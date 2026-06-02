خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد جعفر سبحانی، مرجع تقلید حامی حکومت، گفت: «همه باید پشتیبان مذاکرات باشیم، اما تابع نتیجه آن نیز باشیم و ببینیم نتیجه چه خواهد شد. من معتقدم که راه‌حل آن است که هم با قوت و قدرت سخن بگوییم، هم اهل دفاع باشیم و هم اهل مذاکره. بستگی دارد که طرف مقابل چگونه با ما برخورد کند.»

او افزود: «مذاکره فی‌نفسه مسئله‌ای نیست؛ باید نتیجه مذاکرات را دید. اگر واقعا توانستیم مبانی خودمان، استقلال خودمان و خواسته‌های ملت را تامین کنیم، چه بهتر؛ و اگر نشد، آن وقت باید تصمیم دیگری گرفت.»

سبحانی اضافه کرد: «ما باید ببینیم اسلام ما را به مذاکره دعوت می‌کند یا به مخاصمه. اسلام می‌گوید هم قوت و قدرت در مقابل دشمن لازم است و هم مذاکره را مطرح می‌کند.»