خبرگزاری رویترز گزارش داد بامداد سه‌شنبه ۱۲ خرداد، موجی از حملات روسیه مناطق مختلف اوکراین را هدف قرار داد. تصاویر منتشرشده از کی‌یف، پایتخت اوکراین، انفجارهای شدید و ستون‌های عظیم دود را بر فراز ساختمان‌های مرتفع این شهر نشان می‌دهد.

ویتالی کلیچکو، شهردار کی‌یف، اعلام کرد در جریان این حملات چهار نفر جان باختند و ۵۸ تن دیگر، از جمله چند کودک، زخمی شدند.

به گفته کلیچکو، اصابت پرتابه‌ای به یک ساختمان مسکونی ۲۴ طبقه موجب فروریختن بخشی از آن شد و احتمال می‌رود شماری از ساکنان زیر آوار گرفتار شده باشند.

او همچنین از وقوع «آتش‌سوزی در فضای باز» در دو نقطه از شهر خبر داد و گفت یکی از این حریق‌ها در نزدیکی یک مهدکودک رخ داده است.

اولگا مودرا که همراه دختر شش‌ ساله‌اش ناتالیا در محل یکی از حملات حضور داشت، به رویترز گفت: «نمی‌توانستیم بفهمیم چه اتفاقی دارد می‌افتد. انگار نوعی آخرالزمان بود. همه‌جا از آوار پوشیده شده بود. همه‌جا پر از دود بود و هیچ چیز دیده نمی‌شد.»

شاهدان عینی گفتند هزاران نفر بامداد ۱۲ خرداد برای پناه گرفتن به ایستگاه‌های متروی کی‌یف هجوم بردند.

رویترز گزارش داد حتی پس از طلوع آفتاب نیز صدای چند انفجار دیگر در پایتخت اوکراین به گوش رسید.

کرملین پیش‌تر تهدید کرده بود در واکنش به حمله پهپادی به یک خوابگاه در منطقه لوهانسک تحت کنترل روسیه، علیه اهدافی در کی‌یف دست به «حملات هدفمند» خواهد زد.

طبق آمار مقام‌های روسیه، در حمله به این خوابگاه ۲۱ نفر کشته شدند. با این حال، اوکراین دست داشتن در این حمله مرگبار را رد کرده است.

حملات روسیه به دنیپرو و خارکیف

اولکساندر هانژا، فرماندار منطقه دنیپرو، در پیام‌رسان تلگرام خبر داد در حمله موشکی و پهپادی روسیه به شهر دنیپرو و مناطق اطراف آن در جنوب شرق اوکراین، هفت نفر کشته و ۳۶ تن دیگر زخمی شدند.

او همچنین تصاویری را به اشتراک گذاشت که ساختمان‌های مسکونی ویران‌شده، خودروهای سوخته و یک زمین بازی خسارت‌دیده را نشان می‌داد.

در منطقه خارکیف در شمال شرق اوکراین نیز حملات موشکی و پهپادی روسیه ۱۰ زخمی بر جای گذاشت.

به گفته ایهور ترخوف، شهردار خارکیف، یک کودک در میان مجروحان این حملات است.

ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، ۱۱ خرداد با استناد به «هشدارهای اطلاعاتی» از احتمال وقوع حمله‌ای گسترده از سوی روسیه خبر داده بود.

حملات اوکراین به روسیه

رویترز در ادامه به نقل از منابع محلی گزارش داد برخی مناطق روسیه ۱۲ خرداد هدف حملات پهپادی قرار گرفتند.

مقام‌های محلی روسیه اعلام کردند پالایشگاه نفت ایلسکی در منطقه کراسنودار در جنوب این کشور، در پی حمله پهپادی دچار آتش‌سوزی شد.

به گفته این مقام‌ها، در منطقه مرزی بلگورود نیز برخورد یک پهپاد اوکراینی به خانه‌ای مسکونی، به زخمی شدن یک پسر ۱۱ ساله انجامید.

خبرگزاری‌ها در روسیه به نقل از وزارت دفاع این کشور گزارش دادند سامانه‌های پدافند هوایی روسیه طی شب گذشته ۱۴۸ پهپاد اوکراینی را رهگیری و سرنگون کردند.

رویترز نوشت نتوانسته است به‌طور مستقل، تمامی این گزارش‌ها را راستی‌آزمایی کند.

روسیه اسفندماه ۱۴۰۰ عملیات نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیری‌های مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.

مسکو در جریان این کارزار نظامی، بارها به زیرساخت‌ها و شبکه تامین برق اوکراین حمله کرده است. در سوی دیگر، اوکراین نیز در سال جاری حملات خود را به تاسیسات نفتی روسیه افزایش داده است.

هر دو طرف هدف قرار دادن غیرنظامیان را رد می‌کنند.