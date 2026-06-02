حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، در بازدید از خبرگزاری فارس، گفت: «در صورت بازگشت دشمن به عرصه نظامی، نوع عملیات، جغرافیای نبرد و حتی نوع جنگافزارهای مورد استفاده متفاوت خواهد بود و سپاه پاسداران برای تمامی سناریوهای احتمالی آمادگی کامل دارد.»
محبی ادامه داد: «با وجود آمادگی در تمامی عرصهها، سنگر نظامی همچنان با بالاترین سطح آمادگی حفظ خواهد شد، زیرا معتقدیم مهمترین عرصهای که دشمن برای تحقق اهداف خود بر آن تکیه میکند، عرصه نظامی است.»
سخنگوی سپاه پاسداران، گفت که در طول مدت جنگ اخیر، نه تنها چیزی از توان نظامی جمهوری اسلامی کاسته نشده، بلکه توان کشور در بخشهای مختلف افزایش یافته است.
خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد جعفر سبحانی، مرجع تقلید حامی حکومت، گفت: «همه باید پشتیبان مذاکرات باشیم، اما تابع نتیجه آن نیز باشیم و ببینیم نتیجه چه خواهد شد. من معتقدم که راهحل آن است که هم با قوت و قدرت سخن بگوییم، هم اهل دفاع باشیم و هم اهل مذاکره. بستگی دارد که طرف مقابل چگونه با ما برخورد کند.»
او افزود: «مذاکره فینفسه مسئلهای نیست؛ باید نتیجه مذاکرات را دید. اگر واقعا توانستیم مبانی خودمان، استقلال خودمان و خواستههای ملت را تامین کنیم، چه بهتر؛ و اگر نشد، آن وقت باید تصمیم دیگری گرفت.»
سبحانی اضافه کرد: «ما باید ببینیم اسلام ما را به مذاکره دعوت میکند یا به مخاصمه. اسلام میگوید هم قوت و قدرت در مقابل دشمن لازم است و هم مذاکره را مطرح میکند.»
مرتضی نعمتی، استاد پیشین دانشگاه چمران اهواز، از احضار خود به شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب آبدانان به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» خبر داد.
بر اساس احضاریهای که تصویر آن در حساب اینستاگرام نعمتی منتشر شده، او باید ظرف پنج روز از زمان ابلاغ برای دفاع از این اتهام در دادسرا حاضر شود.
نعمتی همراه با تصویر این احضاریه نوشت: «هر دم از این باغ بری میرسد...؛ نه از درخت آزادی که از شجره تباه رصد و شنود.»
استاد پیشین دانشگاه چمران اهواز با انتقاد از آنچه «جرمانگاری حقیقت» خواند، نوشت: «شگفتا از این وسواس بیمارگونه در جرمانگاری حقیقت، در هنگامهای که تباهی، لایهبهلایه هستیمان را بلعیده و استخوان معیشت و کرامتمان را زیر چرخدندههای ناتوانی خرد کرده است.»
او تاکید کرد: «در بزنگاهی که خبرچینان و مخبران نانآور خانوادهاند و دستهای پاک را تنها بر سر میتوان کوبید. نان سفره ما را اگر بریدهاند، جای شکرش باقی است که راپورت احوالات روزمرهام سفره نامرئی چندین سر عائله مخبر را رنگین کرده است. سفرههاتان رنگینتر.»
این استاد جغرافیا همچنین افزود: «این تباهی برساخته ما نیست؛ ما تنها روایتگر آن هستیم. انگشت اتهام به سوی شماست.»
نعمتی که دارای مدرک دکتری جغرافیا از دانشگاه تهران و نویسنده کتاب «جغرافیای شخصی» است، مهرماه ۱۴۰۱ در اقدامی اعتراضی از ادامه تدریس در دانشگاه چمران اهواز استعفا داد.
ارتش اسرائیل، صبح سهشنبه ۱۲ خرداد با انتشار ویدیویی در شبکه ایکس، اعلام کرد نیروهای لشکر ۲۵۲ تحت فرماندهی جنوب، در روزهای اخیر پنج نفر از نیروهای حماس و جهاد اسلامی فلسطین را در نوار غزه کشتند.
به گفته ارتش اسرائیل، این افراد در «بازه زمانی فوری» در حال پیشبرد طرحهایی علیه نیروهای این کشور بودند و این عملیات با هدف رفع یک «تهدید فوری» انجام شد.
ارتش اسرائیل اعلام کرد افراد کشتهشده شامل سالم فایز حامد کرکعه، عضو گردان شجاعیه حماس که در آمادهسازی مواد منفجره و پیشبرد طرحهای تکتیراندازی علیه نیروهای ارتش اسرائیل فعالیت داشت، سعید فایز سعید شمالی، فرمانده یک تیم نخبه حماس و احمد علی عبدالرحیم خلس، فرمانده بخش تکتیراندازی جهاد اسلامی فلسطین که طرحهای تکتیراندازی علیه نیروهای اسرائیلی را پیش میبرد، بودند.
در این بیانیه همچنین آمده است دو فرمانده دیگر حماس که اقدام به کارگذاری مواد منفجره برای آسیب رساندن به نیروهای ارتش اسرائیل کرده بودند نیز کشته شدند.
ارتش اسرائیل تاکید کرد نیروهایش تحت فرماندهی جنوب، مطابق با توافق در منطقه مستقر هستند و به فعالیت برای رفع هرگونه تهدید فوری ادامه خواهند داد.
به گزارش فاکسنیوز، مقامات مکزیک یک تونل زیرزمینی پیشرفته و مجهز را کشف کردند. این تونل مخفی کارتلهای مواد مخدر که دارای سیستم تهویه، روشنایی و ریل الکترونیکی است، به احتمال زیاد محله «نوئوا تیخوانا» را به سندیگوی آمریکا متصل میکند.
مقامات امنیتی معتقدند از این تونل احتمالا به عنوان مرکز پشتیبانی و انبار اسلحه، مواد منفجره و مواد مخدر استفاده میشده است.
این رویداد امنیتی در حالی رخ میدهد که شهر تیخوانا به عنوان محل برپایی کمپ تیم ملی فوتبال ایران انتخاب شده است و تیم ملی قرار است تا چند روز دیگر عازم این شهر شود.
مقامات جمهوری اسلامی، از جمله ابوالفضل پسندیده، سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک، گفتند ناامنی تیخوانا ساختگی است و این شهر را مشابه اصفهان و مشهد توصیف کردند.
با این حال، بهنظر میرسد مسئولان جمهوری اسلامی برای پرهیز از مواجهه با ایرانیان مخالف در آریزونای آمریکا، با انتقال کمپ تیم ملی به تیخوانا موافقت کردند.
حملات گسترده پهپادی و موشکی روسیه به چندین شهر اوکراین، از جمله کییف و دنیپرو، دستکم ۱۰ کشته و بیش از ۱۰۰ زخمی بر جای گذاشت.
خبرگزاری رویترز گزارش داد بامداد سهشنبه ۱۲ خرداد، موجی از حملات روسیه مناطق مختلف اوکراین را هدف قرار داد. تصاویر منتشرشده از کییف، پایتخت اوکراین، انفجارهای شدید و ستونهای عظیم دود را بر فراز ساختمانهای مرتفع این شهر نشان میدهد.
ویتالی کلیچکو، شهردار کییف، اعلام کرد در جریان این حملات چهار نفر جان باختند و ۵۸ تن دیگر، از جمله چند کودک، زخمی شدند.
به گفته کلیچکو، اصابت پرتابهای به یک ساختمان مسکونی ۲۴ طبقه موجب فروریختن بخشی از آن شد و احتمال میرود شماری از ساکنان زیر آوار گرفتار شده باشند.
او همچنین از وقوع «آتشسوزی در فضای باز» در دو نقطه از شهر خبر داد و گفت یکی از این حریقها در نزدیکی یک مهدکودک رخ داده است.
اولگا مودرا که همراه دختر شش سالهاش ناتالیا در محل یکی از حملات حضور داشت، به رویترز گفت: «نمیتوانستیم بفهمیم چه اتفاقی دارد میافتد. انگار نوعی آخرالزمان بود. همهجا از آوار پوشیده شده بود. همهجا پر از دود بود و هیچ چیز دیده نمیشد.»
شاهدان عینی گفتند هزاران نفر بامداد ۱۲ خرداد برای پناه گرفتن به ایستگاههای متروی کییف هجوم بردند.
رویترز گزارش داد حتی پس از طلوع آفتاب نیز صدای چند انفجار دیگر در پایتخت اوکراین به گوش رسید.
کرملین پیشتر تهدید کرده بود در واکنش به حمله پهپادی به یک خوابگاه در منطقه لوهانسک تحت کنترل روسیه، علیه اهدافی در کییف دست به «حملات هدفمند» خواهد زد.
طبق آمار مقامهای روسیه، در حمله به این خوابگاه ۲۱ نفر کشته شدند. با این حال، اوکراین دست داشتن در این حمله مرگبار را رد کرده است.
حملات روسیه به دنیپرو و خارکیف
اولکساندر هانژا، فرماندار منطقه دنیپرو، در پیامرسان تلگرام خبر داد در حمله موشکی و پهپادی روسیه به شهر دنیپرو و مناطق اطراف آن در جنوب شرق اوکراین، هفت نفر کشته و ۳۶ تن دیگر زخمی شدند.
او همچنین تصاویری را به اشتراک گذاشت که ساختمانهای مسکونی ویرانشده، خودروهای سوخته و یک زمین بازی خسارتدیده را نشان میداد.
در منطقه خارکیف در شمال شرق اوکراین نیز حملات موشکی و پهپادی روسیه ۱۰ زخمی بر جای گذاشت.
به گفته ایهور ترخوف، شهردار خارکیف، یک کودک در میان مجروحان این حملات است.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، ۱۱ خرداد با استناد به «هشدارهای اطلاعاتی» از احتمال وقوع حملهای گسترده از سوی روسیه خبر داده بود.
حملات اوکراین به روسیه
رویترز در ادامه به نقل از منابع محلی گزارش داد برخی مناطق روسیه ۱۲ خرداد هدف حملات پهپادی قرار گرفتند.
مقامهای محلی روسیه اعلام کردند پالایشگاه نفت ایلسکی در منطقه کراسنودار در جنوب این کشور، در پی حمله پهپادی دچار آتشسوزی شد.
به گفته این مقامها، در منطقه مرزی بلگورود نیز برخورد یک پهپاد اوکراینی به خانهای مسکونی، به زخمی شدن یک پسر ۱۱ ساله انجامید.
خبرگزاریها در روسیه به نقل از وزارت دفاع این کشور گزارش دادند سامانههای پدافند هوایی روسیه طی شب گذشته ۱۴۸ پهپاد اوکراینی را رهگیری و سرنگون کردند.
رویترز نوشت نتوانسته است بهطور مستقل، تمامی این گزارشها را راستیآزمایی کند.
روسیه اسفندماه ۱۴۰۰ عملیات نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
مسکو در جریان این کارزار نظامی، بارها به زیرساختها و شبکه تامین برق اوکراین حمله کرده است. در سوی دیگر، اوکراین نیز در سال جاری حملات خود را به تاسیسات نفتی روسیه افزایش داده است.
هر دو طرف هدف قرار دادن غیرنظامیان را رد میکنند.