار دادن مناطق غیرنظامی و اموال خصوصی، «نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشردوستانه» محسوب می‌شود.

فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین از همه شهروندان و ساکنان این کشور خواست ضمن رعایت «حداکثر احتیاط»، از نزدیک شدن یا دست زدن به هر‌گونه شی ناشناس یا مشکوکی که ممکن است در نتیجه حملات جمهوری اسلامی بر جای مانده باشد، خودداری کنند و فورا آن را گزارش دهند.

این نهاد همچنین از رهگیری و انهدام سه موشک و شماری پهپاد خبر داد و تاکید کرد تمامی نیروها و تجهیزات آن در بالاترین سطح آمادگی برای حفاظت از کشور قرار دارند.

این حملات در حالی انجام گرفته است که چشم‌انداز مذاکرات تهران و واشینگتن برای پایان دادن به جنگ، به‌دلیل تداوم اختلافات بر سر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی، بحران تنگه هرمز و مناقشه لبنان همچنان با ابهامات جدی روبه‌روست.