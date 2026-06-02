دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در تروثسوشال نوشت: «گزارشهای جعلی خبری که مدعی هستند جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا چند روز پیش گفتوگوهای خود را متوقف کردهاند، نادرست و اشتباه هستند.»
او افزود: «گفتوگوهای میان ما بهطور مداوم ادامه داشته است؛ از جمله چهار روز پیش، سه روز پیش، دو روز پیش، یک روز پیش و امروز.»
ترامپ ادامه داد: «اینکه این گفتوگوها به کجا منتهی شوند، هیچکس نمیداند، اما همانطور که به ایران گفتم: "وقت آن رسیده است که به هر شکل ممکن یک توافق انجام دهید. شما ۴۷ سال است که این کار را انجام میدهید و دیگر نمیتوان اجازه داد که بیشتر از این ادامه پیدا کند!"»
روزنامه کیهان در یادداشتی با حمله به عادل فردوسیپور و امیرحسین قیاسی، آنها را «ستارههای حلبی» خطاب کرده و خواستار «پاکسازی فضای رسانهای» شده است. یادداشت این روزنامه به بهانه واکنشهای این دو مجری به کشتار بیسابقه مردم ایران به دست جمهوری اسلامی و همچنین جنگ منتشر شده است.
کیهان نوشته که واکنش نداشتن قیاسی به جنگ و نام نبردن فردوسیپور در گزارش بازی فینال لیگ قهرمانان اروپا از آمریکا و اسرائیل و همچنین اشاره نکردن به حمله به مدرسه میناب باعث «مردودی» و «رسوایی» آنها در آزمون «شرف، وطندوستی و حریت» شده است.
روزنامه زیر نظر حسین شریعتمداری تاکید کرده «به نظر میرسد زمان «پاکسازی فضای رسانهای» فرا رسیده است» و در ادامه نوشته: «این چهرهها که به وقت موجسواری از غار بیرون میآیند و طلب اینترنت میکنند، چرا در برابر خون پاک شهدای میناب لالمانی میگیرند؟»
این روزنامه وابسته به رهبر جمهوری اسلامی همچنین نوشته است: «چرخه باطل سکوت، فاصله و بازگشت به پروژههای پردرآمد بدون پاسخگویی باید متوقف شود. مراجع نظارتی باید با تشکیل کمیتههای ویژه، راه را بر بازگشت بیهزینه این کاسبان مصلحت بازدارند و هوش رسانهای و توان اقتصادی کشور را از چنگال این سلبریتیهای نمکنشناس رها کنند.»
گروه شیعه «عصائب اهل الحق»، از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق، با انتشار بیانیهای اعلام کرد ارتباط تشکیلاتی خود را با حشد الشعبی، دیگر گروه نزدیک به تهران، قطع میکند و سلاحهای خود را به دولت عراق تحویل خواهد داد.
بر اساس بیانیه رهبری این گروه به ریاست قیس خزعلی که سهشنبه ۱۲ خرداد منتشر شد، عصائب اهل الحق در چارچوب سیاست «حصر سلاح در اختیار دولت» قصد دارد تحت فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق فعالیت کند.
در این بیانیه همچنین آمده است که یک کمیته مرکزی برای پیگیری روند اجرایی این تصمیم تشکیل شده است.
ماموریت این کمیته شامل سرشماری کامل نیروها، تهیه فهرستی از تمامی سلاحها و تجهیزات لجستیکی و همچنین تکمیل روند قطع ارتباط با حشد الشعبی و ادغام در ساختارهای امنیتی دولت عراق خواهد بود.
ریاست این کمیته به الحاج جواد الطليباوی، از فرماندهان ارشد عصائب اهل الحق، واگذار شده است.
در ماههای اخیر، آمریکا فشارها بر دولت عراق را برای محدود کردن نفوذ گروههای مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی در این کشور شدت بخشیده است.
۲۳ اردیبهشت، شاخون عبدالله، رییس فراکسیون حزب دموکرات کردستان عراق، در گفتوگوی اختصاصی با ایراناینترنشنال اعلام کرد علی الزیدی، نخستوزیر عراق، توصیههای واشینگتن را درباره دور نگه داشتن گروههای مسلح از دولت خود جدی گرفته است.
تاکید بر انحصار سلاح در دست دولت
عصائب اهل الحق در ادامه بیانیه خود اعلام کرد تصمیم اخیر این گروه در چارچوب «رهنمودهای مرجعیت شیعه» در عراق، مواضع سیاسی ائتلاف «چارچوب هماهنگی» و همچنین تعهدات پیشین خزعلی مبنی بر انحصار سلاح در دست دولت اتخاذ شده است.
عصائب اهل الحق که یکی از بانفوذترین گروههای وابسته به حشد شعبی به شمار میرود، از سوی آمریکا بهعنوان سازمانی «تروریستی» شناخته میشود.
حشد الشعبی ائتلافی از گروههای مسلح در عراق است که در سال ۲۰۱۴ برای مقابله با تهدیدهای داعش شکل گرفت.