به گفته شهروندان، بهای یک موبایل، لپ‌تاپ و موتور «معمولی» به نزدیکی یک میلیارد تومان رسیده است.

روایت‌های شهروندان نشان می‌دهند بازار موبایل و لوازم خانگی هم‌زمان با افزایش قیمت، با کاهش تقاضا به‌دلیل افت شدید توان خرید خانوارها مواجه شده است.

یک فروشنده موبایل در پیامی به ایران‌اینترنشنال گفت با افزایش شدید قیمت‌ها، به ندرت گوشی موبایل هوشمند می‌فروشد و مشتریان به‌طور معمول فقط برای خرید «قاب و گلس» به فروشگاه مراجعه می‌کنند.

شهروندی نیز گفت سامسونگ S25 FE به عنوان یک مدل گوشی میان‌رده یا پرچم‌دار اقتصادی، اول اسفند سال گذشته ۶۰ میلیون تومان بود اما حالا با ۱۵۰ درصد افزایش، با قیمت بیش از ۱۵۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

بسیاری از پیام‌های دیگر نیز به «میان‌رده» بودن گوشی‌های مدنظر شهروندان اشاره دارند، اما همان گوشی‌ها اکنون با قیمت‌هایی عرضه می‌شوند که پیش‌تر مربوط به موارد لوکس و بالارده بود.

میان‌رده‌های موجود در بازار ایران عمدتا ساخت چین هستند.

اجناس چینی وارد شده به ایران در سال‌های گذشته همواره به دلیل ارزانی، همه‌گیر بوده است، اما به گفته شهروندان، مردم دیگر حتی توان خرید چنین گوشی‌های ارزان و معمولا بی‌کیفیتی را هم ندارند.

مخاطبی گفت: «دو هفته پیش قیمت یک گوشی میان‌رده ۲۵ میلیون تومان بود، الان شده حدود ۶۰ میلیون تومان. باید با رویای خرید موبایل جدید خداحافظی کنم.»

به گفته مخاطبان، بسیاری از کالاهایی که تا چند سال پیش جزو نیازهای روزمره طبقه متوسط بودند، اکنون به کالاهای سرمایه‌ای و دور از دسترس تبدیل شده‌اند.

قیمت‌ها می‌تازند، شهروندان جا می‌مانند

روایت‌ها از بازار تنها مربوط به افزایش نرخ دلار یا تورم نمی‌شود، بلکه عمدتا مبتنی بر پیش‌بینی ناپذیر بودن شرایط و ناتوانی شهروندان از برنامه‌ریزی برای خرید کالا با پس‌انداز محدودشان است.

یک شهروند گفت گوشی موبایلی را در تاریخ دوم اردیبهشت با قیمت ۲۲ میلیون تومان به شکل آنلاین سفارش داده، اما خریدش کنسل شده و ۷۲ ساعت طول کشیده تا پول به حسابش برگردد.

او گفت در همین سه روز، قیمت همان گوشی به ۲۶ میلیون تومان افزایش یافت و یک هفته بعد به ۳۰ میلیون تومان رسید.

شهروندی دیگر گفت گوشی موبایلی که چهار ماه پیش با قیمت ۳۲ میلیون تومان خریده، حالا با ۱۵۰ درصد افزایش، با رقم ۸۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

به گفته مخاطبان، گوشی‌های اقتصادی که امکانات خاصی هم ندارند، در سایت‌های مختلف زیر ۳۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.

گوشی‌های به‌روزتر و لوکس‌تر به دلیل افزایش نرخ دلار، با رشد قیمت شدیدتری مواجه‌اند.

به‌طور مثال، گوشی آیفون ۱۶ قبل از جنگ ۱۱۰ میلیون تومان بود، الان به ۲۷۰ میلیون تومان رسیده؛ یعنی رشدی حدود ۱۴۵ درصد.

گوشی آیفون ۱۷ پرومکس که در بازار جهانی حدود هزار و ۲۰۰ دلار قیمت دارد، با حساب دلار ۱۹۰ هزار تومانی قاعدتا باید حدود ۲۳۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شود، اما در ایران به قیمت حدود ۷۰۰ میلیون فروخته می‌شود.

اما این جهش قیمت‌ها به‌دلیل رونق بازار نیست و در بسیاری موارد، بازار را وارد رکود کرده است. وضعیتی که در آن هم خریدار ناتوان شده و هم فروشنده.

یک موبایل‌فروش در تهران نوشت: «از صبح تا عصر، حتی یک میلیون تومان هم کاسب نشدم. ۱۵ روز دیگر باید کرایه مغازه بدهم.»

بازار لوازم خانگی و هزینه سنگین تجهیز خانه‌ای معمولی

بازار لوازم خانگی و وسایل برقی حتی در نمونه‌های تولید داخل هم با جهش قیمت مشابهی روبه‌رو شده‌اند.

یخچال دوقلوی ایرانی هیمالیا با حدود ۱۰۸ درصد افزایش قیمت نسبت به قبل از عید، اکنون ۲۵۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

ماشین لباسشویی ۹ کیلویی با برند ایرانی پاکشوما از ۶۰ میلیون به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش بها یافته و رشدی حدود ۶۶ درصدی را تجربه کرده است.

یک فروشنده فعال در بازار لوازم خانگی با اشاره به این افزایش قیمت‌ها گفت: «جوان‌هایی که تازه می‌خواهند زندگی مشترکشان را شروع کنند می‌آیند یخچال و اجاق گاز و ماشین لباسشویی قیمت می‌کنند و با دست خالی و چشمان خیس از در خارج می‌شوند.»

شهروندی دیگر بدون اشاره به مدل و برند، گفت قیمت یک یخچال ساده خارجی ۴۴۰ میلیون تومان شده، اما وام ازدواج ۳۵۰ میلیون تومان است.

روزنامه دنیای اقتصاد نیز در گزارشی به رشد قیمت لوازم خانگی در یک دهه اخیر پرداخت و نوشت یخچال و فریزر پنج هزار و ۶۱۴ درصد، تلویزیون پنج هزار و ۴۰۰ درصد، ماشین لباس‌شویی چهار هزار و ۴۰۰ درصد و جاروبرقی سه هزار و ۲۳۲ درصد نسبت به سال ۱۳۹۳ افزایش قیمت داشته‌اند.

بر اساس این گزارش، میانگین قیمت تنها چهار کالای اساسی یخچال، تلویزیون، جاروبرقی و ماشین لباس‌شویی «ایرانی»، اواخر سال گذشته به حدود ۳۷۵ میلیون تومان رسید.

این ارقام، حداقلی و مربوط به کالاهایی با کیفیت پایین‌تر هستند.

شهروندی در پیامی، به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومانی وام ازدواج در سال جاری و فاصله نجومی آن با نرخ تورم اشاره کرد و گفت: «من به‌تازگی ازدواج کردم. فقط قیمت یک یخچال که نیاز اولیه هر خانه‌ای است، شده ۴۴۰ میلیون تومان. وام ازدواج قرار است کجای هزینه‌ها را پوشش دهد؟»

بر اساس گزارش شهروندان، در هفته‌های اخیر پرداخت وام ازدواج تقریبا در همه بانک‌ها متوقف شده و برای دریافت آن، باید در صفی طولانی و چند ماهه منتظر ماند.

شهروندی دیگر گفت با حقوق کارگری، باید دست‌کم دو میلیارد تومان برای تامین جهیزیه دخترش خرج کند و همین موضوع، برایش تبدیل به «کابوس» شده است.

نوسانات ارزی و افزایش هزینه واردات، بازار کالاهای دیجیتال و خانگی را وارد مرحله‌ای کرده که در آن، نه تنها خرید کالای جدید دشوار شده، بلکه تعمیر و نگهداری کالاهای فعلی نیز چالش‌برانگیز است.

شهروندی در همین زمینه نوشت: «به علت نوسانات برق، ۱۸ اردیبهشت یخچال سایدبای‌ساید سامسونگ ما سوخت؛ علاوه بر اینکه قطعه‌ اصلی نایاب است، گفتند تعمیرات با قطعه‌ چینی بیشتر از ۴۵ میلیون تومان هزینه دارد.»

یک تعمیرکار لوازم خانگی نیز اشاره کرد کمپرسور بی‌کیفیت چینی یخچال، ۲۰ ميليون تومان شده است.

دستمزد مصوب یک کارگر در ایران در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶ میلیون تومان است.

بسیاری از کارکنان بخش خصوصی نیز ماهانه به‌طور میانگین حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند.

شکاف میان دستمزدها و هزینه‌های واقعی زندگی در ایران باعث شده بسیاری از مردم نه تنها سفر و تفریحات روزمره‌ای مانند کافه رفتن را از زندگی خود حذف کنند، بلکه بسیاری از هزینه‌های ضروری مانند درمان و مواد غذایی پروتئین‌دار را نیز کنار گذاشته‌اند.