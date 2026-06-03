بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در گفت‌و‌گو با شبکه سی‌ان‌بی‌سی اعلام کرد او و دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، درباره موضوعات اصلی مرتبط با ایران دیدگاه مشترک دارند.

نتانیاهو گفت: «گاهی اختلاف‌نظرهای تاکتیکی داریم، اما آن‌ها را حل‌وفصل می‌کنیم.»

او درباره حزب‌الله گفت: «بسیاری از کسانی که اسرائیل را هدف قرار می‌دهند در بیروت هستند.»

به گفته نخست‌وزیر اسرائیل «کار در ایران هنوز تمام نشده است، اما آن‌ها تضعیف شده‌اند».

نتانیاهو افزود: «باز کردن تنگه هرمز از نظر نظامی ممکن است و در صورت نیاز به تشدید نظامی، تصمیم را به دونالد ترامپ واگذار می‌کنم.»

او گفت: «ایران هنوز با خارج کردن مواد هسته‌ای موافقت نکرده است، اما فشارها در حال افزایش است و هر دو روز یک‌بار با دونالد ترامپ گفت‌وگو می‌کنم.»

نخست وزیر اسرائیل در ادامه گفت: «باید به مردم ایران برای سرنگونی حکومتشان کمک شود، اما تغییر حکومت زمانی رخ نمی‌دهد که ما بخواهیم.»